Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Після першого щеплення від COVID-19 люди не роблять друге.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (Києва. - Ред.) першою дозою і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблематика, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять", - зазначив він.
За словами Рубана, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов’язковість другої дози.
Топ коментарі
+30 Vadym Kolomiiets
показати весь коментар22.11.2021 16:28
+22 Eugen Mk
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+16 Vitia Ma
показати весь коментар22.11.2021 16:27
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Будь ласка, зачекайте...
Иначе заставили бы и эти тесты каждые 3 дня делать. "
Я не знаю, может вы не в курсе, но эти нормы уже есть давным-давно. Чтобы преподавать, например, нужно как минимум подтвердить отсутствие тубика. А если, например, заразить партнёра вич, имея соответствующий диагноз и зная об этом, то может настать вполне себе уголовная ответственность. Точно так же, как и если заниматься преподаванием, будучи с открытой формой туберкулёза.
НО! Справку от преподавателя требуют только при поступлении на работу. А по коронавирусу каждые 3 дня.
Но писал не об этом. Что в маршрутках, автобусах ... эти болезни не передаются?
В маршрутках и автобусах передаются, конечно. Именно поэтому нужны 1)маски, 2) по возможности дистанция и 3) вакцинация, она снижает период заразности, и, соответственно, коэффициент распространения. Последний фактор работает, когда вакциной покрыто 80% населения, а не как в Украине.
В чому прикол?
Дочекайтеся, коли усі підуть з дому, щоб ніхто цього не бачив, беріть целофановий пакет та одягайте на голову. І так легенько затягніть собі на шиї, щоб повітря не поступало... Коли очі почнуть вилазити на лоба, прийде розуміння, що таке ковід і чи треба вакцинуватися.
Це, якщо вони будуть взагалі.
Я ж кажу про майбутніх діток, а не зачатих 16 років тому.
І доречі до чого тут когось зачинати? Не бачу логіки взагалі. Бачу що намагаєтесь недолуго мене образити. Та це у Вас навряд чи вийде. Не таких тролів тут бачив.
Натомість хочу просто попередити.
Головні наслідки вакцинації - у здоров'ї нащадків.
У вас після уколу з логікою не все гаразд.
И даже там меняет место пребывания, ночуя то в дворце, то на
одной из яхт, записанных на постороннее имя.
Пока не стукнули гробом о край могилы.
Чтобы никого не давил страх, что они займут чей-то концентратор,
койко-место, судно или лежак в морге.
Но власти же боятся ввести такой документ.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbpIOoxQkJM&ab_channel=%D0%AE%D0%A0%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90
Журнал Американской кардиологической ассоциации (AHA Journals) утверждает, что вакцины с мРНК резко усиливают воспаление сердечных мышц, тромбоз, кардиомиопатию и другие сосудистые события после вакцинации. Именно укол вдвое увеличивает риск сердечных приступов. После этого маркеры сохраняются в течение нескольких месяцев. Бустеры, вероятно, усугубят этот эффект. Обратной стороной исследования является то, что в нем участвовало 700 человек, и они не проверяли никого моложе 28 лет. Исходя из этого, ожидается, что эти цифры будут несколько выше.
"Мы пришли к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление эндотелия и инфильтрацию Т-лимфоцитов сердечной мышцы и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сосудистых осложнений после вакцинации. Если человек в настоящее время не находится под наблюдением кардиолога, рекомендуется направление к кардиологу. Исследования показали, что некоторые люди из группы риска, которые не были проинформированы , испытали сердечные приступы в течение недель или месяцев после вакцинации."
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Таких случаев примерно в 35 раз больше, чем у тестовой группы, которую Pfizer использовала для оправдания бустеров и людей в возрасте до 12 лет. Поэтому необходимо требовать немедленного прекращения кампании вакцинации или миллионы людей по всему миру могут стать инвалидами или умереть, что уже, кстати, происходит, но об этом мало говорят.
Привезли багато Pfizer і наріду це стало не по приколу, а от якби був дефіцит, от тоді б вони стояли у чергах та билися за свою другу вакцину.