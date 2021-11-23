За добовою смертністю від COVID-19 Україна опустилася на 4-те місце у світі та 3-тє в Європі. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 465 462 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 828 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 258 437 036 випадків інфікування, з них 465 462 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 174 857 особи, з них 5 828 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 233,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 4-ту у світі і 3-тю в Європі.



