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За 10 місяців в Україні сталося 1 844 ДТП з летальними наслідками, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За 10 місяців в Україні сталося 1 844 ДТП з летальними наслідками, - Венедіктова

За 10 місяців цього року в Україні сталися 1 844 ДТП з летальними наслідками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"За 10 місяців у нас зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. - Ред.) Кримінального кодексу. З летальними наслідками - 1844", - зазначила Венедіктова.

За її словами, найбільшу кількість ДТП із загиблими та із загиблими пішоходами зафіксовано в Дніпропетровській області, за нею йдуть Львівська, Харківська та Київська області.

Говорячи про причини ДТП з летальними наслідками, Венедіктова назвала чотири найпоширеніші: "Чотири топ-причини, які нам називає статистика. На першому місці - перевищення безпечної швидкості. Понад 1 тис. загиблих. На другому - порушення правил маневрування. На третьому - виїзд на смугу зустрічного руху. На четвертому - перехід пішоходів у невстановленому місці".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Смертельні ДТП найчастіше стаються через перевищення швидкості, - Венедіктова .-Дважды два - четыре;Уходя, гасите свет;Сила вся в кефире. Доктор наук продолает удивлять своими открытиями.
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22.11.2021 16:53
+2
Зелені чоловічки:
Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
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22.11.2021 16:54
+2
Смертельні ДТП стаються тому,що є каста недоторканих,яких ніколи не притягнуть до відповідальності,скільки б людей вони не скалічили чи вбили і в якому стані б не були...Вони плюють на ПДР,але найгірше те,що на них рівняється і хоче брати приклад мажорна скоробагата братія...Стає модним,стає престижним гнати п"яним чи обдовбаним поза двісті км по центру міста,і вина в цьому лишень ота с...ка з розкосими очима що називає себе генпрокурором...
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22.11.2021 17:06
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То есть, пьяные как бы не в счет?
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22.11.2021 16:45 Відповісти
Пьяные при детепе вобщемто чтото вот из этого списка и нарушают. Сам по себе пьяный причиной детепе не бывает.
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22.11.2021 17:12 Відповісти
Нужно нормально ездить, а не "летать", то будет меньше летальных исходов
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22.11.2021 17:34 Відповісти
Смертельні ДТП найчастіше стаються через перевищення швидкості, - Венедіктова .-Дважды два - четыре;Уходя, гасите свет;Сила вся в кефире. Доктор наук продолает удивлять своими открытиями.
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22.11.2021 16:53 Відповісти
Уже цензор изменил название))) а я и сам думаю, почему мой комментарий здесь)
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22.11.2021 16:53 Відповісти
Но статья определяется в интернете и по названию, приведенному выше.
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22.11.2021 17:19 Відповісти
Зелені чоловічки:
Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
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22.11.2021 16:54 Відповісти
Смертельні ДТП стаються тому,що є каста недоторканих,яких ніколи не притягнуть до відповідальності,скільки б людей вони не скалічили чи вбили і в якому стані б не були...Вони плюють на ПДР,але найгірше те,що на них рівняється і хоче брати приклад мажорна скоробагата братія...Стає модним,стає престижним гнати п"яним чи обдовбаним поза двісті км по центру міста,і вина в цьому лишень ота с...ка з розкосими очима що називає себе генпрокурором...
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22.11.2021 17:06 Відповісти
Если посмотреть на то как ездят в Киеве, я бы не сказал что носятся одни мажорные авто. Напротив, дятлов за рулем не дорогих авто или машин среднего класса на намного больше. Сдаётся мне это в Вас говорит пролетарская ненависть к буржуазии..
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22.11.2021 19:08 Відповісти
Орест Орест у нас немає буржуазії ! Наволоч яка була при владі в 90х розікрала країну і фактично влаштували геноцид народу , а зараз підросли їхні личинки , дітки - мажори які позбавленні будь якої людяності і совісті .Так що не потрібно називати біосміття буржуазією.
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22.11.2021 19:22 Відповісти
Как известно, криворукие и тупоголовые не в состоянии зарабатывать деньги. И тут они, вдруг, нащупали "золотую жилу" - камеры автоматической фиксации скорости. Камеры показали фантастические показатели по прибыльности. (бОльшие деньги приносит только торговля наркотиками и оружием).
Сейчас в срочном порядке закупается огромное кол-во таких камер, которые будут устанавливаться в каждом месте, где водитель физически может быстро ехать.
Никакого отношения к профилактике ДТП такие камеры не имеют! А чтобы у обычных водителей не возникало лишних вопросов "почему государство залезает в карманы граждан" развернута пропагандистская компания. Спикерами которой выступают все жополизы и назначенцы Зеленского. Удивлен, что сам Зе, до сих пор, не запилил видосик об ужасных последствиях превышения скорости.

P.S.
С таким же успехом можно утверждать, что причиной ДТП являются автомобили.
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22.11.2021 17:47 Відповісти
Смертей за 10 місяців, як від корони за 2 дні. А тепер скажіть, хто більш небезпечний для суспільства, алкаш за кермом, чи антиваксер?
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22.11.2021 17:53 Відповісти
Самий дисциплінований водій той, хто випимши або забув права - доведено життєвим досвідом
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22.11.2021 19:13 Відповісти
Все раскрыты, а с Трухиным решить никак не могут) Клоуны зеленые!
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22.11.2021 19:17 Відповісти
Генпрокуратура не реагує на звернення потерпілих в смертельниї дтп ,може розкаже скільки кримінальних справ по дтп пішло в суд та засуджено, а не наводить статистикую,як статуправління
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22.11.2021 20:03 Відповісти
 
 