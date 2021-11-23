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За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 465 462 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 828 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 258 437 036 випадків інфікування, з них 465 462 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 174 857 особи, з них 5 828 за минулу добу.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі 01

Побороли хворобу та вилікувалися 233,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 12 729 нових випадків зараження, 23 107 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі і 3-тю в Європі.

За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі 03
За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі 04
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Как говорит хрипатый, "Надо просто перестать болеть!"
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23.11.2021 08:43 Відповісти
эта ПАБЕДА!!!!
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23.11.2021 08:54 Відповісти
Уже вернулась на второе. Ковид в Украине по выходным отдыхает.
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23.11.2021 08:59 Відповісти
значит, послезавтра выйдем опять на 4-5, не сы.
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23.11.2021 09:33 Відповісти
Вот такая медицина в Украине - не может ни лечить , ни спасать .
Зато Ахметов себе очередной самолёт купил за 50 млн евро недавно ( о том что ему вернули 1 млрд гривенник и он на него прикупил ещё немного Облэнерго ( шоб було) уже никто не пишет - нет журналистов в журналистике)
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23.11.2021 09:02 Відповісти
Не сците. Сейчас дети побежали в школу, к новому году будем абсолютными чемпионами. Запомните этот пост.
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23.11.2021 09:04 Відповісти
Якщо б озвучили всю смертність, то нашу медицину визнали б причетною до геноциду.
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23.11.2021 09:14 Відповісти
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/deaths/
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23.11.2021 09:23 Відповісти
Зãступ бараболі@Hlopak_

Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
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23.11.2021 09:24 Відповісти
За понедельник 720 трупов. Ничего страшного, катафалки по хорошей дороге весело мчат к ближайшим кладбищам
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23.11.2021 09:53 Відповісти
 
 