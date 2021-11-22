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Україна не готова відмовитися від вугільної генерації до 2035 року, - віцепрем'єрка Стефанішина (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не готова відмовитися від вугільної генерації до 2035 року, - віцепрем'єрка Стефанішина (оновлено)

Кабінет Міністрів України не затверджував офіційних документів щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року в межах міжнародної ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ з посиланням "Укрінформ".

"Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію (щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року. - Ред.). Тому Міністерство енергетики має провести переговори з Альянсом, щоб скоригувати цю цифру відповідно до розрахунків чинної Енергетичної стратегії, які здійснювалися, в тому числі Укренерго. Тому це не відображає нашої офіційної позиції, зараз ведуться консультації стосовно коригування цих даних", - повідомила Стефанішина.

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Нагадаємо, 4 листопада стало відомо, що понад 40 країн світу, зокрема і Україна, домовились поступово припинити використання вугілля для виробництва електроенергії. Вугільні електростанції в Україні вважаються одним із найбільших забруднювачів повітря в Європі.

14 листопада на Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, спрямовану на запобігання небезпечній зміні клімату. Вона передбачає поетапну відмову від використання вугілля для генерації електроенергії.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
т.е. еще и набрехали ))) ну как всегда !!!
а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
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22.11.2021 18:35
+8
в Японии мусоросжигательные заводы спокойно работают и воздух не отравляют. потому как думают о природе,ставят фильтры и следят за этим,меняют вовремя...
а у нас ни мозгов,ни фильтров...
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22.11.2021 18:45
+6
А еще удивляются, что их с гундосиком послали в Глазго. Т.е. просто не поняли почему Украина упорно отказывается модернизировать самые "грязные ТЭС" в Европе? Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы

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22.11.2021 17:41
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А еще удивляются, что их с гундосиком послали в Глазго. Т.е. просто не поняли почему Украина упорно отказывается модернизировать самые "грязные ТЭС" в Европе? Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы

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22.11.2021 17:41 Відповісти
в Японии мусоросжигательные заводы спокойно работают и воздух не отравляют. потому как думают о природе,ставят фильтры и следят за этим,меняют вовремя...
а у нас ни мозгов,ни фильтров...
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22.11.2021 18:45 Відповісти
Та сворачивайте уже все - уголь, АЭСы, газ, электрику...

Никто от вас, зебилов, другого давно уже не ждет .

Вернется Порох - будем восстанавливать.
А ваша задача - выморить голодом и холодом кугутов, которые за вас голосовали.
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22.11.2021 17:41 Відповісти
ніхто ха свиню не проголосує.. його максимум 24%
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22.11.2021 20:07 Відповісти
за криворагульну свиню і 10 % не прголосують
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22.11.2021 21:37 Відповісти
мнение кугутов никто не спрашивал.

