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"Північний потік - 2" не має на меті збільшення поставок газу до Європи: "Газпром" не використовує понад 100 млрд куб. м потужностей української системи, - Оператор ГТС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) розглядає проєкт "Північний потік-2" як невід’ємну частину агресії Росії проти нашої держави, яка була розпочата у 2014 році.

Про це у фейсбуку повідомив Оператора ГТС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Північний потік-2" не переслідує комерційну мету; не підвищує енергобезпеку; не виступає, як надійний партнер Європи. З огляду на це, ми розглядаємо проєкт "Північний потік-2" як невід’ємну частину агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 2014 року", - вважає Оператор ГТС.

В компанії повідомили, усупереч заявам російських експертів, "Північний потік-2" не має на меті збільшити поставки газу до Європи. Адже його річна пропускна здатність — 55 млрд кубометрів.

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"Натомість потужність української ГТС — 146 млрд куб. м на рік, а судячи із замовлень, попри дефіцит газу в Європі цього року, "Газпром" використовує лише трохи більше 40 млрд куб. м наших потужностей. Вільна потужність становить понад 100 млрд куб. м — майже вдвічі більше можливості "Північного потоку-2". Тобто наявних потужностей достатньо, щоб забезпечити потреби європейців", - додали в компанії.

Також в компаніі зазначили, що "Північний потік-2"не підвищить надійність газопостачання Європи. Порівняно з ГТС України, яка має три транзитні коридори, що складаються із дублюючих газогонів, та прямі виходи до п’яти держав, він складається лише з двох "ниток", які проходять дном Балтійського моря, нагадав очільник ОГТСУ.

"Можлива сертифікація і запуск цього російського газопроводу економічно ослаблює Україну та відкриває шлях для подальших агресивних дій РФ проти України. Адже "Північний потік-2" не забезпечить Європу додатковим газом, а просто перенаправлятиме існуючі потоки газу", - додали в компанії.

Північний потік - 2 не має на меті збільшення поставок газу до Європи: Газпром не використовує понад 100 млрд куб. м потужностей української системи, - Оператор ГТС 01
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Топ коментарі
+6
А Украина не использует свои ресурсы, за 30 лет можно было отказаться от импорта энергоносителей вообще, и самим стать экспортерами. Еще можно было летом уголь по дешевке купить для своих ТЕЦ, но опять не срослось. Я вот думаю, сейчас у нас Президент актер, и все его друзья, актеры во власти, значит следующим Президентов нужно выбирать таксиста, те точно все знают...
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22.11.2021 17:06
+3
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22.11.2021 17:44
+3
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22.11.2021 17:49
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Gheorghe Bandu @C0TUS

- Передай там всем, чтоб они не думали тебя сносить, а то вы ж меня знаете, я ж нападу!
- Спасибо, Владимир Владимирович, передам!..
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22.11.2021 17:00 Відповісти
Точно , так и бьіло до 2019г. И еще , "жму руку , обнимаю!"
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22.11.2021 18:08 Відповісти
враньё
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22.11.2021 18:42 Відповісти
Геніїв побільшало...
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22.11.2021 17:00 Відповісти
"Північний потік - 2" - грязная политика .
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22.11.2021 17:01 Відповісти
А Украина не использует свои ресурсы, за 30 лет можно было отказаться от импорта энергоносителей вообще, и самим стать экспортерами. Еще можно было летом уголь по дешевке купить для своих ТЕЦ, но опять не срослось. Я вот думаю, сейчас у нас Президент актер, и все его друзья, актеры во власти, значит следующим Президентов нужно выбирать таксиста, те точно все знают...
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22.11.2021 17:06 Відповісти
после наркомана, разве что психбольного) я за киву лично проголосую, если он выставит свою кандидатуру!))
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22.11.2021 17:19 Відповісти
А шо вам мешает дойче порнухой обсмотреться , чем глазеть на этого заунывного рукоблуда?....ПХИ....
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22.11.2021 17:28 Відповісти
каждое недоразумение должно быть доведено до абсурда ©

уже и ослу понятно, что президентская форма правления стране не подходит, у нас каждый следующий президент хуже предыдущего. нужно конституционная реформа и парламентская форма правления. но(!). двухпалатный парламент и промежуточные выборы каждые два года.
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22.11.2021 17:50 Відповісти
Всех тех, кто кидается фразами "после Зеленского я за кого угодно проголосую" (типа хуже уже не будет), следует пи*дить ногами!
Пока мы живы, хуже всегда может быть!!! Хуже не будет только мертвому
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22.11.2021 18:47 Відповісти
кого ты там можешь ногами бить, рашкованское чмо)
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22.11.2021 18:48 Відповісти
Рускага Ивана кАнешна.
Этого наркомана, как вы изволили выразится, к власти привели именно такие как вы, которым "какая разница....". Если тебе мудаку все равно, сиди себе на диване, дрочи на своего Киву и не мешай тем, кому есть разница!!!!
Разговор окончен
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22.11.2021 18:52 Відповісти
доооо)) все по методичке подоляка. но увы. в нашей стране еще полно людей, которые умеют соображать своей головой.
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22.11.2021 18:53 Відповісти
тебе даже тот же кива рыло начистит без вопросов) думай. прежде чем открывать свою пасть
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22.11.2021 18:48 Відповісти
Вряд ли получится, он уже в рашу лыжи навострил, к братьям по разуму, там таких сразу в госдуму берут, и платят неплохо...
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22.11.2021 20:23 Відповісти
А чьо, кухарку слабо? Внатуре, профессионально, похлеще клоуна, облызнямы накормит...ЗЫ ...надеюсь вы спрашивать у 73% неопределившихся...
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22.11.2021 17:27 Відповісти
Кухарку так кухарку, конечно все отобрать и поделить, и еще нужно отдать землю рабочим, а заводы крестьянам, может тогда что то получится...
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22.11.2021 20:20 Відповісти
Главаря секты Аллатра например. Я б не удивился.
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22.11.2021 21:02 Відповісти
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22.11.2021 17:44 Відповісти
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22.11.2021 17:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ
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22.11.2021 17:55 Відповісти
розкриття виви в Омані у тому числі
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22.11.2021 17:59 Відповісти
Зустріч з Патрушевим в Омані - вершина вовиної зради -Швець
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22.11.2021 18:02 Відповісти
Иными словами ЗЕ и его ублюдки уже благословят запуск СП-2.А когда Украину уже сделают кацапской губернией?Заигрались в политику ЗЕдебилы и если народ будет молчать завтра проснемся мокшанами.
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22.11.2021 18:02 Відповісти
Вся политика тупина направлена против Украины. Это ЧМО из питерских подворотен взял в свои заложники всех рабсиян терактами, за которые платит чеченам регулярную дань. Но там хоть дичь монгольская... За что зебиратели голосовали? За что, зеляди, хоть один разумный аргумент?
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22.11.2021 18:05 Відповісти
Ну да, агрессия только России, а вкладывают миллиарды европейские банкиры и никакой коммерции. Где он видел, чтобы вкладывали деньги без коммерции. Это перестраховка есть от агрессии против Украины и конечно желание заработать всегда было и есть на первом месте
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22.11.2021 18:06 Відповісти
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22.11.2021 18:11 Відповісти
а кто то же верил, что с приходом рашковании будет как в японии) а стало как на сахалине) потому что это и есть рашкования
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22.11.2021 18:44 Відповісти
Вот видите, какую разруху после себя японцы на Сахалине оставили
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22.11.2021 18:48 Відповісти
 
 