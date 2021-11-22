Країни Заходу можуть надати озброєння й техніку, але воювати замість нас не будуть, - "слуга народу" Веніславський

Не варто сподіватися, що країни Заходу нададуть вагому допомогу у вигляді збройних сил, якщо Російська Федерація здійснить повномасштабне вторгнення на територію України. Максимум, на що можна розраховувати - це надання озброєння й військової техніки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народа", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без допомоги наших західних партнерів досить складно протистояти можливому розширенню агресії Російської Федерації... Але говорити про те, що на цю мить ми без допомоги наших західних партнерів не впораємося — теж не зовсім коректно. Буде важко, але наші збройні сили готові дати адекватну відповідь таким агресивним діям, які, на превеликий жаль, спрогнозувати ніхто не може, бо залізти в голову головному ініціатору та рушійному механізму Путіну точно ніхто не може", - сказав "слуга народу".

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На його думку, найбільше слід розраховувати на допомогу озброєнням та військовою технікою.

"Навряд чи варто очікувати, що за нас на нашій території хтось воюватиме, на жаль. Воюватимуть наші збройні сили, але матеріально-технічне забезпечення та допомога військовою технікою й озброєнням — це те, щодо чого дуже швидко може бути розширено перелік. А ще це й економічний, і дипломатичний аспект протидії можливій агресії", - пояснив нардеп.

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Щодо того, чи можлива допомога Заходу живою воєнною силою, Веніславський припустив: "Звісно, може бути розміщення певних військових контингентів на території України. Дозвіл на це Верховна Рада надає. Цього року також було надано дозвіл на тимчасове перебування на території України військових формувань. У разі потреби я переконаний, що ми можемо швидко внести зміни до постанови та також надати дозвіл для інших військових формувань".

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