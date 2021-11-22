Юридично Крим український, але перебуває під контролем Росії, - пресслужба президента Болгарії Радева

Пресслужба президента Болгарії Румена Радева роз'яснила позицію глави держави щодо окупованого Криму. Раніше під час дебатів він назвав Крим "російською територією".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"З юридичного погляду Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку його суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радєв, "нині" Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - йдеться у заяві.

"Не раз, як і в ході дебатів, глава держави висловлював занепокоєння щодо цієї фактичної ситуації, яка веде до напруженості у міжнародних відносинах, особливо у Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників", - сказано у повідомленні.

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Також наголошується, що Радев "неодноразово поділяв побоювання щодо можливої ​​ескалації напруженості в регіоні, і зокрема на сході України, і закликав вжити адекватних заходів щодо зміцнення довіри та діалогу для зменшення конфронтації та створення умов для мирного врегулювання конфлікту".

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.

ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.

В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.