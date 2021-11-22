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У Росії з 2022 року змінюють держстандарти щодо термінового поховання трупів у військовий та мирний час

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії з 2022 року змінюють держстандарти щодо термінового поховання трупів у військовий та мирний час

У РФ запроваджується або оновлюється низка держстандартів цивільної оборони на випадок надзвичайних ситуацій чи військових конфліктів, у тому числі щодо масового термінового поховання людей.

Такі стандарти набудуть чинності з лютого 2022 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Серед ухвалених держстандартів – "Захисні споруди цивільної оборони. Порядок оцінки готовності"; "Безпека у надзвичайних ситуаціях. Оцінка збитків. Терміни та визначення"; "Захисні споруди цивільної оборони. Споруди швидкомонтовані блок-модульного типу повної заводської готовності. Загальні вимоги"; "Поховання термінове трупів у військовий та мирний час. Загальні вимоги".

Усі документи ухвалені у період з 31 серпня до 13 вересня 2021 року та будуть запроваджені з 1 лютого 2022 року. Розробник документа - Всеросійський НДІ з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії.

В останньому із зазначених держстандартів прописано "комплекс заходів щодо термінового поховання трупів людей і тварин, які загинули під час військових конфліктів або внаслідок цих конфліктів, а також, у разі потреби, внаслідок надзвичайних ситуацій мирного часу".

Розписуються нормативи та технологія кремації, а також поховань у братських могилах з дезінфекцією за допомогою хлорного вапна. Відповідні ілюстрації показують процес створення братської могили за допомогою трактора.

