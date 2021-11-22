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Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

Після першого щеплення від COVID-19 люди не роблять друге.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (Києва. - Ред.) першою дозою і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблематика, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять", - зазначив він.

За словами Рубана, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов’язковість другої дози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перехід Києва з "червоної" до "помаранчевої" зони зарано розглядати, - Рубан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Кияни подивились на Європу, яка щепилась і все одно закривається на локдаун і зрозуміли, що ця вакцина повна фігня.
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22.11.2021 16:28
+22
А потом и третью, и четвёртую... и десятую.
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22.11.2021 16:21
+16
Та белорусы страну уже проср"ли, нечего им соболезновать, они теперь, как и хотели, в СССР
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22.11.2021 16:27
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Ну так типа вечный двигатель не изобрели?от лохи,а воз со товарищи уже преуспели
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22.11.2021 20:44 Відповісти
> "Хорошо что туберкулез, сифилис, спид ... не являются инфекционными заболеваниями.
Иначе заставили бы и эти тесты каждые 3 дня делать. "

Я не знаю, может вы не в курсе, но эти нормы уже есть давным-давно. Чтобы преподавать, например, нужно как минимум подтвердить отсутствие тубика. А если, например, заразить партнёра вич, имея соответствующий диагноз и зная об этом, то может настать вполне себе уголовная ответственность. Точно так же, как и если заниматься преподаванием, будучи с открытой формой туберкулёза.
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22.11.2021 20:34 Відповісти
Я в курсе.
НО! Справку от преподавателя требуют только при поступлении на работу. А по коронавирусу каждые 3 дня.

Но писал не об этом. Что в маршрутках, автобусах ... эти болезни не передаются?
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23.11.2021 08:57 Відповісти
Потому что тубик развивается очень медленно и нет необхимости проверять человека каждые три дня, условно. Ковидом можно заразиться, в течении нескольких дней не иметь симптомов (или лёгкие симптомы) и перезаражать кучу людей вокруг, потом получить тяжёлое течение и через две недели отъехать на тот свет.

В маршрутках и автобусах передаются, конечно. Именно поэтому нужны 1)маски, 2) по возможности дистанция и 3) вакцинация, она снижает период заразности, и, соответственно, коэффициент распространения. Последний фактор работает, когда вакциной покрыто 80% населения, а не как в Украине.
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23.11.2021 10:21 Відповісти
Если бы все га@доны были на полках аптек, а не сидели в ВР, то возможно уже и СПИД победили.
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22.11.2021 17:20 Відповісти
Выбрали на свою голову... А думали что они будут бороться с коррупцией и оккупантами. Но не тут то было. Они с народом борются.
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22.11.2021 17:21 Відповісти
Луганську обл. виводять з червоної зони, бо знизилась кількість захворівших і госпіталізованих,але.... Луганська обл. займає ос таннє місце за кількістю вакцинованих.
В чому прикол?
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22.11.2021 17:24 Відповісти
Філософський експеримент для антивакцинатора.
Дочекайтеся, коли усі підуть з дому, щоб ніхто цього не бачив, беріть целофановий пакет та одягайте на голову. І так легенько затягніть собі на шиї, щоб повітря не поступало... Коли очі почнуть вилазити на лоба, прийде розуміння, що таке ковід і чи треба вакцинуватися.
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22.11.2021 18:16 Відповісти
Судя по всему ты на себе эксперимент по кислородному голоданию уже провел. С поражением участвков твоего жиденького ума
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22.11.2021 19:08 Відповісти
А нашо таку муйню робити? Що це дасть? Тільки підтвердить те що ти довбень якщо таке робиш. Бо то що Ви запропонували ніякого відношення до ковіду не має якщо не запускати хворобу. Щойно перехворів. Так того що Ви тут розписали взагалі немає. Температура вище 37,4 не підіймалася і то періодами. Так, запах та смак пропали, але після одуження повернулися одразу. Загальне самопочуття під час хвороби легше ніж від деяких ГРВІ було та грипу коли хворів. Правда я лікувався одразу не дивлячись на те що зарозумаки кажуть, що ліки від вірусу не допомагають. Я просто слухав поради сімейного лікаря іта їх виконував. Власне так само робила і моя дружина. Ну і звісно з сімейним нам пощастило. Гарний лікар. За що йому велика подяка.
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22.11.2021 19:53 Відповісти
А тепер побачите які розумні у вас будуть дітки (татку, де море?)
Це, якщо вони будуть взагалі.
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22.11.2021 22:04 Відповісти
Моїм діткам вже 29, 26 та 16. Вже дві онуки є. Одній вже два роки, іншій півтори місяці. На розум дітей поки що не жаліюся. Дві старші доньки з вищою освітою. Син готується до вступу у виш. А що не так?
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22.11.2021 22:11 Відповісти
От бачите, з розумом вже не все гаразд.

