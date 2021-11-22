Вірменія звинуватила Азербайджан у загибелі військового на кордоні. Баку заперечує причетність

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у загибелі одного зі своїх військових на кордоні двох країн 22 листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Міністерство оборони Вірменії повідомило, що 19-річний солдат був убитий, коли азербайджанські військові близько години вели вогонь по вірменських силах у Гегаркунікській області.

Міністерство оборони Азербайджану заперечило звинувачення, заявивши, що "наші підрозділи не відкривали вогонь у цьому напрямку, ситуація стабільна".

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Інцидент стався менш як через тиждень після того, як кожна сторона зазнала втрат у найзапекліших боях від часу війни, що відбулася восени 2020 року. Азербайджан повідомив, що семеро його солдатів загинули 16 листопада, Вірменія оголосила про смерть шести військовослужбовців загинули в боях.