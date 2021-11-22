Країни Заходу можуть надати озброєння й техніку, але воювати замість нас не будуть, - "слуга народу" Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Не варто сподіватися, що країни Заходу нададуть вагому допомогу у вигляді збройних сил, якщо Російська Федерація здійснить повномасштабне вторгнення на територію України. Максимум, на що можна розраховувати - це надання озброєння й військової техніки.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народа", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Без допомоги наших західних партнерів досить складно протистояти можливому розширенню агресії Російської Федерації... Але говорити про те, що на цю мить ми без допомоги наших західних партнерів не впораємося — теж не зовсім коректно. Буде важко, але наші збройні сили готові дати адекватну відповідь таким агресивним діям, які, на превеликий жаль, спрогнозувати ніхто не може, бо залізти в голову головному ініціатору та рушійному механізму Путіну точно ніхто не може", - сказав "слуга народу".
На його думку, найбільше слід розраховувати на допомогу озброєнням та військовою технікою.
"Навряд чи варто очікувати, що за нас на нашій території хтось воюватиме, на жаль. Воюватимуть наші збройні сили, але матеріально-технічне забезпечення та допомога військовою технікою й озброєнням — це те, щодо чого дуже швидко може бути розширено перелік. А ще це й економічний, і дипломатичний аспект протидії можливій агресії", - пояснив нардеп.
Щодо того, чи можлива допомога Заходу живою воєнною силою, Веніславський припустив: "Звісно, може бути розміщення певних військових контингентів на території України. Дозвіл на це Верховна Рада надає. Цього року також було надано дозвіл на тимчасове перебування на території України військових формувань. У разі потреби я переконаний, що ми можемо швидко внести зміни до постанови та також надати дозвіл для інших військових формувань".
Будь ласка, зачекайте...
воювати треба за себе...
разом з нами
Пару-трійку дивізій їхтамнетів (точніше, їхтутнетів) з Польші та Прибалтики по-любому не завадить.
Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
желающих воевать у нас достаточно для победы..
для победы не хватает современного высокоточного оружия, актуальной развед/информации, современной логистики, современного ПВО и ПРО, и адекватного проукраинского руководства, вместо гавенных клоунов/малоросов..
5 ч
В США число сторонников отправки войск в Украину в случае российского вторжения впервые превысило число противников.
Погуглил для сравнения: похожие цифры в пользу помощи британцам были в сентябре 1940 года, когда Франция была оккупирована, а немцы бомбили Лондон.
https://www.youtube.com/watch?v=jhnWWDRMVI8
Дайте только оружие и щас бубочка с фаворитомсвоим Ермаком быстро всех врагов порвут.
Побачимо тільки його зелений зад. який мелькатиме в сторону Лондона.
Знаєш що таке літак??? Чмо ти неоподатковане! Знаєш що таке бомбардування???
Навіть якщо один Раптор зіб'є корито під назвою СУ або МіГ то ти ******* навіть не знаєш скільки кварталів залишиться цілими.
А чи не вони брехали українцям що можна просто зупинити війну?
Чого варто лише їх трюки з Нептуном.
Замінити кразівську базу на татру, а через це здорожчання недокупити тих самих ракет Нептун
«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв'ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», - пише видання.
«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, - застерігає Порошенко.
але воювати замість нас не будуть Джерело: https://censor.net/ua/n3300958
Если мы будем бороться сами, то будет помощь...
В 2014-м это был стратегический объект, который должен был начать снабжать лугандонские республики ГСМ. Завод имеет прямые нефтепроводы с территории рф.
И очень большой вопрос почему его до сих пор не национализировали.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/otrk_sapsan_dlja_zsu_u_minoboroni_rozkrili_shljah_priskorennja_prijnjattja_na_ozbrojennja-2847.html
Плани Міноборони на 2022 рік
https://mil.in.ua/uk/news/rakety-ta-korvety-plany-minoborony-na-2022-rik/
2) оружие дадут ЗеГнидам
3) как сделать , чтобьі оно воевало само,
тк мусора охраняющие Зизезе занятьі,
а лохам оружие давать опасно ?