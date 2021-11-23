МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл., - Зеленський

Рада директорів МВФ прийняла рішення про виділення Україні траншу у розмірі $700 млн. в рамках програми "stand-by".

Про це в твіттері повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення про завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько $700 млн", - написав Зеленський.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Президент зазначив, що програму МВФ буде продовжено.

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