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Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева

Пресслужба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму. Раніше під час дебатів він назвав Крим "російською територією".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку його суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радєв, "нині" Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться у заяві.

"Не раз, як і в ході дебатів, глава держави висловлював занепокоєння щодо цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", - сказано у повідомленні.

Читайте: Болгарія запевнила, що її позиція незмінна: Крим - український, - Кулеба

Також наголошується, що Радев "неодноразово поділяв побоювання щодо можливої ​​ескалації напруженості в регіоні, і зокрема на сході України, і закликав вжити адекватних заходів щодо зміцнення довіри та діалогу для зменшення конфронтації та створення умов для мирного врегулювання конфлікту".

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.

ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.

В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+40
Не під контролем. А під ОКУПАЦІЄЮ.
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22.11.2021 19:46
+31
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22.11.2021 19:47
+26
юридично це
президента Болгарії Радева,а по факту це гівно собаче
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22.11.2021 19:46
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"нині" Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться у заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3300961

Всё так, но решена проблема может быть только силой.
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22.11.2021 19:44 Відповісти
Не під контролем. А під ОКУПАЦІЄЮ.
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22.11.2021 19:46 Відповісти
Кремлевские консервы взрываются одна за одной. У тупина нет резервов. Да и воздуха в бункере надеюсь что не на недолго. Как только этого упыря не станет нельзя с мокшанией разговаривать лет 20 вообще.
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22.11.2021 21:40 Відповісти
так где-то же на поверхности есть трубки входа и выхода для воздуха и выхлопа, если кем-то это создано - другой кто-то спокойно сможет это разрушить, до основания
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23.11.2021 08:13 Відповісти
Если точнее, что аннексия.
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22.11.2021 22:20 Відповісти
юридично це
президента Болгарії Радева,а по факту це гівно собаче
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22.11.2021 19:46 Відповісти
юридично Болгарія в Євро Союзі,
а по факту - "кращий друг рашкованського слона"

