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"Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у разі несплати боргів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська газова компанія "Газпром" попередила Молдову про припинення постачання газу через 2 доби у зв'язку з порушенням термінів оплати за спожитий газ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Интерфакс.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада ц.р. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдавську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено. "Газпром" вкрай розчарований невиконанням Молдовою своїх контрактних зобов'язань", - заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Куприянов підкреслив, що новий контракт з Молдовою був підписаний "практично на умовах молдавської сторони, але з суттєвим та важливим пунктом: Молдова вчасно здійснює 100% поточних платежів за газ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова і "Газпром" домовилися про продовження контракту на 5 років

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Молдован предупреждали ж - никаких дел с азиатами.
А теперь их в суд потащат еще за долг Приднестровья.
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22.11.2021 22:00
+15
Меркельші та бюргерам приготуватись. Бульбофюрер перекриває у себе, як і обіцяв, йюхло перекриває через Україну, бо... (причину вигадають... Наприклад що Анна Київська перед коронацією їм у болото плюнула)... А на носі зима... Сертифікація СП-2 в режимі турбопринтеру....

Газ же ж не зброя московитів! Це тільки бізнес так, пані рібентроп?
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22.11.2021 22:10
+15
Гібридна війна орди проти євроцивілізаціі триває !!!)))
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22.11.2021 22:15
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Молдован предупреждали ж - никаких дел с азиатами.
А теперь их в суд потащат еще за долг Приднестровья.
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22.11.2021 22:00 Відповісти
Долг непризнанного Приднестровья не входит в оплату по контракту .
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22.11.2021 22:28 Відповісти
У вас есть договор?)
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22.11.2021 22:45 Відповісти
А оплата за текущие поставки в Приднестровье входит в оплату?
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22.11.2021 22:54 Відповісти
да хоть у кого будешь брать товар,а платить не будешь тебя нахер пошлют.
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23.11.2021 12:37 Відповісти
нахер пошлют тебя, если, будучи не в струе, продолжишь тупизной отсвечивать.
Молдове предъявляют долг за поставку газа в оккупированное Приднестровье, который Молдова не признаёт.
https://www.rbc.ru/business/14/02/2020/5e4671dc9a79473e693d0dab
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23.11.2021 14:22 Відповісти
долг преднистровья 7.5 млрд, за него вообще даже разговор не ведут, да и вообще сейчас нет разговоров по старым долгам, их продолжат после аудита в следующем году, вы хоть тему позубрите, чтоб когото в тупизне обвинять, сейчас разговор идет за газ потреблённый в октябре и ноябре, там премьер пообещал цену на газ не поднимать, и так и толкал по 147 баксов ,как раньше брали у кацапов, а газ покупали до 800 баксов, теперь в бюджете дыра. и чем ее затыкать никто не знает.
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24.11.2021 12:41 Відповісти
и еще вы хоть на ссылку свою гляньте 😆😆😆, ей 2 года почти там февраль 20 года , напомню уже без месяца 22 год, так что тупизной то все таки вы отсвечиваете.
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24.11.2021 12:43 Відповісти
Меркельші та бюргерам приготуватись. Бульбофюрер перекриває у себе, як і обіцяв, йюхло перекриває через Україну, бо... (причину вигадають... Наприклад що Анна Київська перед коронацією їм у болото плюнула)... А на носі зима... Сертифікація СП-2 в режимі турбопринтеру....

