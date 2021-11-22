За 10 місяців в Україні сталося 1 844 ДТП з летальними наслідками, - Венедіктова
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За 10 місяців цього року в Україні сталися 1 844 ДТП з летальними наслідками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"За 10 місяців у нас зареєстровано майже 11 тисяч кримінальних проваджень за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. - Ред.) Кримінального кодексу. З летальними наслідками - 1844", - зазначила Венедіктова.
За її словами, найбільшу кількість ДТП із загиблими та із загиблими пішоходами зафіксовано в Дніпропетровській області, за нею йдуть Львівська, Харківська та Київська області.
Говорячи про причини ДТП з летальними наслідками, Венедіктова назвала чотири найпоширеніші: "Чотири топ-причини, які нам називає статистика. На першому місці - перевищення безпечної швидкості. Понад 1 тис. загиблих. На другому - порушення правил маневрування. На третьому - виїзд на смугу зустрічного руху. На четвертому - перехід пішоходів у невстановленому місці".
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Інформатори з поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспільській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить
Сейчас в срочном порядке закупается огромное кол-во таких камер, которые будут устанавливаться в каждом месте, где водитель физически может быстро ехать.
Никакого отношения к профилактике ДТП такие камеры не имеют! А чтобы у обычных водителей не возникало лишних вопросов "почему государство залезает в карманы граждан" развернута пропагандистская компания. Спикерами которой выступают все жополизы и назначенцы Зеленского. Удивлен, что сам Зе, до сих пор, не запилил видосик об ужасных последствиях превышения скорости.
P.S.
С таким же успехом можно утверждать, что причиной ДТП являются автомобили.