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Російські ЗМІ уточнюють, що зараз у РФ є рекомендації щодо термінового поховання тіл, але вони розраховані лише на воєнний час. Запроваджений новий держстандарт фактично поширює військові правила для "надзвичайних ситуацій" мирного часу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+73
ну,наконец-то в кацапии и про людей подумали..
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22.11.2021 23:09
+44
Війни не буде, буде випадкове масове заховання трупів?
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22.11.2021 23:07
+43
для нас же главное, чтоб у этого скота
не торчали из нашей земли-
ни копыта ни рога !
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22.11.2021 23:08
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Війни не буде, буде випадкове масове заховання трупів?
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22.11.2021 23:07 Відповісти
Банальний неофашизм. Підготовка до війни.
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23.11.2021 00:00 Відповісти
Відчувають касаби, що трупів буде багато
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23.11.2021 08:29 Відповісти
для нас же главное, чтоб у этого скота
не торчали из нашей земли-
ни копыта ни рога !
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22.11.2021 23:08 Відповісти
Бульдозером!
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22.11.2021 23:08 Відповісти
ну,наконец-то в кацапии и про людей подумали..
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22.11.2021 23:09 Відповісти
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22.11.2021 23:30 Відповісти
І про черв'яків теж.
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22.11.2021 23:34 Відповісти
Порубили все дубьі на гробьі.(С)
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22.11.2021 23:34 Відповісти
Китайцы вырубили и вывезли.
И не только дубы.
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22.11.2021 23:46 Відповісти
"Железним ломом покончали всех поросят на Рождество" - радио пятница/суббота, Харьков, 90-е годы.
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22.11.2021 23:49 Відповісти
Кацапи розраховують, що це для нас буде як 100% гарантія нападу. Знову блефують. Щось хочуть виторгувати. Розвідка завжди працює, аналізуючи саме такі сигнали.
Кацапи уміють і хочуть воювати лише тоді, коли вони убивають безкарно. Вони шакали. А Україна не Сирія чи Грузія - будуть валятися кацапські роги і копита, непоховані бульдозерами, як в Чечні в 90-х, а їхніми черепами будуть грати хто в футбол, а дехто в соккер.
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23.11.2021 09:24 Відповісти
о Господи...
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22.11.2021 23:09 Відповісти
Залиште мерцям ховати своїх мерців...
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22.11.2021 23:10 Відповісти
Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
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22.11.2021 23:12 Відповісти
Поховали москаля край дороги.
Видно руки, видно ноги, видно роги
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22.11.2021 23:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&t=22s
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23.11.2021 06:27 Відповісти
головне щоб не забути забити осикові кілки
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22.11.2021 23:16 Відповісти
}{уйло готовится к войне. Раскрыта тайна парашных ракет АналоГовнет.
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22.11.2021 23:17 Відповісти
Силосні ями та ущільнювати танками !!!)))
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22.11.2021 23:17 Відповісти
Є в нас один спеціаліст по силосним ямам, треба його наросію відправити в якості консультанта по цим справам.
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22.11.2021 23:20 Відповісти
Кандидат жомо-технических наук.
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22.11.2021 23:49 Відповісти
в 2014-му році куйло засекретило свої військові втрати у мирний час. в 2022-му мабуть уже важко буде засекретити, тому прийняли рішення, щоб швидше закопувати. хм.. совпадєніє?
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22.11.2021 23:18 Відповісти
В 2015-ом засекретил указ 28 мая а не в 2014-ом
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23.11.2021 00:05 Відповісти
Баби ішшо нарожают...
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22.11.2021 23:21 Відповісти
"Такая у них незавидная доля" !!!)))
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22.11.2021 23:24 Відповісти
но уже не совсем русских ...
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22.11.2021 23:32 Відповісти
От китайцев.
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22.11.2021 23:48 Відповісти
С ихней отравленной землёй и беспробудным пьянством, бабы только мутантов нарожать смогут.
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23.11.2021 14:01 Відповісти
Тут им Кива с жомовой ямой в помощь...😁
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22.11.2021 23:24 Відповісти
Це путінська альтернатива збільшенню видатків на медицину ? )
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22.11.2021 23:29 Відповісти
русня начала чтото подозревать?
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22.11.2021 23:32 Відповісти
Ннспроста все это
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22.11.2021 23:33 Відповісти
Оптимізація називаіцца.
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22.11.2021 23:37 Відповісти
Одна кацапська контора повністю переключилася з виробнтцтва одного виду продукції на постачання обладнання та будматеріалів у нові військові госпіталі.
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22.11.2021 23:38 Відповісти
Годовяться к встрече с украинской трупорезкой ВСУ?
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22.11.2021 23:49 Відповісти
Пенсионный фонд России готовится поднять рентабельность.
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22.11.2021 23:53 Відповісти
утилизация руских за руские деньги это позитив.
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22.11.2021 23:55 Відповісти
Ну, если не удобрять чернозём )
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23.11.2021 00:34 Відповісти
Яка ще війна, це ковід їх так косить. Кацапи дохнуть від нього, наче таргани від дихлофосу. Незабаром їх будуть як худобу закопувати. Хоча вони і є худоба, бісова худоба.
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23.11.2021 00:42 Відповісти
Nesebr
@nes_ebr
Опрос строго для россиян!
Всем другим представителям - лайк или ретвит.
В случае гипотетической войны с Украиной вы:
"Мясо", еду воевать
3,1 %
Дезертир, рою схрон
45 %
Перебезчик, слава Украине
38,9 %
Майор, записываю п. 2 и 3
13 %
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23.11.2021 03:51 Відповісти
Так на каждом из этих трупов ещё по два кредита минимум висит.
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23.11.2021 06:51 Відповісти
вот и назван срок нападения, февраль-март 22 года.
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23.11.2021 06:58 Відповісти
кацапы готовятся в рай
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23.11.2021 07:03 Відповісти
Ого яку проявляють "турботу" про екологію! Чи це плануються "зачистки" учасників акцій протестів в мирний час?
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23.11.2021 07:03 Відповісти
Тільки у одній виликодуховній державі світу діє "стандарт" поховання (закопування) на своїй землі у братських канавах. Навіть нацисти у роки 2 світової війни на чужій території ховали своїх солдат у окремих могилах.
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23.11.2021 07:35 Відповісти
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23.11.2021 07:39 Відповісти
Готовятся к чему-то
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23.11.2021 08:08 Відповісти
Зачем так все сложно..... Слишком много чести для этих свинособак.
Прикопал русню дохлую, ну и ладно.
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23.11.2021 08:54 Відповісти
Нужно резко увеличить производство тракторов и извести.
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23.11.2021 08:57 Відповісти
Готовится масштабная утилизация лишнехромосомных свинособак
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23.11.2021 08:59 Відповісти
Полезные знания, как Рашка развалится, нам понадобятся такие специалисты, Ям много будет по периметру грнаницы от Чернигова до Херсона
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23.11.2021 09:29 Відповісти
По захоронению трупов.
Они явные дебилы. Давным-давно, существует Наставление по Тылу ВС СССР, в котором досконально всё описано. Для военного времени. Для ГО СССР, существовал практически похожий Приказ, но для мирного времени. Там отличия в том что, ГО занималось ещё и захоронением скота.
Они давно внесли изменения. Мы тоже, и конечно дополнительно перевели на украинский язык.
В этом случае, кто-то из лепрозория, решил себе ноУчное звание присобачить или получить денежный профит. Но троллить баранов теперь будет ещё интереснее)))
Ничего нового.
Стандартные документы. Вот только появились в интересное время))))
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23.11.2021 11:38 Відповісти
 
 