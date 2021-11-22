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В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, - "слуга народу" Тищенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У міжнародному аеропорту "Харків" визначили місця для молебню для туристів із мусульманських країн.
Про це народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно з робочим візитом прибув до Харкова. Наразі ми з командою знаходимося на території Харківського аеропорту. Поспілкувалися з керівництвом та, в рамках ініціативи, анонсованої першою Леді Оленою Зеленською, визначили місця для молебню для туристів із мусульманських країн. Поперед наус чекає насичений графік!", - написав Тищенко.
Топ коментарі
+73 Герхард
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+50 Власов Сергей b3083465
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+43 Крэйда Гібсон
показати весь коментар22.11.2021 16:28
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