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В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали

В Україні зафіксовано12 729 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 10 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!

За добу 22 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231);

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 055 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 летальних випадків – 720;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 одужало – 23 107 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 захворіло – 3 353 136 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 одужало – 2 796 597 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 летальних випадків – 82 318;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали 12
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Топ коментарі
+11
Это только мне кажется?
Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
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23.11.2021 08:52
+4
Також із-за того що ті що помирають не вакцинувались коли була така можливість.
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23.11.2021 08:45
+4
Ты еще скажи, что все умершие ели огурцы. Этим летом был рекордный урожай огурцов ...
Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
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23.11.2021 11:52
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Хммм... Вчора лише рапортували - пішло на спад! Все зер гуд!!! Дивно...
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23.11.2021 08:16 Відповісти
Захворюваність пішла на спад,а помирають ще ті які раніше захворіли
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23.11.2021 08:24 Відповісти
В Украине третий день подряд больше выздоровевших, чем больных COVID
В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.
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23.11.2021 09:32 Відповісти
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23.11.2021 22:05 Відповісти
різницю не бачите щодня по 26000 було і зараз 12 або 13000
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23.11.2021 08:24 Відповісти
И заболеваемость падает
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23.11.2021 08:34 Відповісти
сегодняшние 720 - это добежала статистика смертности за воскресенье и субботу.
Завтра будет меньше, около 400.
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23.11.2021 09:28 Відповісти
ОШИБОЧКА - 595....
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24.11.2021 08:26 Відповісти
Ну всё, сейчас заявят, что если и не на спад пошло, то уж точно вышли на плато, а это дорого стоит и всё это заслуга ЗЕбизян!
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23.11.2021 08:36 Відповісти
Смертность высокая, из-за перегрузка больниц неделю - две назад и уровня медицины в целом. Зато пенсионный фонд в экстазе
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23.11.2021 08:40 Відповісти
Також із-за того що ті що помирають не вакцинувались коли була така можливість.
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23.11.2021 08:45 Відповісти
чего это в экстазе? им вечно денег не хватает миллиардами, а 70 тыс. трупиков пандемии никак не повлияют на ситуацию...
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23.11.2021 08:48 Відповісти
Смертность высокая, потому что первичная медицина не работает. Вызывают скорые, когда уже "совсем плохо". При правильной и своевременной диагностики и лечении на первичке, большинство случаев можно было бы избежать на амбулаторном лечении. Вчера забирал приятеля с 6ой больницы и ждал его возле приемного отделения. За 2 часа ожидания - 2 скорые, одна пустая и одна привезла пожилую женщину. Она самостоятельно вышла из машины и пошла в приемное отделение. По словам приятеля, палаты не пустуют, но и в коридорах тоже никто не лежит. Может в реанимационных отделениях ситуация другая, но мне кажется, ситуацию немного драматизируют.
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23.11.2021 09:08 Відповісти
Это только мне кажется?
Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
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23.11.2021 08:52 Відповісти
якось всім по..уй,що "ка..ется" кремлєботу....
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23.11.2021 08:53 Відповісти
Считать не умеем или пользоваться Гуглом?
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23.11.2021 09:05 Відповісти
Не надо "пользоваться Гуглом", надо открывать держстат и сравнивать до и в течение пандемии, кремлебот.
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23.11.2021 10:29 Відповісти
На вору шапка горит!
И сколько было вакцинировано от ковида до пандемии?
Где взять данные смертности от ковида до пандемии?
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23.11.2021 11:54 Відповісти
Вы идиот? Я написал - держстат (госстат Украины). Если вы не умеете "пользоваться Гуглом" (с), то вот вам прямая ссылка - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html . Данные на начало 20-го года можно рассматривать как смертность до пандемии. Приятного просмотра.
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23.11.2021 12:09 Відповісти
Не прикидывайтесь дурачком. Умерших от ковида больше, чем больше вакцинированных! И эта статистика верна для всех стран.
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23.11.2021 13:03 Відповісти
Шта?.... От ковида в мире умерло порядка трёх миллионов. Доз вакцин только файзера вкололи порядка семи миллиардов.

