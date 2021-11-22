Україна не готова відмовитися від вугільної генерації до 2035 року, - віцепрем'єрка Стефанішина (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України не затверджував офіційних документів щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року в межах міжнародної ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA).
Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ з посиланням "Укрінформ".
"Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію (щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року. - Ред.). Тому Міністерство енергетики має провести переговори з Альянсом, щоб скоригувати цю цифру відповідно до розрахунків чинної Енергетичної стратегії, які здійснювалися, в тому числі Укренерго. Тому це не відображає нашої офіційної позиції, зараз ведуться консультації стосовно коригування цих даних", - повідомила Стефанішина.
Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що понад 40 країн світу, зокрема і Україна, домовились поступово припинити використання вугілля для виробництва електроенергії. Вугільні електростанції в Україні вважаються одним із найбільших забруднювачів повітря в Європі.
14 листопада на Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, спрямовану на запобігання небезпечній зміні клімату. Вона передбачає поетапну відмову від використання вугілля для генерації електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
а у нас ни мозгов,ни фильтров...
Никто от вас, зебилов, другого давно уже не ждет .
Вернется Порох - будем восстанавливать.
А ваша задача - выморить голодом и холодом кугутов, которые за вас голосовали.
сыды там у сэбэ на-сэли та дывысь кыно пра-галабародька.
А также сумму ожидаемых инвестиций в возобновление работы разрезов (или ИП Сидоров будет шахты строить?), обогащения, прогнозные сроки, ожидаемые объемы добычи (в осязаемые времена не превышала 1 млн. т в год), себестоимость энтой добычи. Наложит это на прогнозные цены на уголь в мире лет так на 15-20 (или сколько там окупаемость ожидается) и накинет стоимость денег во времени, учет политические и экономические мировые и страновые риски. И выдаст маленький столбик чисел для понимания, золотую ли он жилу нашел.
а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
Питання риторичне)
Безперсективная и тупая команда ЗЕ.
На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна