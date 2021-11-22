"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у разі несплати боргів
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Російська газова компанія "Газпром" попередила Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у зв'язку з порушенням термінів оплати за спожитий газ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.
"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада ц.р. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.
Куприянов підкреслив, що новий контракт з Молдовою був підписаний "практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим та важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ".
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А теперь их в суд потащат еще за долг Приднестровья.
Молдове предъявляют долг за поставку газа в оккупированное Приднестровье, который Молдова не признаёт.
https://www.rbc.ru/business/14/02/2020/5e4671dc9a79473e693d0dab
Газ же ж не зброя московитів! Це тільки бізнес так, пані рібентроп?
Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту "Газпром" начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет. Источник: https://censor.net/ru/n3296854
Хитрый план плешивого недоразумения. Месть за Крымскую платформу.
Заключить контракт - Не дождаться оплаты - расторгнуть контракт.
Нищим по 500 давали, они и того не тянут.
большая часть молдовы это долги приднестровья.
7,5 миллиардов долг Приднестровья из переговоров исключен. Молдаване нищие, откуда у них деньги.
Пол миллиона жителей Приднестровья имеют долг 7,5 миллиардов. 15 тысяч на каждого. Куда они его девали (газ)?
Приднестровская ТЭЦ работает на газу, снабжает э.э всю Молдову. Долг вешают на Приднестровье.
Фирташ и Ахметов от зависти воют.
сами прийдут и сами всё отдадут,
и тогда, когда прийдут отдавать
просто -пошлите их нах !
- дровами...
И пох мне ваши тарифы. Ясное дело и субсидии.
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ответил на ультиматум о прекращении перекачки газа через 48 часов в случае невыплаты долгов.
Чебан отметил, что в компании получили уведомление «Газпрома». Он объяснил, что речь в данном случае идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», - заявил глава «Молдовагаза».
Помимо этого, он подчеркнул, что настоящая ситуация была предусмотрена протоколом, который подписали «Газпром» и «Молдовагаз
КоломойскогоПлахотнюка.
Душечка Санду ворует э.энергию у Приднестровья. Вешая на них долги.
доповів доповівідав Бутусов, на ЦЕНЗОРе. Поройся - найдёшь.
Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Пределы моего языка - это пределы моего мира».
Мы ещё посмотрим что это за долг.
А Молдова - це приклад того, як не потрібно мати взагалі ніяких спільних справ з московитами!!!