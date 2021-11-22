Вірменія звинуватила Азербайджан у загибелі військового на кордоні. Баку заперечує причетність
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у загибелі одного зі своїх військових на кордоні двох країн 22 листопада.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Міністерство оборони Вірменії повідомило, що 19-річний солдат був убитий, коли азербайджанські військові близько години вели вогонь по вірменських силах у Гегаркунікській області.
Міністерство оборони Азербайджану заперечило звинувачення, заявивши, що "наші підрозділи не відкривали вогонь у цьому напрямку, ситуація стабільна".
Інцидент стався менш як через тиждень після того, як кожна сторона зазнала втрат у найзапекліших боях від часу війни, що відбулася восени 2020 року. Азербайджан повідомив, що семеро його солдатів загинули 16 листопада, Вірменія оголосила про смерть шести військовослужбовців загинули в боях.
Будь ласка, зачекайте...
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - на белорусско-польской границе "беженцев" изображают!