Газ же ж не зброя московитів! Це тільки бізнес так, пані рібентроп?
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22.11.2021 22:10 Відповісти
А по вашему не платить за газ это нормально? Тут как раз чистый бизнес.
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22.11.2021 23:28 Відповісти
Тобто ви згодні заплатити за борги по газу наприклад окупованого Криму чи окупованої частини сходу України?!
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23.11.2021 09:05 Відповісти
Гібридна війна орди проти євроцивілізаціі триває !!!)))
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22.11.2021 22:15 Відповісти
Какая война, молдаване просто не платят за газ по контракту. Бесплатно никто никому поставлять не будет.
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22.11.2021 23:22 Відповісти
Для тих хто в танку-гібридна !!! Брушкам-сбрам на халяву ,без проблем !!! Як уладнати україно-російськи проблеми ,та повернути Україну до "родной говєни" Московіі і вуаля всі проблеми зникнут в одночасьє !!!))))
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22.11.2021 23:33 Відповісти
Ну так дайте контроль над газотранспортною системою Придністров`я, хоча б))). Як Молдова може знати хто і як спожив газ на території яку не контролює?!
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23.11.2021 09:07 Відповісти
уроды в своем репертуаре, мы это прошли ещё давно, а молдоване как в первый раз...
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22.11.2021 22:16 Відповісти
Это месть за визит Санду на крымскую платформу. Мелочно и вполне в духе плешивого недоразумения.
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22.11.2021 22:18 Відповісти
++++++++++
Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту "Газпром" начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет. Источник: https://censor.net/ru/n3296854
Хитрый план плешивого недоразумения. Месть за Крымскую платформу.
Заключить контракт - Не дождаться оплаты - расторгнуть контракт.
Нищим по 500 давали, они и того не тянут.
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22.11.2021 23:11 Відповісти
хто б сумнівався?
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22.11.2021 22:18 Відповісти
Всё в соответствии с договором.
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22.11.2021 22:22 Відповісти
кто из патриотов бы кормил на халяву Молдову? эта цыганва всегда пыталась не платить по счетам! эта русня еще и долго терпела их долги! там без политики , почти....
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22.11.2021 22:22 Відповісти
ты эмбисиль?
большая часть молдовы это долги приднестровья.
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22.11.2021 22:26 Відповісти
700 миллионов долга Молдовы требуют погасит.
7,5 миллиардов долг Приднестровья из переговоров исключен. Молдаване нищие, откуда у них деньги.
Пол миллиона жителей Приднестровья имеют долг 7,5 миллиардов. 15 тысяч на каждого. Куда они его девали (газ)?
Приднестровская ТЭЦ работает на газу, снабжает э.э всю Молдову. Долг вешают на Приднестровье.
Фирташ и Ахметов от зависти воют.
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22.11.2021 23:33 Відповісти
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22.11.2021 22:24 Відповісти
Гадаєш що я тебе не впізнав?
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22.11.2021 22:29 Відповісти
Ти спалився на мьіролюбстві.
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22.11.2021 22:41 Відповісти
никогда ничего не просите у кацапов,
сами прийдут и сами всё отдадут,
и тогда, когда прийдут отдавать
просто -пошлите их нах !
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22.11.2021 22:25 Відповісти
Оце так мати контракт з газпромом.
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22.11.2021 22:26 Відповісти
Кишинёв не Ереван. Есть что на дрова порубить.
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22.11.2021 22:32 Відповісти
Эээ, а что не так то? Вроде необходимость оплат подразумевается контрактом, не?
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22.11.2021 22:40 Відповісти
Все так,"а иначе отключим газ!" !!!)))
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22.11.2021 22:45 Відповісти
А кто сказал что не оплачено?) Или вы может туда включили и газ потраченный подконтрольной вам территорией???
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22.11.2021 23:04 Відповісти
а дальше?
- дровами...
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22.11.2021 22:43 Відповісти
Dalse ES dast dengi .Realno nado iskat im alternatyvu.Pocemu Litva s 100% zavysimosti ot gazproma gaza,teper daze nerazgavaryvajet s gazpromom.Drova poxoze na eto biotoplivo kak alternatyva.80% kak minimum teper sostavliajet zdes botoplivo dlia cemtralnogo otoplenija domov ispolzyvajet.Biotoplivo na mnogo desevle gaza takze.
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22.11.2021 23:02 Відповісти
Tut ****** Litve kak izmenilos s 2012 goda.Zelionaja eto biotoplivo,ziolti gaz.prakticeski gaza uze nenuzno dlia otoplenija.Cena pocti 3 raza umensilas dlia zytelej sravnenijem s 2012 godom
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22.11.2021 23:35 Відповісти
***** tu durnas... Kuo šilumos kaina nuo dujų kainos skiriasi bent žinai? Ar protiškų atsilikėlių internate to neaiškino?
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23.11.2021 18:53 Відповісти
Pasiol *****
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23.11.2021 18:59 Відповісти
Ot protinis atsilikėlis...
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23.11.2021 18:54 Відповісти
Pasiol ******
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23.11.2021 18:58 Відповісти
сколько вам того газа нужно на всю Литву....
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23.11.2021 00:14 Відповісти
Почему "а дальше"?) Манька с картинки, с рашкинских епеней, никогда и не знала и сейчас не знает, что такое газ)))
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22.11.2021 23:02 Відповісти
Я, из украинских епеней не знаю что такое газ. Кроме зажигалки.
И пох мне ваши тарифы. Ясное дело и субсидии.
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22.11.2021 23:38 Відповісти
Молдованів, ще Бісмарк попереджав про реальну вартість договорів з кацапщиною.
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22.11.2021 23:09 Відповісти
Так договор как раз нарушают молдаване, в контракте указаны четкие даты платежей. Денег нет и газа нет, все справедливо.
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22.11.2021 23:26 Відповісти
Чего разорались, думаете любая европейская компания продолжит поставлять газ если за него не приходят платежи в оговоренные сроки.
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22.11.2021 23:24 Відповісти
Молдова відмовляється платити за твоє рідне Придністров'я, курва путінська.
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22.11.2021 23:29 Відповісти
Зачем нести чушь если не в теме.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан ответил на ультиматум о прекращении перекачки газа через 48 часов в случае невыплаты долгов.

