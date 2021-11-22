"Необхідно значно збільшити суму застави для підозрюваних у ДТП", - харківський прокурор Фільчаков

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков виступає за посилення низки норм законодавства щодо учасників дорожньо-транспортних пригод.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Itta.info.

"Пропоную на законодавчому рівні розглянути кілька важливих питань. По-перше, повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення. По-друге, внести зміни до ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння – ред.) КК України", – сказав Фільчаков, виступаючи на виїзному засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності в Харкові в понеділок.

На його думку, відмову водія від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння слід прирівняти до перебування у стані такого сп’яніння.

Фільчаков також виступає за криміналізацію скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого заподіяні легкі тілесні ушкодження, а також передбачення кримінальної відповідальності для водіїв, які керують транспортними засобами, незважаючи на те, що за рішенням суду вони позбавлені такого права.

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Крім того, на думку керівника Харківської облпрокуратури, треба обмежити застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для осіб, засуджених за скоєння ДТП, унаслідок яких загинули двоє і більше осіб, а також значно збільшити суму застави для підозрюваних у ДТП. "Значно збільшити розмір застави як альтернативного виду запобіжного заходу з урахуванням таких факторів, як отриманий дохід, наявні об’єкти нерухомості тощо", – сказав Фільчаков.

Як повідомлялося, 11 листопада в Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської автомобіль Toyota Land Cruiser, що їхав на червоний сигнал світлофора, збив тринадцятирічних хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Обох постраждалих госпіталізували. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, стабільний.

Водієві позашляховика оголошено про підозру за ч.2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння), оскільки аналіз сечі показав, що на момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння метадоном.

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За інформацією відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області, водія позашляховика у травні цього року було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на один рік. Крім того, минулого року він був фігурантом кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України, проте справу було закрито. Законність рішення про її закриття наразі перевіряє прокуратура.

12 листопада Київський райсуд Харкова обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 340,5 тис. грн. Прокуратура подала апеляцію з вимогою встановити заставу розміром 10 млн грн. 18 листопада Харківський апеляційний суд частково задовольнив скарги прокуратури, встановивши заставу в сумі 3 млн 178 тис. грн.