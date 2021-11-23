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війна (56544) обстріл (21130) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у тяжкому стані. За добу війська РФ здійснили 7 обстрілів, били з 82- та 120-мм мінометів, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у тяжкому стані. За добу війська РФ здійснили 7 обстрілів, били з 82- та 120-мм мінометів, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Кам'янки російські найманці обстріляли позиції ВСУ з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий", - повідомили у штабі.

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Зазначється, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у прес-центрі ООС.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, один з них у тяжкому стані. За добу війська РФ здійснили 7 обстрілів, били з 82- та 120-мм мінометів, - штаб ООС 01
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Суки!!!
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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23.11.2021 07:21 Відповісти
Ну и где наши байрактары?
Или вместо них клоун решил памперсы использовать?
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23.11.2021 07:27 Відповісти
Ви вчора морду гавнокомандувача бачили?
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23.11.2021 08:19 Відповісти
Отправить сообщение германии, о нарушениях парашенцев. А то как применили беспилотник (и то удар ракетами был с нашей территории) сразу завизжали о нарушениях. И чем чаще отправлять через МЗС, тем лучше!
Нашим защитникам скорейшего выздоровления!!!
Слава Героям и защитникам Украины!
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23.11.2021 08:22 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередную русскую тварь - выполни свой священный долг!
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23.11.2021 10:01 Відповісти
Найшвидшого одужання нашим захисникам.
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23.11.2021 10:32 Відповісти
Скорейшегои полноговыздоровления, Братья!!!

Байрактары, арта, арт- и авианаводчики, снайперские группы - выход на позиции.
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23.11.2021 14:45 Відповісти
 
 