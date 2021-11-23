Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей. ВIДЕО + ФОТО

У Болгарії на автомагістралі "Струма" в результаті ДТП і подальшого загоряння автобуса загинули 45 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пише BGNES, всього в автобусі з македонською реєстрацією їхали 52 людини. Серед загиблих - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків.

Аварія сталася близько третьої ночі.

"На 31-му кілометрі траси сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 52 людини, в результаті чого виникла пожежа. Загинули 45 людей. На місці керує ситуацією глава МВС. Оперативно-розшукові заходи тривають, але пожежа сталася в результаті нещасного випадку. Решта постраждалих доставлені в лікарню, їхній стан не важкий", - повідомив журналістам начальник пожежної охорони Нікола Ніколов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Прем'єр-міністр Північної Македонії висловив співчуття у зв'язку з подією. Наразі рух трасою тимчасово обмежено.

За словами мера болгарського міста Перник, точна причина аварії поки не відома, розглядають кілька версій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 місяців в ДТП загинули 2 592 людини, - патрульна поліція

"Причин аварії може бути багато, можливо, водій спав, може бути інша причина. З учорашнього дня йде дощ, ділянка пряма з ухилом, - сказав Станіслав Владимиров.

На зазначеній ділянці водії часто перевищують швидкість, що призводить до великої кількості ДТП.

Дорожній експерт з Болгарії Діана Русинова розповіла, що на ділянці траси було багато проблем, минулого літа там латали ями.

Зі свого боку речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство перевіряє, чи є українці серед постраждалих в аварії автобуса в Болгарії.

Про це Ніколенко повідомив у Твітері.

"Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", – написав Ніколенко.