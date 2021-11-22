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В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, - "слуга народу" Тищенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, -

У міжнародному аеропорту "Харків" визначили місця для молебню для туристів із мусульманських країн.

Про це народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з робочим візитом прибув до Харкова. Наразі ми з командою знаходимося на території Харківського аеропорту. Поспілкувалися з керівництвом та, в рамках ініціативи, анонсованої першою Леді Оленою Зеленською, визначили місця для молебню для туристів із мусульманських країн. Поперед наус чекає насичений графік!", - написав Тищенко.

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В рамках ініціативи Олени Зеленської в аеропорту Харкова визначили місця для молебню туристів із мусульманських країн, - слуга народу Тищенко 01
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Топ коментарі
+73
А для кацапов ленинский уголок?
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22.11.2021 16:29
+50
Борислав Береза

2 ч. ·



Штаааа??? У нас появился новый видный теолог и эксперт по исламу. Встречайте, от создателя "кило телятины за 20 гривен" и "сала по 50 гривен" абсолютно новый уровень религиоведения - молебны в исламе. Саид Исмагилов вы в курсе, что вам определили места для МОЛЕБНА? Если кто-то встретит Николая, то расскажите ему, что в исламе наиболее важными считают 5 ежедневных ритуальных молитв, а молебен - это из другой оперы. И это точно не "какая разница?".

Молебен (церк. болг. - «молебный», «молитвенный») в православном богослужении - краткое частное богослужение просительного или благодарственного характера (благодарственный молебен) с молитвенным обращением к Богу, Богородице и другим православным святым.

Хотя, если это попытка отвлечь от скандала с "вагнеровцами", то она крайне глупая и неуклюжая. Вагнергейт этим не перебить.
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22.11.2021 16:30
+43
Кувшины еще поставьте там шоб они могли сраки помыть, а то так молиться не комильфо
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22.11.2021 16:28
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Тищенко готується приймати мігрантів-втікачів з Білорусі?
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22.11.2021 18:27 Відповісти
Боже, какая офигенная инициатива, какой титанический труд! Буду молиться, чтобы ледЯ не надорвалась от непосильного труда или не сгорела на работе.
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22.11.2021 18:31 Відповісти
Головне, щоб не "надірвався" в молитвах, ледЯ не надірветься, не для того мати квіточку ростила.
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22.11.2021 18:46 Відповісти
Е@ть, инициатива! Интеллектище!
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22.11.2021 18:45 Відповісти
Дійсно, який це треба мати інтелект, щоби до такого додуматися!
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22.11.2021 18:47 Відповісти
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22.11.2021 19:20 Відповісти
а если бы лЭнка до этого не додумалась вы бы бездари никак до такого не докумекали
тищЭнко зачетно отлизал клитор лЭнке ...
как хорошо что у "руля" такие выдающиеся личности - пара чета зЭленских....- иначе как ...
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22.11.2021 19:59 Відповісти
Коля- свинячья каклета там первым и помолился:
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22.11.2021 20:02 Відповісти
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22.11.2021 21:33 Відповісти
прочитав - олені Зеленської...

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22.11.2021 22:12 Відповісти
а обеспечили хиджабами обслуживающий женский персонал порта ?
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22.11.2021 22:20 Відповісти
А место баранов резать ?! А неверных ?! Шо за дискриминация ?
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23.11.2021 08:12 Відповісти
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