я сподіваюсь на сайті ще є люди, які пам'ятають анекдот про слонів
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22.11.2021 20:37 Відповісти
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22.11.2021 19:47 Відповісти
Все верно.
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22.11.2021 19:47 Відповісти
Ага, усрались и пошли на попятную. Но слово не воробей и за базар надо отвечать. Так что от самого президента, а не от его шестерок нужны объяснения.
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22.11.2021 19:49 Відповісти
бубочка сильно объясняется?
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22.11.2021 20:03 Відповісти
просто ***** заслал денег болгарской вате, мышебратья епта
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22.11.2021 19:49 Відповісти
може цей кацапський запроданець пояснить
як це юридично український Крим
став перебувати під контролем паРаші
за допомогою війскової операції,
і як це тепер називається юридично правильно ...
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22.11.2021 19:50 Відповісти
опять камуняку выбрали нищие болгары?
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22.11.2021 19:50 Відповісти
а краснозадые всегда идут за призывами лагерных савейских коммисаров,
патамушта их лозунг не "подумать и заработать", а "атнять и паделить"
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22.11.2021 19:58 Відповісти
17.7к гривен средняя зп. ты бы стал работать за 18 косых?)
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22.11.2021 20:00 Відповісти
ваня,а скоко ср.з\п в Україні?.не по статистике, а по факту
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22.11.2021 20:04 Відповісти
да поболее, чем ты зарабатываешь)
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22.11.2021 20:05 Відповісти
иди нах ваня со своими косыми,
а не хочеш нах так иди к свиням на паРашу !
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22.11.2021 20:05 Відповісти
как легко вычислить рашкованского бота)
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22.11.2021 20:06 Відповісти
гляди вычислитель сломаешь...
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22.11.2021 20:07 Відповісти
"...більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою." -
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,…» (Мф. 11:12)
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22.11.2021 19:52 Відповісти
Не под контролем, а под временной оккупацией, болгарин ху*в.
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22.11.2021 19:55 Відповісти
а ви бачили в які борги загнала Украхну зелена влада https://www.youtube.com/watch?v=ZjjzthV0BRE&t=27s
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22.11.2021 20:05 Відповісти
Красиво и дипломатично сказанул.И ни тех ни других не обидел,двуличие на лицо.
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22.11.2021 20:07 Відповісти
Ой, кому, как не болгарам про почки иборжоми….
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22.11.2021 20:08 Відповісти
Окупация рассией Украинского Крыма
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22.11.2021 20:08 Відповісти
Юридически президент Болгарии лицо юридическое,а фактически - лепший дружбан Бори Моисеева.
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22.11.2021 20:10 Відповісти
Не порівнюй.Над Борєй природа "пошуткувала".А цей підарас - ідейний.
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22.11.2021 21:34 Відповісти
М-да, Болгария тоже "Болгария" только юридически, а па самои деле под контролем раши.
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22.11.2021 20:10 Відповісти
при совке она даже просилась стать 16-ой республикой, мля
представляете скоко там сейчас совковаты ...
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22.11.2021 20:18 Відповісти
дали задню, ввімкнули навіть без участі шефа.
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22.11.2021 20:11 Відповісти
хитрожопые кацапы в своих пропагандонских пугалках, рассказывают болгарам, что болгары стали неблагодарны роSSии за помощь в строительстве энергоинфраструктуры в своё время ,скромно не упоминая о том, что в то время была не одна роSSия, а весь совейский саюс
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22.11.2021 20:15 Відповісти
Нужно этому болгарскому ватнику невзачай, на какой-нибудь международной пресс-конференции сообщить, что турецкий город Лозенград (ныне г. Киркларели), который болгары считают "частью сердца болгар", был есть и будет турецким... а на разрывы пердаков ихнего МИДа сказать, что мы так считаем ибо политика, мол, дело прагматичное (как заявлял сам Румен Радев), а нам еще дивизионы новых Байрактаров формировать ...
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22.11.2021 20:16 Відповісти
юридически българия независимая страна. фактически она под контролем Османской порты.
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22.11.2021 20:21 Відповісти
български полупокер!
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22.11.2021 20:23 Відповісти
Крим український, Але.- Чтобы да так нет. Знакомый стиль привел к статье Болгаро-еврейский феномен.12.12.2019…..Царь Борис был хорошо знаком с еврейством и его "спекулятивным духом". Этот дух повсюду создавал ненависть у людей, безверие, моральное разложение и измену родине в среде народов. Этот дух спекуляции и отрицания создает в обществе и народах недовольство, ссоры, конфликты, войны и беды между обществами и нациями. Вспомнились Вассерман и Кедми. Вассерман : Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014. Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018.
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22.11.2021 20:32 Відповісти
Америкосы только пальчиком погрозили,этому болгарскому радеву...а у него уже трусы в зебру
безхребетные запроданцы!
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22.11.2021 20:40 Відповісти
Словоблудіє єсть ознака трвми совковою лопатою )) Братушка, мля.
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22.11.2021 20:45 Відповісти
Болгари споконвіків були і залишаються продажними боягузами.
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22.11.2021 20:50 Відповісти
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22.11.2021 20:52 Відповісти
вата
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22.11.2021 20:53 Відповісти
Под)(уйловник заднюю включил)
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22.11.2021 21:35 Відповісти
Поздно разъяснять позицию румена - уже всем все понятно ...
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22.11.2021 21:38 Відповісти
"і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою" - це якраз темно!! А ясно, як білий день, що як Крим силою параша забрала, так і силою Україна може його забрати також!
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22.11.2021 21:47 Відповісти
Назовите правильно украинский Крым ОККУПИРОВАН Россией. И все. А то " под контролем" типа не вашим не нашим.. болгарские братушки почти что сербские.. одна разница что влезли чучелком или тушкой в НАТО и ЕС.
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22.11.2021 22:49 Відповісти
неттам болгар. одиг турчатник
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23.11.2021 00:27 Відповісти
Юридично блгария болгопрмька, але перебуває під контролем Росії
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23.11.2021 00:17 Відповісти
Факты вещь упрямая. Весь контроль Украины, не давать воду, своей же земле????
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23.11.2021 00:27 Відповісти
Если честно я дебилов за людей не считаю, которые не отличают де факто и де юре. Потому что и так очевидно что де факто Крым под москальской окупацией и ты хоть 100 раз ори что он украинский, де факто сейчас это не так.

Дебилам лоботомию сделать надо, бо все равно мозгов нету. Им надо мордой тыкнуть и задавать вопросы в лоб типа "Какое законодательство сейчас действует в Крыму?", что бы хоть дошла разница между этими понятиями.
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23.11.2021 05:31 Відповісти
Юридично Болгарія незалежна країна, але перебуває під контролем Росії.
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23.11.2021 07:13 Відповісти
Ну что ты мелешь, раха себя контроллировать не может, это никчемная, нищая дыра, с которой никто в мире не считается. Которая кроме валенок и галош, с нефтью и газлом не производит. Ты что не читал это на этом сайте 100000000000 раз в статьях и комментариях?
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23.11.2021 08:57 Відповісти
 
 