Я ж кажу про майбутніх діток, а не зачатих 16 років тому.
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22.11.2021 22:14 Відповісти
Це якщо я почну у 55 років ще діток зачинати, то тоді точно в мене з розумом не все гаразд.
І доречі до чого тут когось зачинати? Не бачу логіки взагалі. Бачу що намагаєтесь недолуго мене образити. Та це у Вас навряд чи вийде. Не таких тролів тут бачив.
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22.11.2021 22:21 Відповісти
Не маю жодного наміру когось ображати.
Натомість хочу просто попередити.
Головні наслідки вакцинації - у здоров'ї нащадків.
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22.11.2021 23:28 Відповісти
Ахах. А хіба я це заперечував? Я взагалі не бачу сенсу в цій вакцинації. Незрозуміло чим та не зрозуміло для чого. Віруси ГРВІ дуже швидко мутують. До того ж вони міжвидові. Тому ніколи ми не зможимо напрацювати завдяки вакцінації так gjdybq імунитет. Виробники вакцин просто не зможуть наздогнати мутації. Та й до самих вакцин від ковід багато питаннь. Їх вплив на людину як на мене ще до кінця не зрозумілий. Та і як показав мій особистий досвід - не такий вже ковід страшний як нам його намагаються виставити. Не тягне він на чуму 21-го сторічча. Ну а вакцинуватися чи ні - хай кожний сам вирішує. Я власне для себе вже вирішив давно. Тому спокіно ось перехворів на ковід і не хвилююся. Для мене ковід це звичайний ГРВІ. Тепер я до "недоторканих" попав. В мене тепер ніхто щонайменше три місяці не буде вимагати вакцинуватися. А там побачимо.
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22.11.2021 23:42 Відповісти
А який зв'язок між пакетом та ковідом ?
У вас після уколу з логікою не все гаразд.
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22.11.2021 22:08 Відповісти
"Кабінету Міністрів України " не існує з серпня 1991 року.Наразі,не існує закона про створення такого,згідно з Конституцією України.... Існуючи "постанови кабміну" не мають підписів і печаток. Тож, щоб припинити владу самоназванців,треба нарешті створити справжній Кабінет Міністрів України !! Та хіба здатна зелена трясовина на такий крок???
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22.11.2021 18:41 Відповісти
Одумались
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22.11.2021 18:45 Відповісти
Ольгинцы в Украине все говорят о вредности вакцины, а в родном Лаптестане сам Пыня третью дозу уколол(на словах) ревакцинировался однако.
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22.11.2021 20:27 Відповісти
Ключове на словах. Кацапу вірити - себе жорстоко надурити.
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22.11.2021 20:33 Відповісти
Путин смылся в Сочи, чтобы быть подальше от любых вакцин.
И даже там меняет место пребывания, ночуя то в дворце, то на
одной из яхт, записанных на постороннее имя.
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22.11.2021 22:01 Відповісти
Лучше бы это х@ло себя из жизни вообще выпилило.
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22.11.2021 22:04 Відповісти
Его выпилит окружение, которое он уже своей тупостью достал.
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22.11.2021 22:09 Відповісти
Шота покуда к сожалению не заметно что ему как-то там дискомфортно.
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22.11.2021 22:24 Відповісти
Брежневу тоже было комфортно всё время.
Пока не стукнули гробом о край могилы.
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22.11.2021 23:24 Відповісти
як відмовляються від зеленої тисячі...? неблагодарні які...
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22.11.2021 20:49 Відповісти
Переболевшие охотно подпишут отказ от лечения "ковида" в больнице.
Чтобы никого не давил страх, что они займут чей-то концентратор,
койко-место, судно или лежак в морге.
Но власти же боятся ввести такой документ.
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22.11.2021 21:58 Відповісти
Врачи говорят о вреде вакцин: https://www.facebook.com/100002326865773/videos/2042859822554695
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22.11.2021 22:10 Відповісти
Власть будет отбирать детей за отказ от укола
https://www.youtube.com/watch?v=ZbpIOoxQkJM&ab_channel=%D0%AE%D0%A0%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%98%D0%9D%D0%90
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22.11.2021 22:26 Відповісти
Чиновники --звездоболы. Вторую дозу с лета пытаемся сделать человеку который не передвигается. Все жалобы,что в Минздрав, что во все прививочные службы, что к семейному врачу, заканчиваюися ничем. У них там видосики по любому поводу заготовлены, а от реалий они в кабинетах прячуться.
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22.11.2021 22:32 Відповісти
AHA предупреждает о серьезных последствиях вакцинации
Журнал Американской кардиологической ассоциации (AHA Journals) утверждает, что вакцины с мРНК резко усиливают воспаление сердечных мышц, тромбоз, кардиомиопатию и другие сосудистые события после вакцинации. Именно укол вдвое увеличивает риск сердечных приступов. После этого маркеры сохраняются в течение нескольких месяцев. Бустеры, вероятно, усугубят этот эффект. Обратной стороной исследования является то, что в нем участвовало 700 человек, и они не проверяли никого моложе 28 лет. Исходя из этого, ожидается, что эти цифры будут несколько выше.
"Мы пришли к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление эндотелия и инфильтрацию Т-лимфоцитов сердечной мышцы и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сосудистых осложнений после вакцинации. Если человек в настоящее время не находится под наблюдением кардиолога, рекомендуется направление к кардиологу. Исследования показали, что некоторые люди из группы риска, которые не были проинформированы , испытали сердечные приступы в течение недель или месяцев после вакцинации."
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
Таких случаев примерно в 35 раз больше, чем у тестовой группы, которую Pfizer использовала для оправдания бустеров и людей в возрасте до 12 лет. Поэтому необходимо требовать немедленного прекращения кампании вакцинации или миллионы людей по всему миру могут стать инвалидами или умереть, что уже, кстати, происходит, но об этом мало говорят.
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23.11.2021 00:12 Відповісти
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23.11.2021 00:31 Відповісти
Це Янелох своєю зетисячою людей злякав. Воно ж за шо не візьметься, то усе перетворюється або на лайно, або на попіл.

Привезли багато Pfizer і наріду це стало не по приколу, а от якби був дефіцит, от тоді б вони стояли у чергах та билися за свою другу вакцину.
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23.11.2021 00:30 Відповісти
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