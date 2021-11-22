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Країни Заходу можуть надати озброєння й техніку, але воювати замість нас не будуть, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Країни Заходу можуть надати озброєння й техніку, але воювати замість нас не будуть, -

Не варто сподіватися, що країни Заходу нададуть вагому допомогу у вигляді збройних сил, якщо Російська Федерація здійснить повномасштабне вторгнення на територію України. Максимум, на що можна розраховувати - це надання озброєння й військової техніки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народа", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без допомоги наших західних партнерів досить складно протистояти можливому розширенню агресії Російської Федерації... Але говорити про те, що на цю мить ми без допомоги наших західних партнерів не впораємося — теж не зовсім коректно. Буде важко, але наші збройні сили готові дати адекватну відповідь таким агресивним діям, які, на превеликий жаль, спрогнозувати ніхто не може, бо залізти в голову головному ініціатору та рушійному механізму Путіну точно ніхто не може", - сказав "слуга народу".

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На його думку, найбільше слід розраховувати на допомогу озброєнням та військовою технікою.

"Навряд чи варто очікувати, що за нас на нашій території хтось воюватиме, на жаль. Воюватимуть наші збройні сили, але матеріально-технічне забезпечення та допомога військовою технікою й озброєнням — це те, щодо чого дуже швидко може бути розширено перелік. А ще це й економічний, і дипломатичний аспект протидії можливій агресії", - пояснив нардеп.

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Щодо того, чи можлива допомога Заходу живою воєнною силою, Веніславський припустив: "Звісно, може бути розміщення певних військових контингентів на території України. Дозвіл на це Верховна Рада надає. Цього року також було надано дозвіл на тимчасове перебування на території України військових формувань. У разі потреби я переконаний, що ми можемо швидко внести зміни до постанови та також надати дозвіл для інших військових формувань".

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Топ коментарі
+31
ні, за нас воювати не треба,
воювати треба за себе...
разом з нами
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22.11.2021 20:32
+27
да, как бы, это то что и надо!..
желающих воевать у нас достаточно для победы..
для победы не хватает современного высокоточного оружия, актуальной развед/информации, современной логистики, современного ПВО и ПРО, и адекватного проукраинского руководства, вместо гавенных клоунов/малоросов..
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22.11.2021 20:33
+22
Україні потрібен Порох.
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22.11.2021 20:40
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ні, за нас воювати не треба,
воювати треба за себе...
разом з нами
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22.11.2021 20:32 Відповісти
А так звані "Слуги уроду"тим паче за нас воювати не будуть! От же: гуртуємося,українці!
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22.11.2021 21:18 Відповісти
+100

Пару-трійку дивізій їхтамнетів (точніше, їхтутнетів) з Польші та Прибалтики по-любому не завадить.
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22.11.2021 21:34 Відповісти
кожна країна повинна вювати за себе сама...
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12.01.2022 14:11 Відповісти
Не факт. З такими монстрами, як запоребрік, практично жодна країна сама не впорається. До того ж, як правильно сказав Енді, Польща та Прибалтика воюватимуть не тільки за нас, а й за себе, бо вони - наступні.
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12.01.2022 14:17 Відповісти
Поэтому мы закатали миллиарды в асфальт, и провалили финансирование ВСУ, денежное содержание, крайний раз повышалось при "барыге". Но нет худа без добра, кацапы с ветерком до Киева доедут, а тут и ЗЕ с Ермаком, с хлебом и солью...
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22.11.2021 20:32 Відповісти
И скажите, что дед в 2019 был не прав.

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
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22.11.2021 21:19 Відповісти
"уходящего", он не явится, опыт с повестками подсказывает
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23.11.2021 08:56 Відповісти
Пакуйте чемоданы,ваше мнение до сраки
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22.11.2021 20:33 Відповісти
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22.11.2021 21:11 Відповісти
То нехай нададуть зброю-це краще аніж постійне занепокоєння...
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22.11.2021 20:33 Відповісти
да, как бы, это то что и надо!..
желающих воевать у нас достаточно для победы..
для победы не хватает современного высокоточного оружия, актуальной развед/информации, современной логистики, современного ПВО и ПРО, и адекватного проукраинского руководства, вместо гавенных клоунов/малоросов..
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22.11.2021 20:33 Відповісти
Prisoner of consciousness #NotOurTsar@Mortis_Banned
5 ч

В США число сторонников отправки войск в Украину в случае российского вторжения впервые превысило число противников.
Погуглил для сравнения: похожие цифры в пользу помощи британцам были в сентябре 1940 года, когда Франция была оккупирована, а немцы бомбили Лондон.

