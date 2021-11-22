Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Пресслужба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму. Раніше під час дебатів він назвав Крим "російською територією".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку його суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радєв, "нині" Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться у заяві.
"Не раз, як і в ході дебатів, глава держави висловлював занепокоєння щодо цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", - сказано у повідомленні.
Також наголошується, що Радев "неодноразово поділяв побоювання щодо можливої ескалації напруженості в регіоні, і зокрема на сході України, і закликав вжити адекватних заходів щодо зміцнення довіри та діалогу для зменшення конфронтації та створення умов для мирного врегулювання конфлікту".
Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.
ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.
В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.
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Всё так, но решена проблема может быть только силой.
президента Болгарії Радева,а по факту це гівно собаче
а по факту - "кращий друг рашкованського слона"
я сподіваюсь на сайті ще є люди, які пам'ятають анекдот про слонів
як це юридично український Крим
став перебувати під контролем паРаші
за допомогою війскової операції,
і як це тепер називається юридично правильно ...
патамушта их лозунг не "подумать и заработать", а "атнять и паделить"
а не хочеш нах так иди к свиням на паРашу !
«От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его,…» (Мф. 11:12)
представляете скоко там сейчас совковаты ...
безхребетные запроданцы!
Дебилам лоботомию сделать надо, бо все равно мозгов нету. Им надо мордой тыкнуть и задавать вопросы в лоб типа "Какое законодательство сейчас действует в Крыму?", что бы хоть дошла разница между этими понятиями.