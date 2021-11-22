УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5491 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
4 037 19
Держдепартамент США (1306) Росія (47244) США (14482)

Занепокоєння з приводу військ РФ біля кордонів України базується, зокрема, на відкритих даних, – Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Занепокоєння з приводу військ РФ біля кордонів України базується, зокрема, на відкритих даних, – Держдеп США

США, коли висловлюють тривогу з приводу присутності військ РФ поблизу України, ґрунтуються не лише на секретних даних, а й на інформації, розміщеній у відкритому доступі

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Причини наших побоювань всі ви можете побачити у відкритому доступі. Крім того, деякі наші дані є секретними", - пояснив представник Держдепу на брифінгу.

Прайс повторив думку, що занепокоєння США базується на тому, як діяла Росія у минулому.

Він не став відповідати на запитання журналіста про те, якою буде реакція Вашингтоні у разі загострення ситуації. "Ми не хочемо заздалегідь повідомляти про наші плани", - сказав представник держдепу.

Також читайте: США будуть дуже уважно стежити за діями Росії найближчими тижнями, - Держдеп

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
ні, серйозно це все. Я не скажу, що обов'язково посуне танками і авіацією, з десантом; але, якщо буде для нього найменша БЕЗПЕЧНА нагода - таки посуне. А сам розумієш, клоуни таких нагод можуть надати безліч.
показати весь коментар
22.11.2021 22:41
+4
Знов наклеп підступних піндосів на "миролюбивих" московських братів !!!)))
показати весь коментар
22.11.2021 22:29
+3
Зараз на Еспресо дивлюся "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Друга частина - саме про загрозу на наших кордонах
Це - серйозно!
показати весь коментар
22.11.2021 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іхтамнети вже восьмий рік шляються біля наших кордонів.
показати весь коментар
22.11.2021 22:22 Відповісти
Зараз на Еспресо дивлюся "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Друга частина - саме про загрозу на наших кордонах
Це - серйозно!
показати весь коментар
22.11.2021 22:28 Відповісти
До речі, завтра передача в запису буде тут: "Червона лінія з Сергієм Висоцьким". Ну, як там швидко адміни телеканалу спрацюють
показати весь коментар
22.11.2021 22:32 Відповісти
***** колотить понти.
показати весь коментар
22.11.2021 22:33 Відповісти
ні, серйозно це все. Я не скажу, що обов'язково посуне танками і авіацією, з десантом; але, якщо буде для нього найменша БЕЗПЕЧНА нагода - таки посуне. А сам розумієш, клоуни таких нагод можуть надати безліч.
показати весь коментар
22.11.2021 22:41 Відповісти
Зараз ***** став рукопожатим, незабаром сертифікують ПП-2, Байден з ним зустрічається. І щоб це все втратити після нападу на Україну? Танунах.
показати весь коментар
22.11.2021 22:53 Відповісти
Это не понты. Совсем не понты.
показати весь коментар
22.11.2021 22:47 Відповісти
Ось я тобі пригадаю твій коментар наприкінці зими.
показати весь коментар
22.11.2021 22:54 Відповісти
Пуйло Макрону відкрито казав, що розпочне агресію незабаром.
Тоді Макрон йому відповідав:

- Навіщо? При всій моїй повазі до вас, я буду змушений приєднатися до "Санкцій з аду" та підтримати всі рішення ЄС, США та НАТО. Чому ви не можете зупинитися?

- Там фашисти. А ще турки їм надали Байрактари, та вони бомбять мирних жителів...

- Там на відео сепаратисти з гармати стріляли! Я не буду приймати вашу сторону!

- Ні, там фашисти з Байрактарів обстрілюють мирне населення. Щоб не трапилось, ми пійдем незабаром у наступ. Я сподіваюсь, що ви все обміркуєте та підтримаєте Росію в боротьбі з фашиистами...

Ось такий діалог був.
показати весь коментар
22.11.2021 22:29 Відповісти
Так, для справки, от ООН. Хотя, ***** закон не писан...

Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
показати весь коментар
22.11.2021 22:52 Відповісти
Это Гордон под дверями подслушал?
показати весь коментар
22.11.2021 23:33 Відповісти
Не, лично Харьков сумской под диваном у Микрона сидел
показати весь коментар
23.11.2021 07:19 Відповісти
Знов наклеп підступних піндосів на "миролюбивих" московських братів !!!)))
показати весь коментар
22.11.2021 22:29 Відповісти
главное - что есть план...
на два косяка
показати весь коментар
22.11.2021 22:37 Відповісти
Цей Держдеп такий самий невгамовний ,як Порошенко !!!1 Все капостить аби посварити "братские народи" ,зруйнувати "Русский мир" !!!)))
показати весь коментар
22.11.2021 22:41 Відповісти
Починаючи з вчора в Україні необхідно закінчити дискусії про те, чи нападе Путін або не нападе Путін. Треба виходити з тезису, що Путін нападе з вірогідністю 100 %. І всі подальші кроки робити виходячи з підготовки до нападу Росії та протидії цьому нападу. Необхідно терміново скликати РадБез ООН, де представнику України наголосити, що Україна готується до нападу збройних сил РФ, який буде робити Росія. Україна наголошує, що не має планів на збройне визволення Ордло та Криму. Також, необхідно наголосити про те, що Росія шукає привід для збройної агресії проти України, так званий Казус Беллі, і що Україна не збирається і николи цього не робила накшталт терактів на обєктах інфраструктури РФ. Наголосити, що збройна агресія РФ відбудеться або безпосередньо збройними силами РФ, або їх квазі сателітами - Ордло, помністю наповненими зброєю РФ за 8 років. Треба наголосити, що Україна готується за всіма напрямками до відбиття нападу РФ і розраховує на підтримку Європейських країн, США і всього прогресивного Світу.
показати весь коментар
22.11.2021 23:01 Відповісти
Росія, як постійний член, заблокує скликання Радбезу ООН.
показати весь коментар
23.11.2021 15:46 Відповісти
хомчак и таран, ваши имена останутся в истории Украины,как имена Кочубея и Искры
показати весь коментар
22.11.2021 23:27 Відповісти
Бегу затариваться солью, спичками....😁
показати весь коментар
22.11.2021 23:36 Відповісти
 
 