Чебан отметил, что в компании получили уведомление «Газпрома». Он объяснил, что речь в данном случае идет об оплате потребления за октябрь и половине оплаты за ноябрь. «У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», - заявил глава «Молдовагаза».
Помимо этого, он подчеркнул, что настоящая ситуация была предусмотрена протоколом, который подписали «Газпром» и «Молдовагаз
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22.11.2021 23:36 Відповісти
Дурак, речь идёт о 700 миллионов чисто молдавского долга. Образовавшегося с помощью местного Коломойского Плахотнюка.
Душечка Санду ворует э.энергию у Приднестровья. Вешая на них долги.
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22.11.2021 23:43 Відповісти
Прочитай чуть выше о каких деньгах идет речь, они не заплатили за октябрь и половину декабря.
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22.11.2021 23:48 Відповісти
Да.
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22.11.2021 23:54 Відповісти
Дурень був твій запойний тато, коли робив тебе. Кацапчик, що ти робиш в Україні? Тобі давно пора до **********.
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22.11.2021 23:49 Відповісти
Если я говорю правду то я кацапчик? Кстати сейчас Молдавгаз берет в долг у правительства чтоб погасить долг Газпзому за октябрь.
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22.11.2021 23:58 Відповісти
Кацапчик, це тобі Міллер доповів чи на рідній Ленті.сру винюхав? Газпром вимагає, у першу чергу, виплати 758 млн доларів боргів за путінське придністров'є. Кремлівські вонючки, геть з форуму, упірьод до родной говені.
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22.11.2021 23:36 Відповісти
Хватит бредить, на эти 750 млн готовится договор о реструкторизации выплат.
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22.11.2021 23:38 Відповісти
Це тобі путін доповів, кремлівський вилупок?
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22.11.2021 23:40 Відповісти
Ты дебил совсем, почитай инфу об этом в инете, можешь с молдавских источников.
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22.11.2021 23:51 Відповісти
Ты на кого батон крошишь?
доповів доповівідав Бутусов, на ЦЕНЗОРе. Поройся - найдёшь.
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22.11.2021 23:52 Відповісти
Газпромовська ботоферма, під виглядом громадян України, "крошить батон" може тільки у середовищі кацапських урок. Що, у Ольгіно закінчились україномовні боти. Я не розумію вашу свинособачу мову.
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22.11.2021 23:57 Відповісти
Ну ты дятел, при чем тут язык, как минимум половина участников АТО говорят на русском и это не мешает им быть патриотами.
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23.11.2021 00:00 Відповісти
Я не розумію мови путінських свинособак.
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23.11.2021 00:02 Відповісти
Учасники ООС, а не Ато, і з якої сторони? Зі сторони лугандонії? Вивчи державну мову, а потім гавкай.
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23.11.2021 00:04 Відповісти
Я розумію українською.
Как сказал австрийский философ Людвиг Витгенштейн: «Пределы моего языка - это пределы моего мира».
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23.11.2021 00:03 Відповісти
Дійсно, межи твоєї мови - межи руського миру. Ти звичайна кремлівська консерва.
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23.11.2021 00:06 Відповісти
Взагалі, розуміють українську мову, а не розуміють українською. Ти, навіть, не розумієш, яку херню написав і як зараз над тобою потішаються українці. Чим більше ти пишеш, тим більше гомеричного сміху. Тобі сьогодні ольгинський куратор кошти не перерахує.
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23.11.2021 00:11 Відповісти
Вообще то речь идёт о аудите.
Мы ещё посмотрим что это за долг.
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22.11.2021 23:48 Відповісти
Ну да, после аудита реструкторизация долга. Но к тому долгу что сейчас набежал это не имеет отношения.
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22.11.2021 23:53 Відповісти
Як я зневажаю зелену падаль... знищити всі досягнення країни за 14-19 рік і знову кинути країну у багнюку та верещати при цьому , що у всьому винні "папєрєднікі"...
А Молдова - це приклад того, як не потрібно мати взагалі ніяких спільних справ з московитами!!!
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23.11.2021 06:03 Відповісти
 
 