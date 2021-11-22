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ДТП (4211) застава (345) прокуратура (3172) Харків (3897) Фільчаков Олександр (5)

"Необхідно значно збільшити суму застави для підозрюваних у ДТП", - харківський прокурор Фільчаков

Новини Цензор.НЕТ Події Авто

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков виступає за посилення низки норм законодавства щодо учасників дорожньо-транспортних пригод.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Itta.info.

"Пропоную на законодавчому рівні розглянути кілька важливих питань. По-перше, повернути кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення. По-друге, внести зміни до ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння – ред.) КК України", – сказав Фільчаков, виступаючи на виїзному засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності в Харкові в понеділок.

На його думку, відмову водія від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння слід прирівняти до перебування у стані такого сп’яніння.

Фільчаков також виступає за криміналізацію скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого заподіяні легкі тілесні ушкодження, а також передбачення кримінальної відповідальності для водіїв, які керують транспортними засобами, незважаючи на те, що за рішенням суду вони позбавлені такого права.

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Крім того, на думку керівника Харківської облпрокуратури, треба обмежити застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для осіб, засуджених за скоєння ДТП, унаслідок яких загинули двоє і більше осіб, а також значно збільшити суму застави для підозрюваних у ДТП. "Значно збільшити розмір застави як альтернативного виду запобіжного заходу з урахуванням таких факторів, як отриманий дохід, наявні об’єкти нерухомості тощо", – сказав Фільчаков.

Як повідомлялося, 11 листопада в Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської автомобіль Toyota Land Cruiser, що їхав на червоний сигнал світлофора, збив тринадцятирічних хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу. Обох постраждалих госпіталізували. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, стабільний.

Водієві позашляховика оголошено про підозру за ч.2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння), оскільки аналіз сечі показав, що на момент скоєння ДТП чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння метадоном.

Також читайте: Апеляційний суд збільшив розмір застави водієві, який під наркотиками збив двох підлітків на переході у Харкові, до 3 млн 178 тис. грн

За інформацією відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області, водія позашляховика у травні цього року було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на один рік. Крім того, минулого року він був фігурантом кримінального провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків без мети збуту) Кримінального кодексу України, проте справу було закрито. Законність рішення про її закриття наразі перевіряє прокуратура.

12 листопада Київський райсуд Харкова обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 340,5 тис. грн. Прокуратура подала апеляцію з вимогою встановити заставу розміром 10 млн грн. 18 листопада Харківський апеляційний суд частково задовольнив скарги прокуратури, встановивши заставу в сумі 3 млн 178 тис. грн.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Олександр Трухін очолить комісію Верховної Ради по безпеці дорожнього руху
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22.11.2021 20:37
+3
А прокуроров и судей предлагаю амнистировать на месте.
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22.11.2021 19:59
+3
амнестировать топором
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22.11.2021 20:28
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А прокуроров и судей предлагаю амнистировать на месте.
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22.11.2021 19:59 Відповісти
амнестировать топором
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22.11.2021 20:28 Відповісти
Якщо особу зловлено "на гарячому" то протягом 72 годин такий злочинець має постати перед судом і отримати призначене покарання. І вже знаходячись в колонії нехай наймає адвокатів які будуть писати апеляції. Якщо злочинець визнає свою вину то покарання може бути мінімальним, але якщо намагається уникнути покарання, то в цьому випадку витрати на розслідування, експертизи, засідання, роботу слідчих та оперативників, адвокатів, судей та прокурорів зростають в геометричній прогресії. В випадку доведення слідчими органами складу злочину є абсолютно беззаперечним фактом намагання злочинця уникнути відповідальності і це веде до максимально тяжкого покарання для "упоротого придурка". Не розумію яка може бути застава і з якого дива її призначати в випадку коли загинули люди і злочинець був схоплений на місці злочину?
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22.11.2021 20:14 Відповісти
Цілком закономірні вимоги, але навіть їх задоволення навряд чи щось змінить як це видно з посиленням адмінвідповідальності за управління автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп*яніння.
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22.11.2021 20:22 Відповісти
у нас много хороших Законов....но они бессильны перед всесильными (пардон за тавтологию)...
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22.11.2021 20:24 Відповісти
А для подозреваемых в корупции после этих ДТП сумму бубут увеличивать ?
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22.11.2021 20:26 Відповісти
да,такой закон нужен,но внести его с поправкой_"для жителей Харькова и области".
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22.11.2021 20:33 Відповісти
Олександр Трухін очолить комісію Верховної Ради по безпеці дорожнього руху
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22.11.2021 20:37 Відповісти
Правоохранители на ДТП неплохо зарабатывают.
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22.11.2021 20:51 Відповісти
И это тот город, в котором массово увольняются полицейские.
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22.11.2021 20:54 Відповісти
можно просто не выпускать его под залог)
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22.11.2021 20:55 Відповісти
товарищ сралин, надо увеличить квоту на расстрелы...
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22.11.2021 21:09 Відповісти
Бла-бла-бла)) Пустые разговоры. Там всю ментовскую систему надо сверху донизу перетрясти, чтобы у каждого жителя не было даже мысли в голове о том, что любую проблему можно уладить за 200 баксов. Хотя, о чем это я?)) После прецедента с Трухиным можно ВСЕ (и не только в Харькове) для тех, у кого есть эти 200 баксов, а особенно для друзей ЗЕдента
Пусть харьковский прокурор Фильчаков посмотрит очередное видео, как в Харькове привыкли ездить. Такое впечатление, что там устроили охоту на пешеходов))

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22.11.2021 21:11 Відповісти
Как всегда мусора пытаются все перевернуть с ног на голову!
Проблема убийц на дорогах, состоит не в том, что они выходят под залог и удирают.
Все суть в том, что они за взятки, просто уходят от ответственности.
Поэтому, можно хоть миллион долларов залога требовать, но в конечном итоге, это повлияет на сумму взятки для следователя/прокурора/судьи.
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22.11.2021 21:24 Відповісти
залог в нашей стране и есть сумма узаконенной взятки)
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22.11.2021 21:47 Відповісти
Ну вот наконец то дельное, прорывное предложение от прокурора причём. Скорее бы так. Могут---когда захотят. Надо доверять прокурорам больше. Там такой задел для реформ, прогресса, новаций всяких. Даже чуть напомнило из прошлого далёкого---стишки ужастики детские. *Мальчик едет на машине---весь размазанный по шине*. И ещё вдруг попёрло из той эпохи и в тему сегодняшнюю---*Звёздочки, косточки, ноженьки в ряд---трамвай переехал отряд октябрят*.
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22.11.2021 22:06 Відповісти
Треба щоби трухіних не відмазували...
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22.11.2021 23:00 Відповісти
 
 