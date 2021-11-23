В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали
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В Україні зафіксовано12 729 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 23 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 10 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!
За добу 22 листопада в Україні:
зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 058, медпрацівників – 231);
270 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 207 людей, повністю імунізовані – 191 051 людина.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 055 осіб;
летальних випадків – 720;
одужало – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 353 136 осіб;
одужало – 2 796 597 осіб;
летальних випадків – 82 318;
проведено ПЛР-тестувань – 15 595 737.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 914 335 людей, з них отримали одну дозу – 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине за минувшие сутки, 20 ноября зафиксировали 10 635 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших составляет 14 450.
Завтра будет меньше, около 400.
Если сравнивать осень 2020, весну 2021, и сейчас - чем больше вакцинированных тем выше смертность.
И сколько было вакцинировано от ковида до пандемии?
Где взять данные смертности от ковида до пандемии?
Что касается Украины, то да, умерших от ковида вполне может быть больше, чем вакцинированных, потому что вакцинированных мизерное количество по сравнению со всем населением.
Медицина потихоньку учится бороться с болезнями. Какое то количество народа вакцинированы (защищены от тяжелых последствий). Мобильность непривитых ограничена. Часть народа получили естественный иммунитет. Как по вашему объяснить увеличение смертности?
Это уже давно и много раз писали.
Надо 80%, вакцинировано 20%.
> "Часть народа получили естественный иммунитет."
Который очень трудно учесть, потому что в отличие от вакцины он гуляет в очень широких пределах. Это всё уже 100500 раз обсуждали.
Однако, если сравнивать хотя бы Германию, по тем же периодам - картина будет аналогичная.
Говорять про всякі дельта-штами, але того самого сарс-ков-2, якого досі ніхто в очі не бачив.
Власне, перебіг хвороби і безсилість актуальних (офіційних) протоколів кричать криком і хором про справжню причину!
Зараз в більшості випадків базовий протокол лікування, який включає:
- засоби для розрідження крові;
- антибіотики останніх поколінь;
- гормони
НЕ ДІЄ.
Пора замислитися, чому?!
Якщо на стан хворого не впливають антибіотики, це означає, що причиною його стану не є бактеріальні чинники.
Якщо на стан хворого не впливають гормони, це означає, що запальні процеси погашені, активність імунної системи придушена.
Що залишається? Відповідь очевидна!
Думайте...
Це просто транспорт для розповсюдження
от лечения "ковида" в любой клинике или больнице ?
Человек обязуется не претендовать на чью-то койку или концентратор.
это не власть, а твари мразотные..
все равно шлюшки- ляшки- крадуцкие - тратят бюджетные миллионы на шмурдяк через фирмы прокладки, кладя в карманы миллионы.. ещё и откаты от фарм компаний имеют..
Так що все в нас буде ДОБРЕ !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