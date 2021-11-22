"Північний потік - 2" не має на меті збільшення поставок газу до Європи: "Газпром" не використовує понад 100 млрд куб. м потужностей української системи, - Оператор ГТС
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Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) розглядає проєкт "Північний потік-2" як невід’ємну частину агресії Росії проти нашої держави, яка була розпочата у 2014 році.
Про це у фейсбуку повідомив Оператора ГТС України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Північний потік-2" не переслідує комерційну мету; не підвищує енергобезпеку; не виступає, як надійний партнер Європи. З огляду на це, ми розглядаємо проєкт "Північний потік-2" як невід’ємну частину агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 2014 року", - вважає Оператор ГТС.
В компанії повідомили, усупереч заявам російських експертів, "Північний потік-2" не має на меті збільшити поставки газу до Європи. Адже його річна пропускна здатність — 55 млрд кубометрів.
"Натомість потужність української ГТС — 146 млрд куб. м на рік, а судячи із замовлень, попри дефіцит газу в Європі цього року, "Газпром" використовує лише трохи більше 40 млрд куб. м наших потужностей. Вільна потужність становить понад 100 млрд куб. м — майже вдвічі більше можливості "Північного потоку-2". Тобто наявних потужностей достатньо, щоб забезпечити потреби європейців", - додали в компанії.
Також в компаніі зазначили, що "Північний потік-2"не підвищить надійність газопостачання Європи. Порівняно з ГТС України, яка має три транзитні коридори, що складаються із дублюючих газогонів, та прямі виходи до п’яти держав, він складається лише з двох "ниток", які проходять дном Балтійського моря, нагадав очільник ОГТСУ.
"Можлива сертифікація і запуск цього російського газопроводу економічно ослаблює Україну та відкриває шлях для подальших агресивних дій РФ проти України. Адже "Північний потік-2" не забезпечить Європу додатковим газом, а просто перенаправлятиме існуючі потоки газу", - додали в компанії.
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- Передай там всем, чтоб они не думали тебя сносить, а то вы ж меня знаете, я ж нападу!
- Спасибо, Владимир Владимирович, передам!..
уже и ослу понятно, что президентская форма правления стране не подходит, у нас каждый следующий президент хуже предыдущего. нужно конституционная реформа и парламентская форма правления. но(!). двухпалатный парламент и промежуточные выборы каждые два года.
Пока мы живы, хуже всегда может быть!!! Хуже не будет только мертвому
Этого наркомана, как вы изволили выразится, к власти привели именно такие как вы, которым "какая разница....". Если тебе мудаку все равно, сиди себе на диване, дрочи на своего Киву и не мешай тем, кому есть разница!!!!
Разговор окончен
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