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22.11.2021 20:59 Відповісти
они уже и воевать согласны, лишь бы от корыта не оторвали. скоро выборы
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22.11.2021 20:35 Відповісти
То надавайте, Тим більше мокшам буде складніше напасти, якщо будуть знати що у нас багато ******** зброї
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22.11.2021 20:36 Відповісти
Це той,що Єрмака відмазував по вагнергейту.Вояка.Тільки з якого боку
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22.11.2021 20:37 Відповісти
Ермак возглавит оборону епть
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22.11.2021 20:40 Відповісти
У меня все слуги в блокноте записаны.

https://www.youtube.com/watch?v=jhnWWDRMVI8
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22.11.2021 20:38 Відповісти
пускай вернут Украине ядерное оружие и могут идти нах - причем все,.. и Запад и Восток, и Юг и Север
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22.11.2021 20:39 Відповісти
Україні потрібен Порох.
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22.11.2021 20:40 Відповісти
Причому "бездимний"
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22.11.2021 21:06 Відповісти
Причём, сухой!
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22.11.2021 22:54 Відповісти
Странно читать от слуги якобы народа про «наші збройні сили», «за нас воювати ніхто не буде» - какое отношение они вообще имеют к украинской армии?

Дайте только оружие и щас бубочка с фаворитомсвоим Ермаком быстро всех врагов порвут.
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22.11.2021 20:42 Відповісти
Ми в курсі шо Бубон воювати не буде. Хоч дай йому автоматичне піаніно.
Побачимо тільки його зелений зад. який мелькатиме в сторону Лондона.
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22.11.2021 20:42 Відповісти
воювати замість нас не будуть.-вместо просто уклонистов и четыреждыуклонистов-пианистов-главнокомандующих воевать конечно не будут.
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22.11.2021 20:43 Відповісти
Вазелинского на передовую,при виде его перепуганой рожи противник будем деморализован
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22.11.2021 20:44 Відповісти
Та це вже психотропна зброя, і ядерної непотрібно!
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22.11.2021 21:09 Відповісти
Довбойоба кусок ти кончений!
Знаєш що таке літак??? Чмо ти неоподатковане! Знаєш що таке бомбардування???
Навіть якщо один Раптор зіб'є корито під назвою СУ або МіГ то ти ******* навіть не знаєш скільки кварталів залишиться цілими.
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22.11.2021 20:46 Відповісти
Якщо чесно, то більш підлої брехливої сцикливої тупої влади я ще не бачив. Янукович на їх тлі просто профессор.
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22.11.2021 20:49 Відповісти
З таким гівнокомандуючим як у нас немає сенсу комусь відправляти свої війська до України, ЗЄля вже повоював у своїй тупій макітрі, та ще моча може стукнутив голову і когось з іноземних військових посадить до тюрми з видуманим обвинуваченням, або здуру відтермінує якусь спецоперацію.
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22.11.2021 20:54 Відповісти
Твари "зеленые" , да если кремлевская крыса со своими орками попрет , то через час уже никого из сраной "элиты" не будет в Украине , а что вас держит ? Жены и детки за границей , деньги в офшорах , вы же подонки здесь просто на вахте .
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22.11.2021 21:04 Відповісти
а почему?
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22.11.2021 21:05 Відповісти
А зелені будуть воювати?
А чи не вони брехали українцям що можна просто зупинити війну?
