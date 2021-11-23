Транш у розмірі $700 млн від МВФ вже у вівторок буде на рахунках українського уряду, - представник Фонду в Києві Рашкован
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Рада директорів МВФ напередодні затвердила рішення про перший перегляд програми стендбай та продовження програми до кінця червня 2022 року.
Про це в фейсбуці повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, інформує Цензор.НЕТ.
"Другий транш програми в розмірі біля 700 млн доларів вже у вівторок буде на рахунках українського уряду. Дякую всім, хто багато місяців працював над втіленням цього рішення. Тепер треба працювати далі", - зазначив він.
Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.
Топ коментарі
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