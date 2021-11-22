Занепокоєння з приводу військ РФ біля кордонів України базується, зокрема, на відкритих даних, – Держдеп США
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США, коли висловлюють тривогу з приводу присутності військ РФ поблизу України, ґрунтуються не лише на секретних даних, а й на інформації, розміщеній у відкритому доступі
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Причини наших побоювань всі ви можете побачити у відкритому доступі. Крім того, деякі наші дані є секретними", - пояснив представник Держдепу на брифінгу.
Прайс повторив думку, що занепокоєння США базується на тому, як діяла Росія у минулому.
Він не став відповідати на запитання журналіста про те, якою буде реакція Вашингтоні у разі загострення ситуації. "Ми не хочемо заздалегідь повідомляти про наші плани", - сказав представник держдепу.
Будь ласка, зачекайте...
Це - серйозно!
Тоді Макрон йому відповідав:
- Навіщо? При всій моїй повазі до вас, я буду змушений приєднатися до "Санкцій з аду" та підтримати всі рішення ЄС, США та НАТО. Чому ви не можете зупинитися?
- Там фашисти. А ще турки їм надали Байрактари, та вони бомбять мирних жителів...
- Там на відео сепаратисти з гармати стріляли! Я не буду приймати вашу сторону!
- Ні, там фашисти з Байрактарів обстрілюють мирне населення. Щоб не трапилось, ми пійдем незабаром у наступ. Я сподіваюсь, що ви все обміркуєте та підтримаєте Росію в боротьбі з фашиистами...
Ось такий діалог був.
Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
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на два косяка