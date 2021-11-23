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МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський

Рада директорів МВФ прийняла рішення про виділення Україні траншу у розмірі $700 млн. в рамках програми "stand-by".

Про це в твіттері повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", - написав Зеленський.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Президент зазначив, що програму МВФ буде продовжено.

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МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
У мене просте запитання: "Це велике здобуття ЗЕвлади чи фінансова кабала для наступніх поколінь? Чим вихваляється цей криворогуль?"Я ще можу зрозуміти, якщо запозичені кошти підуть на розвиток економіки і виправлають своє призначення., але зараз вони витратяться на музеї, фінтесцентри та подорожі для селян. Зевлада, якби ви знали, якою гидотою вас вважають українці.
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23.11.2021 00:52
+27
Змінив памперс після вчорашнього і виліз у відосик. А хто посилав МВФ вжопу?
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23.11.2021 00:28
+23
Вовочка, что там по Дяде Бене? Тут Байден интересуется....
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23.11.2021 00:31
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Змінив памперс після вчорашнього і виліз у відосик. А хто посилав МВФ вжопу?
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23.11.2021 00:28 Відповісти
Та то він просто жартував тоді. Тільки дебіли могли в це вірити, в сенсі зебіли 😁
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23.11.2021 00:34 Відповісти
Вовочка, что там по Дяде Бене? Тут Байден интересуется....
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23.11.2021 00:31 Відповісти
Вздумайте мусорам что-то поднять, так все у вас упадет
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23.11.2021 00:32 Відповісти
совсем сдурел этот МВФ, эти же юди все разворуют! вот потом с ЗЕкоМанды и требуйте возврата этих долгов...
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23.11.2021 00:51 Відповісти
У мене просте запитання: "Це велике здобуття ЗЕвлади чи фінансова кабала для наступніх поколінь? Чим вихваляється цей криворогуль?"Я ще можу зрозуміти, якщо запозичені кошти підуть на розвиток економіки і виправлають своє призначення., але зараз вони витратяться на музеї, фінтесцентри та подорожі для селян. Зевлада, якби ви знали, якою гидотою вас вважають українці.
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23.11.2021 00:52 Відповісти
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23.11.2021 00:54 Відповісти
А шо такоє?

Баба Бєня вже дозволила?
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23.11.2021 00:58 Відповісти
еще бы...и оффшор новый уже забацала под кредит...
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23.11.2021 07:56 Відповісти
Шмаркля йди у сраку
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23.11.2021 01:11 Відповісти
Порноактер принял спереди и сзади.
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23.11.2021 01:11 Відповісти
Только летом 3 миллиарда долларов дали и сейчас еще 700 миллионов. Была бы нормальная власть, а не зебилы мы бы уже жили как Польша
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23.11.2021 01:32 Відповісти
Не жили бы.

ЗЕ - это только отражение 13 миллионов его избирателей.

В стране, в которой 1/3 населения является идиотами или подонками, экономические чудеса не случаются.
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23.11.2021 01:56 Відповісти
своим воровством парашенко прoсрал 100 миллиардов евро возможной помощи от евросоюза по плану Маршалла, мы бы жили уже лучше Польши
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23.11.2021 08:31 Відповісти
Опшори бариги свинарчуки? А-ха-ха!!
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23.11.2021 08:43 Відповісти
не знав, що такі давні форумчани, можуть бути настільки тупими.., але хизуватись обмеженістю...
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23.11.2021 12:13 Відповісти
какая пидступная зрадуля.
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23.11.2021 01:35 Відповісти
Пока это не скажут представители МВФ - это пустой звиздеж.

