Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

Після першого щеплення від COVID-19 люди не роблять друге.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (Києва. - Ред.) першою дозою і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблематика, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять", - зазначив він.

За словами Рубана, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов’язковість другої дози.

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