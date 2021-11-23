МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський
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Рада директорів МВФ прийняла рішення про виділення Україні траншу у розмірі $700 млн. в рамках програми "stand-by".
Про це в твіттері повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", - написав Зеленський.
За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.
Президент зазначив, що програму МВФ буде продовжено.
Топ коментарі
+28 Атас Злой
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+23 Rhodesian
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Баба Бєня вже дозволила?
ЗЕ - это только отражение 13 миллионов его избирателей.
В стране, в которой 1/3 населения является идиотами или подонками, экономические чудеса не случаются.
Как и все, что заявляет ЗЕ.
"Вдячний раді директорів @IMFNews . . ."
Надо было @IMF (Международный Валютный Фонд), потому что @IMFNews - это Новости Международного Валютного Фонда (твиттер МВФ).
Какому совету директоров Новостей МВФ Вы благодарны ?
бо в нас тут наголосовано та смердить..(
Каким боком клоун к кредиту? Или это сигнал Бене что деньги на подходе?
да и Ярмак не в кадре,
а кредит Бубочка в ОРДЛО или своему корешу
Лукашенке перешлёт ?
Не зважаючи ні на шо.
президент кланяеться за то что дали вдолг (точнее еще даже не дали ,а пока решили и без сроков) - это все что нужно знать о сильной и независимой Украине..... когда уже этот треш закончится.
Євросоюз також виділив 700 млн
А при чем тут зеленский?
Можно было написать: МВФ принял решение о выделении Украине транша в размере 700 млн долл.
от тільки питання , нафіга нам тут мігранти. самі поневіряємось по заробіткам де тільки доведеться. Навіть, у тій самій Африці.