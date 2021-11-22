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Від початку доби війська РФ 4 рази обстрілювали наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби війська РФ 4 рази обстрілювали наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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В районі Лебединського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Також дивіться: "Будинок розбитий, грошей немає", - селище Невельське, яке двічі обстріляли російські окупанти, покинула більшість мешканців. ВIДЕО

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - підкреслили в штабі ООС.
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якщо друзі, близькі та хороші знайомі кажуть президенту, що його оточують корупціонери, жуліки та бандити, він цього не чує, або робе вигляд що не чує. Москаль заявляє на усіх ефірах, у відкриту, що Ермак, головний помічник та радник президента працюе на іноземну спецслужбу і оглох вже не тільки президент, а ще й СБУ, КОНТРРОЗВІДКА,ПРОКУРАТУРА, та РНБО.
питання... А НАХРЕНА УКРАЇНІ глухонімі спецслужби та державні установи??
Хто буде відкривати провадження на вищевказаних???
це просто ПІСЄЦ, чи ПІРЄЦ якийсь куда вже далі? це все до того, а чи не по заказу саме нашої сторони проходять ці обстріли???
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22.11.2021 17:29 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=BXgdX6X-GDc

#вагнеровцы
Вагнергейт / Демченко и Ермак -- кроты России в администрации президента Украины / Видео № 87
ЮРІЙ ШВЕЦЬ

...буданов несе стару ОПУшнум муйню- це фейк кремля
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22.11.2021 17:40 Відповісти
 
 