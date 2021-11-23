УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6044 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
20 844 101
війна (56544) допомога (5072) США (14482) CNN (108)

США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу, - CNN

Адміністрація Байдена розглядає можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, включаючи озброєння, через концентрацію військ Росії біля кордону.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, США можуть відправити в Україну нові протитанкові ракети Javelin та міномети. Також розглядається варіант постачання засобів для протиповітряної оборони. Мова може йти про ракети Stinger, а Міністерство оборони США наполягає на відправленні в Україну вертольотів Мі-17, які спочатку закупили для передачі попередньому уряду Афганістану.

"Дехто в адміністрації президента США стурбований тим, що відправка озброєння може бути розцінена Росією як серйозна ескалація конфлікту", — йдеться у публікації.

Також читайте: Розвідка США попередила союзників про ймовірність вторгнення Росії в Україну, - New York Times

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+54
Для України найважливіше розмістити військові бази США на своїй території. Це гарантувало б безпеку.
показати весь коментар
23.11.2021 01:33
+31
Возьмите под контроль воздух,на земле Украине по силам справиться будет пару эскадрилий самолётов прикрыть небо.
показати весь коментар
23.11.2021 01:53
+27
кроме всего прочего, новейшие высокоточные пво и про, край как нужны!!!
показати весь коментар
23.11.2021 01:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дякуємо, але чобіт НАТО нам би теж не завадив. Як би він топтав нашу землю, то не довелось би вам зараз напружуватись, а нам гинути
показати весь коментар
25.11.2021 00:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 