сыды там у сэбэ на-сэли та дывысь кыно пра-галабародька.
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22.11.2021 21:58 Відповісти
ахметов будет против, это ж очевидно..., все остальное, пустой базар...
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22.11.2021 18:00 Відповісти
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22.11.2021 18:34 Відповісти
Если бы Иван Петрович Сидоров был начальником, то строил бы ВИЭ и , одновременно, ГТУ которые бы держали частоту. ГТУ делает Харьков. Где брать газ? Тысячи котельных, сотни промышленных ТЭЦ, 29 городских ТЭЦ работают на газе.Часть из них -прежде всего те, которые когда-то работали на угле, перевести на украинский уголь типа александрийского, волынского, и вот он, газ для ГТУ. И ещё бы присоединился к энергосистеме ЕС .
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22.11.2021 18:03 Відповісти
Угля уже несколько лет не хватает. Никакого. Ни александрийского, ни львовского, ни лисичанского. И наращивать его добычу не планируется глобально. Наоборот. До 2030 года закроется еще пара десятков шахт, минимум. Топить ваши котельные могут только отходами свалочными, с/х, лесными и т.д.
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22.11.2021 18:47 Відповісти
Угля уже несколько лет не хватает. Никакого. Ни александрийского, ни львовского, ни лисичанского. -Не аргумент. Если бы Иван Петрович Сидоров был начальником, он бы не кричал Всё пропало и не закрывал десятки шахт.Он довёл бы дОбычу александрийского угля до уровня 80-х./ Iз заг. кiлькостi баланс. запасiв (2393 млн т) розробляється й пiдготовлено до освоєння 688,3 млн т. Найбагатший за запасами вугiлля - Олександрiй. р-н. Добувають Б. в. відкритим способом.
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22.11.2021 19:36 Відповісти
Ну, если Иван Петрович Сидоров настолько силен в математике, то может он предоставит хотя бы поверхностные расчеты затрат на перевод котлов для сжигания высококалорийного угля на бурый, включая фильтры, котлы, топливную аппаратуру, подготовительные цеха и т.п.
А также сумму ожидаемых инвестиций в возобновление работы разрезов (или ИП Сидоров будет шахты строить?), обогащения, прогнозные сроки, ожидаемые объемы добычи (в осязаемые времена не превышала 1 млн. т в год), себестоимость энтой добычи. Наложит это на прогнозные цены на уголь в мире лет так на 15-20 (или сколько там окупаемость ожидается) и накинет стоимость денег во времени, учет политические и экономические мировые и страновые риски. И выдаст маленький столбик чисел для понимания, золотую ли он жилу нашел.
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22.11.2021 21:45 Відповісти
Ну, если Иван Петрович Сидоров настолько силен в математике./Кое -что понимает. У Ивана Петровича Сидорова и у Шерлока Холмса есть общее увлечение- дифференциальные уравнения. /может он предоставит хотя бы поверхностные расчеты затрат на перевод котлов.- Иван Петрович Сидоров когда-то рассчитывал перевод ДКВР-10 или 6,5 с газа на александрийский уголь. Давайте сделаем так. Сейчас ваша очередь предлагать проекты реанимации украинской энергетики для критики их Иваном Петровичем Сидоровым. После чего Иван Петрович Сидоров займётся поиском расчётов ДКВР.
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22.11.2021 22:39 Відповісти
Не. Так не делается. Вы предложили себя на пост министра энергетики с четким планом поднятия с колен буроугольной промышленности. Хотелось бы в связи с этим цифирей. Оченно я люблю проекты анализировать. Полет мысли наблюдать.
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22.11.2021 22:45 Відповісти
Понятно. Вы-Рабинович. Ситуация стандартная. Иван Петрович Сидоров в танке на фронте воюет. Вы в Ташкенте полет мысли наблюдаете.
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22.11.2021 23:02 Відповісти
Ого, да вы словоблуд, Иван Петрович. По типу Обломова. "Вот бы настроить разрезов буроугольных. Да топить бурым углем по всей стране. А вокруг торговцев галантереей посадить, что бы угольщикам приятно было."
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22.11.2021 23:10 Відповісти
Ого, да вы словоблуд, Иван Петрович. -См.выше.
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22.11.2021 23:17 Відповісти
Мужчина вы неплохой, это видно. В зеленом правительстве легко бы уместились. Там цифры только по графе "откаты" интересны. А у вас такой большой опыт. Ведь, как запроектируешь и осметишь, так потом и откатят. Идея большого вугильництва зашла бы на ура.
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22.11.2021 23:22 Відповісти
т.е. еще и набрехали ))) ну как всегда !!!
а шо там с планом переданным Джо Байдену о трансформации Украины? )))
о которм никто не слышал и в глаза не видел )))
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22.11.2021 18:35 Відповісти
"Что ж ты, фраер, сдал назад?!". А что "партнёры" скажут?
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22.11.2021 18:47 Відповісти
А що Ви хотіли від наркомана почути)))?
Питання риторичне)
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22.11.2021 19:24 Відповісти
В таком случае какое будуще готовит нам правительство Украины если еще и 2035-м году будут топить углем?Ведь Ахметов-то не бессмертен.
Безперсективная и тупая команда ЗЕ.
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22.11.2021 18:48 Відповісти
А Вы заметили как замолчала бородатая бабушка зеледента? Бабло и золотые слитки будут вывозить не вертолетами...
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22.11.2021 18:54 Відповісти
В Ростове-на-Дону в убогих не нуждаются...
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22.11.2021 18:57 Відповісти
Сухогрузами, думаете?
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22.11.2021 19:05 Відповісти
Пока зебильные дебилы будут за "против вайны" голосовать до тех пор и будут их грабить.
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22.11.2021 19:24 Відповісти
Уже подписались на "зеленую"энергетику,теперь государство платит втридорога тов. рыжему,который ,кстати,завез в страну свои китайские батарейки без малейшей пошлины...
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22.11.2021 21:35 Відповісти
Как они откажутся? На чем они воровать тогда будут???
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22.11.2021 21:37 Відповісти
Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію (щодо відмови від вугільної генерації до 2035 року. - Ред.). Джерело: https://censor.net/ua/n3300935 а твоя справа - виконувати !
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22.11.2021 23:08 Відповісти
Major coal-using countries, including Canada, Poland, South Korea, Ukraine, Indonesia and Vietnam, will phase out their use of coal for electricity generation, with the bigger economies doing so in the 2030s, and smaller economies doing so in the 2040s.
На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна
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22.11.2021 23:16 Відповісти
 
 