Как и все, что заявляет ЗЕ.
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23.11.2021 01:53 Відповісти
такточно! нинавижу-нинавижу-шмаркля-бубачка-зрадныки-манкурты-оман-офшоры-вагнер--капутыляуция-импычмент-абырвалг-ааааа.
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23.11.2021 02:01 Відповісти
Если на Монику надеть шерстяные трусы, а к твоему языку привязать эбонитовую палочку, вы сможете продавать электричество в ЕС.
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23.11.2021 05:41 Відповісти
шедеврально, прошу дозволу на поширення, однозначно, що із збереженням авторства.
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23.11.2021 12:14 Відповісти
хорошо ты написал. Я тебе даже лайк поставил. Здорово ты своего потужненького папередненького моникой назвал и сам про себея написал "Если на Монику надеть шерстяные трусы, а к твоему языку привязать эбонитовую палочку, вы сможете продавать электричество в ЕС."
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23.11.2021 16:57 Відповісти
Магдалена, это у тебя какой по счету ник? За тысячу перевалило?
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23.11.2021 17:06 Відповісти
молодец, кацапская ты магдалена-мурза, хорошо ты снова сама себе лишь о себе "Магдалена, это у тебя какой по счету ник? За тысячу перевалило? "
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23.11.2021 17:09 Відповісти
Вот и дополнительные полмиллиарда в офшоры бубочке
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23.11.2021 01:54 Відповісти
Владимир Александрович, на таком уровне научитесь правильно хэштеги выставлять - весь мир же смотрит . . .
"Вдячний раді директорів @IMFNews . . ."
Надо было @IMF (Международный Валютный Фонд), потому что @IMFNews - это Новости Международного Валютного Фонда (твиттер МВФ).
Какому совету директоров Новостей МВФ Вы благодарны ?
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23.11.2021 02:24 Відповісти
а чему гнусавый радуется?
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23.11.2021 03:01 Відповісти
МВФ, не давайте бабла Бене и его театру кукол с любимицей тупорылой публики Зелей на пальце..
бо в нас тут наголосовано та смердить..(
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23.11.2021 04:39 Відповісти
Отлично,теперь будет за что купить крузаки в верхзраду,лепнину в верхсуд и будет чем заплатить премии наглядовыхм рада убыточных госпредприятий.
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23.11.2021 05:38 Відповісти
Мы защищаем Евросоюз от кацапов, поэтому они должны нам помогать финансами.
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23.11.2021 06:27 Відповісти
Вдячний? А хто посилав МВФ в жопу? Ніколи не треба казати "ніколи" і не "плювати в криницю".
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23.11.2021 07:13 Відповісти
У него что, других дел нет чем выражать радость по поводу кредита?
Каким боком клоун к кредиту? Или это сигнал Бене что деньги на подходе?
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23.11.2021 07:19 Відповісти
Бородата бабушка буде дуже рада.
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23.11.2021 07:20 Відповісти
"Велике крадівництво " врятоване!!!
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23.11.2021 07:45 Відповісти
отремонтируем еще 100км дорог!
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23.11.2021 07:50 Відповісти
Той самий препіздент, котрий готов приняти з будь якої сторони, в вудь якої кількості))
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23.11.2021 07:54 Відповісти
Информировать о траншах - уровень президента?....
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23.11.2021 08:11 Відповісти
Самое время вспомнить Зебене про порноактрису. Тварь клоунская , свое не смердит,да?
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23.11.2021 08:17 Відповісти
Больше похвастаться нечем, как новыми долгами.
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23.11.2021 08:22 Відповісти
Чему ты радуешься криворожанин? Очередному долгу на шею простому украинцу???
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23.11.2021 08:32 Відповісти
Сейчас зе-упыри вывезут эти деньги в офшоры омана и катара, а отдавать эти кредиты должны будут наши дети и внуки. Окуенно зелох придумал. Быдло73%, ты довольно за успех бубочки?
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23.11.2021 08:32 Відповісти
Вова, вернись в квартал. Спаси Украину.
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23.11.2021 08:32 Відповісти
Да он из квартала и не уходил. Просто театральную сцену расширил на всю страну.
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23.11.2021 08:44 Відповісти
Зюзезе забыл касаваротку для видосика напялить,
да и Ярмак не в кадре,
а кредит Бубочка в ОРДЛО или своему корешу
Лукашенке перешлёт ?
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23.11.2021 08:37 Відповісти
Ідея товпо*ба. Побудувати дороги. Всі гроші закопати в асфальт. І трошки вкрасти.
Не зважаючи ні на шо.
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23.11.2021 08:47 Відповісти
"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", - написав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3300989

президент кланяеться за то что дали вдолг (точнее еще даже не дали ,а пока решили и без сроков) - это все что нужно знать о сильной и независимой Украине..... когда уже этот треш закончится.
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23.11.2021 08:58 Відповісти
Мігрантім у Білорусі
Євросоюз також виділив 700 млн
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23.11.2021 09:06 Відповісти
Членограй приймає з усіх боків у всі щілини, як блазень із заниженою соціальною відповідальністю!!!
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23.11.2021 09:25 Відповісти
МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл., - Зеленский
А при чем тут зеленский?
Можно было написать: МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл.
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23.11.2021 10:05 Відповісти
десь бачив інфу що нам виділять ще 1.2. ярди доларів на утримання мігрантів. разом з цими це вже 2 ярди
от тільки питання , нафіга нам тут мігранти. самі поневіряємось по заробіткам де тільки доведеться. Навіть, у тій самій Африці.
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23.11.2021 11:15 Відповісти
десь бачив, щось чув, час від часу прихожу до пам'яті. Ти Зе!біл?
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23.11.2021 12:20 Відповісти
 
 