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22.11.2021 21:05 Відповісти
Та мало чого вони брехали , нам то шо с того
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22.11.2021 21:10 Відповісти
А как же? Выпустят Марьянку Безуглую на врага в атаку, московиты и разбегутся в ужасе с воплями - смерть идёт! СМЕРТЬ! Получится психическая атака.
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22.11.2021 21:13 Відповісти
З вуст пліснявих холуїв це звучить принизливо.
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22.11.2021 21:06 Відповісти
Цікаво те, що служки зробили все можливе щоб провалити державне оборонне замовлення на цей рік.
Чого варто лише їх трюки з Нептуном.
Замінити кразівську базу на татру, а через це здорожчання недокупити тих самих ракет Нептун
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22.11.2021 21:34 Відповісти
Здорожчання? Просто закатали в асфальт та половину вкрали. Ось взнаєм якщо доживем.
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22.11.2021 21:52 Відповісти
слуги урода то точно воевать не будут, сдриснут в парашку снимать свадьбы
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22.11.2021 21:08 Відповісти
Була залізна дивізія а тепер зелена 😏
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22.11.2021 21:09 Відповісти
Та вона відразу пожовтіє!
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22.11.2021 21:11 Відповісти
Вениславский, а вот лично ты пойдёшь воевать? Оружием тебя западные "партнёры" обеспечат. И я на берцы денег дам.
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22.11.2021 21:11 Відповісти
Дайте йому парабеллум.
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22.11.2021 21:13 Відповісти
Дайте ему селёдки.
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22.11.2021 21:17 Відповісти
Та можна і це, при умові вперед хвостом в горло.
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22.11.2021 21:20 Відповісти
я так понял ты не пойдешь... старый пердун в лужу
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22.11.2021 21:26 Відповісти
Будут еще, как будут , только потом и на своей территории
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22.11.2021 21:13 Відповісти
А сами "слуги" будут сражаться? Сомневаюсь я однако
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22.11.2021 21:13 Відповісти
Ага, аж роту сформируют. Аж бегом.
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22.11.2021 21:16 Відповісти
слышу в твоем голосе сарказм, и упрощение до абсурда.. тебе так удобнее воспринимать?
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22.11.2021 21:20 Відповісти
вояки, слюнявящие бабло от коломоя. так и от куйла отслюнявят, он больше даст
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22.11.2021 21:25 Відповісти
"Уставшие от войны" выбрали клоуна (проплаченного Беней) и без понятия про гидність... Ляди, посмотрите в зеркало на ваше хлебало. Потому что вы свое хлебало для обещаний открыли, а туда ничего не упало... Только жопа ваша себя неважно чувствует потому что именно ей и голосовали за клована...
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22.11.2021 21:29 Відповісти
П'ятий Президент Петро Порошенко під час Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі закликав союзників надати Україні більше летального оборонного озброєння. Про це пише в аналітичній статті про результати форуму у Галіфаксі впливове американське видання Politico.

«Петро Порошенко, президент України з 2014 по 2019 роки, сказав в інтерв'ю, що Захід на чолі зі США повинен надати його країні більше «летальної оборонної зброї», домагатися того, щоб Україна стала членом НАТО. А також змінити свою позицію щодо газопроводу «Північний потік-2» і посилити санкції для Москви», - пише видання.