Что касается Украины, то да, умерших от ковида вполне может быть больше, чем вакцинированных, потому что вакцинированных мизерное количество по сравнению со всем населением.
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23.11.2021 13:20 Відповісти
Ти ще можеш перевірити залежніть "чим більше вакцинованих - тим коротше день." Але поспішай, бо після 22 грудня ця залежність зміниться.
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23.11.2021 10:51 Відповісти
Ты еще скажи, что все умершие ели огурцы. Этим летом был рекордный урожай огурцов ...
Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
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23.11.2021 11:52 Відповісти
Штамм дельта гораздо более заразный, чем альфа, бета и гамма и несколько более смертоносный.
Это уже давно и много раз писали.
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23.11.2021 12:04 Відповісти
Я и это проверил. Обычный практически не заметил, а дельта свалила меня на 3 дня с температурой.
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23.11.2021 13:04 Відповісти
> "Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий)."

Надо 80%, вакцинировано 20%.

> "Часть народа получили естественный иммунитет."

Который очень трудно учесть, потому что в отличие от вакцины он гуляет в очень широких пределах. Это всё уже 100500 раз обсуждали.
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23.11.2021 12:11 Відповісти
трупики, как говорят, ещё ТЕ! а основа - это превышение-заболевание в почти 2 раза! ЦЕ ПЕРЕМОГА!
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23.11.2021 15:05 Відповісти
Здесь нельзя такое говорить)))
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23.11.2021 10:31 Відповісти
Так и есть
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23.11.2021 10:36 Відповісти
Ну, продолжай свою мысль: и если верен вывод Паровоза о том, что чем больше вакцинированных тем выше смертность, то, судя по смертности от ковида, Украина - одна их самых вакцинированных стран Европы. Правда? Неправда. Значит, твой вывод ошибочен.
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23.11.2021 10:38 Відповісти
Нет смысла сравнивать разные страны. У всех разный менталитет, разный уровень медицины.
Однако, если сравнивать хотя бы Германию, по тем же периодам - картина будет аналогичная.
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Не будет. В Германии в последнюю волну наинизшая смертность, а в Украине - наивысшая. Но Вы тут связь с вакцинацией в упор не видите. Почему-то.
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23.11.2021 12:08 Відповісти
Больше всего новых больных COVID-19 - в Киеве (1631)... Вот, что значит вовремя подсуетится и открыть все учебные заведения!!! Браво, Веталя!!!
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23.11.2021 09:01 Відповісти
А ничего что там больше численность и плотность населения?
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23.11.2021 09:06 Відповісти
Праздники приближаются, надо подзаработать на стадах плебса, "сметунов" фигни всякой с полок. Все, как и в прошлом году - по графику, если кто забыл. Вірте уряду, вакцинуйтесь, кохайтесь, плодіться й споживайте!
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23.11.2021 09:09 Відповісти
Найбільший секрет полішинеля сьогоднішнього дня - причина хвороби ковід-19.
Говорять про всякі дельта-штами, але того самого сарс-ков-2, якого досі ніхто в очі не бачив.
Власне, перебіг хвороби і безсилість актуальних (офіційних) протоколів кричать криком і хором про справжню причину!
Зараз в більшості випадків базовий протокол лікування, який включає:
- засоби для розрідження крові;
- антибіотики останніх поколінь;
- гормони
НЕ ДІЄ.
Пора замислитися, чому?!
Якщо на стан хворого не впливають антибіотики, це означає, що причиною його стану не є бактеріальні чинники.
Якщо на стан хворого не впливають гормони, це означає, що запальні процеси погашені, активність імунної системи придушена.

Що залишається? Відповідь очевидна!
Думайте...
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23.11.2021 12:29 Відповісти
В чьих руках вся пищевая промышленность ? Посмотрите на эти лица.
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23.11.2021 12:34 Відповісти
Тепло-тепло
Це просто транспорт для розповсюдження
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23.11.2021 16:51 Відповісти
Почему власть не введёт для переболевших сертификат отказа
от лечения "ковида" в любой клинике или больнице ?
Человек обязуется не претендовать на чью-то койку или концентратор.
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23.11.2021 12:33 Відповісти
На чью койку? Вакцинированного? Так вакцинированные на койку не попадают же )
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23.11.2021 15:14 Відповісти
тогда пусть те, кто не хочет участвовать в эксперименте с вакцинами- шмурдяком - и налоги не платят..
это не власть, а твари мразотные..

все равно шлюшки- ляшки- крадуцкие - тратят бюджетные миллионы на шмурдяк через фирмы прокладки, кладя в карманы миллионы.. ещё и откаты от фарм компаний имеют..
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23.11.2021 23:56 Відповісти
Ого . За ці кілька днів моєї відсутності антиваксерів суттєво поменшало . Тільки втрати - декілька тисяч , а скільки ще десятків тисяч включили мозок і пішли вакцинуватися .
Так що все в нас буде ДОБРЕ !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.11.2021 21:36 Відповісти
 
 