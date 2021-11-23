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Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей. ВIДЕО + ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Болгарії на автомагістралі "Струма" в результаті ДТП і подальшого загоряння автобуса загинули 45 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як пише BGNES, всього в автобусі з македонською реєстрацією їхали 52 людини. Серед загиблих - 12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків.

Аварія сталася близько третьої ночі.

"На 31-му кілометрі траси сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 52 людини, в результаті чого виникла пожежа. Загинули 45 людей. На місці керує ситуацією глава МВС. Оперативно-розшукові заходи тривають, але пожежа сталася в результаті нещасного випадку. Решта постраждалих доставлені в лікарню, їхній стан не важкий", - повідомив журналістам начальник пожежної охорони Нікола Ніколов.

Прем'єр-міністр Північної Македонії висловив співчуття у зв'язку з подією. Наразі рух трасою тимчасово обмежено.

За словами мера болгарського міста Перник, точна причина аварії поки не відома, розглядають кілька версій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 місяців в ДТП загинули 2 592 людини, - патрульна поліція

"Причин аварії може бути багато, можливо, водій спав, може бути інша причина. З учорашнього дня йде дощ, ділянка пряма з ухилом, - сказав Станіслав Владимиров.

На зазначеній ділянці водії часто перевищують швидкість, що призводить до великої кількості ДТП.

Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей 01

Дорожній експерт з Болгарії Діана Русинова розповіла, що на ділянці траси було багато проблем, минулого літа там латали ями.

Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей 02

Зі свого боку речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство перевіряє, чи є українці серед постраждалих в аварії автобуса в Болгарії.

Про це Ніколенко повідомив у Твітері.

"Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", – написав Ніколенко.

Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей 03
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Топ коментарі
+21
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23.11.2021 08:07
+15
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23.11.2021 08:15
+11
Відео просто супер, нафіг таке викладати?
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23.11.2021 08:23
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Теперь пойдут ... новости про Болгарию.
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23.11.2021 08:04 Відповісти
неперунисть - он имел в виду "знаки". вспомни как твой кумир наезжал в разные страны и тав в большинстве случаев что-то случалось, причем такое что по совокупности случаев - мона в лотерею выиграть три раза подряд как Ляшко, но отнюдь не смешные суммы.
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23.11.2021 08:09 Відповісти
Так он там и до этого был.
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23.11.2021 08:05 Відповісти
А болгари тут "яким боком"? Автобус із північномакедонською реєстрацією їхав з Туреччини до Північної Македонії Болгарами там "і не пахло" - хіба що причиною аварії міг буть автомобіль з болгарськими номерами що створив перешкоду на дорозі
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23.11.2021 08:07 Відповісти
А я переконаний що логіка - хороша штука: допомагає розставить усе по своїх місцях і не молоть дурниць!
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23.11.2021 08:29 Відповісти
Ви схожі на дитину, яка вивчила таблицю множення, але геть не підозрює про логіку другого порядку та інтегрування функцій комплексної перемінної.
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23.11.2021 10:24 Відповісти
Ти вирішив мене "налякать" "високими науковими термінами? Ти хоч сам розумієш те що виклав?
"Запор в мозгах" активно способствует "словесному поносу"! Ти ляпнув дурницю а зараз пробуєш викрутиться - коли тобі "на хвіст наступили"!
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23.11.2021 10:45 Відповісти
Жудко
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23.11.2021 08:04 Відповісти
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23.11.2021 08:07 Відповісти
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23.11.2021 08:15 Відповісти
Відео просто супер, нафіг таке викладати?
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23.11.2021 08:23 Відповісти
Біда...
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23.11.2021 08:34 Відповісти
Яка жахлива смерть горіти живцем хто б там не був, особливо діткам!
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23.11.2021 09:01 Відповісти
Жуткая смерть.
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23.11.2021 09:37 Відповісти
С какого бодуна дизельный автобус вспыхнул ?
Нам не всё говорят.
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23.11.2021 09:40 Відповісти
Если неплотности в топливной системы(трубки высокого давления), соляр накапливается на всех частях двигателя и попади на выхлопной коллектор, где температура выше 100*С , вспыхивает. Бо температура вспышки соляра - ниже 61*С. Особенно зимний соляр очень опасен, бо в нем присутствуют легко воспламеняемые вещества, которые предотвращают парафинообразование в зимнее время, тобто загустевание соляра в топливном баке... Некоторые камазисты пускают выхлопную трубу сквозь топливный бак, по-моему?...
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23.11.2021 09:55 Відповісти
может быть, тупо, короткое замыкание проводки.
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23.11.2021 09:57 Відповісти
Аж бегом...Как и вагон совкового поезда...45 сек и полностью охватывает пламя на ходу
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23.11.2021 09:55 Відповісти
Блин, тока прочел статью... - АВАРИЯ - это топливо попало на выхлопную + короткое замыкание... Топливо лилось на выхлопную, пока мотор не заглох...ЗЫ... Жертвы: в основном из северной Македонии.
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23.11.2021 10:03 Відповісти
Жуть....
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23.11.2021 10:34 Відповісти
саме цікаве що в жодній новині немає інформації який саме автобус так швидко і сильно горить. ні марки, ні моделі, ні року випуску
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23.11.2021 11:11 Відповісти
Обычно китайцы такие чудеса мастерят, они ничего не проектируют, просто крадут чертежи, переводят кое как на свой китайский и делают так что бы форма совпадала и блестело снаружи.
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23.11.2021 21:24 Відповісти
 
 