«Якщо США та їхні союзники не зроблять цих кроків, це «підвищить ймовірність» того, що Путін розпочне друге велике вторгнення в Україну, - застерігає Порошенко.
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22.11.2021 21:30 Відповісти
Это точно, мы за них тоже воевать не будем, самое интересное ,что они и друг за друга навряд ли будут воевать))
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22.11.2021 21:33 Відповісти
Какое подленькое название к статье придумал какой-то подленький человечек : "...
але воювати замість нас не будуть Джерело: https://censor.net/ua/n3300958
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22.11.2021 21:34 Відповісти
А кто просил вместо нас воевать? Веникславский, у тебя действительно говорящая фамилия.
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22.11.2021 21:46 Відповісти
Ну понятно. Они что, дураки? Готовы предоставить орудия убийства и сюприсматривать как мы будем убивать друг друга. Благодетели.
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22.11.2021 22:12 Відповісти
мы это кто?
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22.11.2021 22:22 Відповісти
А хто це Українцям "друг"? Піддані ху.ла ? Це Ви мали на увазі ? Або Ви несповна розуму , або звідти , від "друзей"?
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22.11.2021 22:24 Відповісти
Ох ці зеслуги бояться , що кацапи по рилу отримають ! Їм же потім цього хазяїн ху.ло не пробачить ! Якби залишився Порошенко , вже б давно американці в Україні були б .
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22.11.2021 22:19 Відповісти
так а техника где?
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22.11.2021 22:27 Відповісти
Это из той серии, когда Британия послала нахер французов, когда те сдались немцам...
Если мы будем бороться сами, то будет помощь...
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22.11.2021 22:29 Відповісти
Фото в статье классное - на фоне Лисичанский НПЗ - собственность роснефти.
В 2014-м это был стратегический объект, который должен был начать снабжать лугандонские республики ГСМ. Завод имеет прямые нефтепроводы с территории рф.
И очень большой вопрос почему его до сих пор не национализировали.
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22.11.2021 22:29 Відповісти
Тому що Радбез ООН досі не визнав, що касапія напала на Україну війною. Такий він, жорстокий світ, в якому ми існуємо...
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22.11.2021 22:36 Відповісти
країнам "заходу" навіть і зброю не потрібно давати Україні! Єдине, що від них вимагається - це ПРИПИНИТИ КУПЛЯТИ В КАЦАПІВ ГАЗ І НАФТУ!!!!
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22.11.2021 22:57 Відповісти
це не новина, треба розстріляти верховну зраду, перебити москальню на Донбасі та в Криму - тоді буде все гуд!
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22.11.2021 23:11 Відповісти
Можно бросить свои дома, дома своих родителей и могилы дедов на растерзание мародеров оккупантов, а можно собраться всем украинским миром и дать пи.ды кремлевским бандитам их наемникам и любителям поживиться разграблением Украины. В любом случае отпор будет, страна у нас большая, патриоты есть, помощь будет и у ***** денег не хватит, чтобы заплатить всем военным преступникам за убийства украинцев, поэтому мразина и надеется и брешет пропагандой, чтобы мы сами отдались на поталу натуральному врагу.
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22.11.2021 23:12 Відповісти
армии ВСУ нужен дивизионы ОТРК Сапсан с дальностью до 500 км. Если противник будет знать, что в случае войны по нему будут использованы ОТРК "Громы-2 (Сапсан)", , он уже будет думать, а стоит ли лезть. Рискнет или не рискнет руководство - вопрос десятый. Кроме того ОТРК "Сапсан" можно оснастить кассетной б/ч с противотанковыми частями с индивидуальным наведением. Например 50 боевых частей с ИК наведением. Залп пары ракет может остановить танковую бригаду.
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23.11.2021 00:05 Відповісти
экс міністр оборони Андрій Таран, який зазначив, що "ступінь готовності всього проекту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок та завершити цю роботу". Додавши, що розробка цього ОТРК має найвищий пріоритет. За попередніми оцінками, лише на закінчення випробувань українського ОТРК необхідно близько $300 мільйонів.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/otrk_sapsan_dlja_zsu_u_minoboroni_rozkrili_shljah_priskorennja_prijnjattja_na_ozbrojennja-2847.html

Плани Міноборони на 2022 рік

https://mil.in.ua/uk/news/rakety-ta-korvety-plany-minoborony-na-2022-rik/
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23.11.2021 00:09 Відповісти
вот досада, да Федя ?
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23.11.2021 00:37 Відповісти
1) главньій дедьіваяваленок Зизезе
2) оружие дадут ЗеГнидам
3) как сделать , чтобьі оно воевало само,
тк мусора охраняющие Зизезе занятьі,
а лохам оружие давать опасно ?
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23.11.2021 08:20 Відповісти
іще один умник розказує нам хто, коли і за кого буде воювати. Ти краще розкажи своєму патрону, що пора вже прикрити лавочку "Велике крадівництво", а ці кошти направити на озброєння ЗСУ. Ми розумієм, що сьогоднішні владні уклоністи вже намазали лижі на свої вілли в заморських країнах, і якщо фашисти Раші ринуть на нас, народ вам цього не пробачить.
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12.01.2022 14:19 Відповісти
 
 