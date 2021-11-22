"Дія" не збирає і не зберігає дані українців, вона лише підтягує дані з реєстрів, – Федоров

Державний сервіс "Дія" не збирає і не зберігає особисту інформацію про українців, а лише відображає дані, які містяться в державних реєстрах.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дія" влаштована таким чином, що вона не збирає інформацію про вас. Коли ви її встановили, вона лише відображає інформацію, яка й так давно є в реєстрах. Коли ви отримували свій ID-паспорт або закордонний паспорт, ви потрапили до демографічного реєстру — і коли ви авторизуєтеся в "Дії", лише з того реєстру підтягується інформація про вас. Так само інформація про вас підтягується з реєстру посвідчень водіїв", - повідомив глава Мінцифри.

За словами Федорова, "Дія" не створює нову базу даних і є "дуже безпечним продуктом, який показує інформацію, яка вже є про вас у реєстрі".

"І коли у вас не підтягується будь-який документ, то для вас це важливий сигнал, що виявляється, ви отримали цей документ і його використовуєте, а його немає у реєстрі", - зазначив чиновник.

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Міністр додав, що авторизуючись у "Дії", українці можуть побачити те, що знає про них держава, і отримують можливість самі керувати інформацією про себе.