У Росії з 2022 року змінюють держстандарти щодо термінового поховання трупів у військовий та мирний час
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У РФ запроваджується або оновлюється низка держстандартів цивільної оборони на випадок надзвичайних ситуацій чи військових конфліктів, у тому числі щодо масового термінового поховання людей.
Такі стандарти набудуть чинності з лютого 2022 року, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Серед ухвалених держстандартів – "Захисні споруди цивільної оборони. Порядок оцінки готовності"; "Безпека у надзвичайних ситуаціях. Оцінка збитків. Терміни та визначення"; "Захисні споруди цивільної оборони. Споруди швидкомонтовані блок-модульного типу повної заводської готовності. Загальні вимоги"; "Поховання термінове трупів у військовий та мирний час. Загальні вимоги".
Усі документи ухвалені у період з 31 серпня до 13 вересня 2021 року та будуть запроваджені з 1 лютого 2022 року. Розробник документа - Всеросійський НДІ з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії.
В останньому із зазначених держстандартів прописано "комплекс заходів щодо термінового поховання трупів людей і тварин, які загинули під час військових конфліктів або внаслідок цих конфліктів, а також, у разі потреби, внаслідок надзвичайних ситуацій мирного часу".
Розписуються нормативи та технологія кремації, а також поховань у братських могилах з дезінфекцією за допомогою хлорного вапна. Відповідні ілюстрації показують процес створення братської могили за допомогою трактора.
Російські ЗМІ уточнюють, що зараз у РФ є рекомендації щодо термінового поховання тіл, але вони розраховані лише на воєнний час. Запроваджений новий держстандарт фактично поширює військові правила для "надзвичайних ситуацій" мирного часу.
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не торчали из нашей земли-
ни копыта ни рога !
И не только дубы.
Кацапи уміють і хочуть воювати лише тоді, коли вони убивають безкарно. Вони шакали. А Україна не Сирія чи Грузія - будуть валятися кацапські роги і копита, непоховані бульдозерами, як в Чечні в 90-х, а їхніми черепами будуть грати хто в футбол, а дехто в соккер.
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Видно руки, видно ноги, видно роги
@nes_ebr
Опрос строго для россиян!
Всем другим представителям - лайк или ретвит.
В случае гипотетической войны с Украиной вы:
"Мясо", еду воевать
3,1 %
Дезертир, рою схрон
45 %
Перебезчик, слава Украине
38,9 %
Майор, записываю п. 2 и 3
13 %
Прикопал русню дохлую, ну и ладно.
Они явные дебилы. Давным-давно, существует Наставление по Тылу ВС СССР, в котором досконально всё описано. Для военного времени. Для ГО СССР, существовал практически похожий Приказ, но для мирного времени. Там отличия в том что, ГО занималось ещё и захоронением скота.
Они давно внесли изменения. Мы тоже, и конечно дополнительно перевели на украинский язык.
В этом случае, кто-то из лепрозория, решил себе ноУчное звание присобачить или получить денежный профит. Но троллить баранов теперь будет ещё интереснее)))
Ничего нового.
Стандартные документы. Вот только появились в интересное время))))