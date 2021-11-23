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МВФ (1343) фінансування (995) Рашкован Владислав (19)

Транш у розмірі $700 млн від МВФ вже у вівторок буде на рахунках українського уряду, - представник Фонду в Києві Рашкован

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Транш у розмірі $700 млн від МВФ вже у вівторок буде на рахунках українського уряду, - представник Фонду в Києві Рашкован

Рада директорів МВФ напередодні затвердила рішення про перший перегляд програми стендбай та продовження програми до кінця червня 2022 року.

Про це в фейсбуці повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий транш програми в розмірі біля 700 млн доларів вже у вівторок буде на рахунках українського уряду. Дякую всім, хто багато місяців працював над втіленням цього рішення. Тепер треба працювати далі", - зазначив він.

Транш у розмірі $700 млн від МВФ вже у вівторок буде на рахунках українського уряду, - представник Фонду в Києві Рашкован 01

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by для України 22 листопада

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
"український уряд" вже звучить як стьоб(((
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23.11.2021 09:02
+6
Коломойский и Ахметов говорят спасибо.Есть что "попилить".
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23.11.2021 09:03
+4
Вам и вашим детям с внуками долги на шею, а мне
Вова 100 миллиардов долга перед бюджетом списал.
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23.11.2021 09:27
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Все раздерибанить на дороги!!
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23.11.2021 08:59 Відповісти
"український уряд" вже звучить як стьоб(((
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23.11.2021 09:02 Відповісти
Коломойский и Ахметов говорят спасибо.Есть что "попилить".
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23.11.2021 09:03 Відповісти
І зуби в тієї "пилки" якісь титанові, навіть "славнозвісний" закон про олігархів не зламає.
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23.11.2021 09:14 Відповісти
секрет экономического чуда зелных
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23.11.2021 09:05 Відповісти
Якщо вже РашкоІван пообіцяв, то усьо, можна на новорічний відпочинок в Оман через Буковель.
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23.11.2021 09:08 Відповісти
Объясните нам налогоплательщикам нахер брать кредит аж на 700 млн? У нас же растет экономика, по словам зе-упырей, растут налоговые отчисления. Нахера вешать очередную кредитную кабалу на шею наших детей? Не проще ли выгнать нахер ********, который управляет страной?!
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23.11.2021 09:08 Відповісти
рост в воспаленном мкокосом мозгу главнокомандующего...
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23.11.2021 09:11 Відповісти
... а налоговые отчисления растут за счет резкого повышения цен на товары и услуги, а все оплатит "мудрый нарид" за счет огромных пенсий и зарплат...
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23.11.2021 09:12 Відповісти
Элементарно, эти бабки попилят по карманам. А потом, когда они смоются, все долги будет отдавать оставшееся в Украине быдло. За все нужно платить, в том числе за свой выбор.
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23.11.2021 10:40 Відповісти
звіт про фактичне використання тмвф повинен складатися щомісяця виключно опозиційною позапарламентською комісією і оприлюднюватися недержавним медіа.
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23.11.2021 09:12 Відповісти
В том и вся суть,что деньги окажутся на офшорных счетах правительства??
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23.11.2021 09:12 Відповісти
можно будет неплохо прибарахлиться
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23.11.2021 09:17 Відповісти
Вам и вашим детям с внуками долги на шею, а мне
Вова 100 миллиардов долга перед бюджетом списал.
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23.11.2021 09:27 Відповісти
А вы думали откуда ковидную тыщу возьмут? Только отдавать придётся вашим детям
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23.11.2021 09:30 Відповісти
Уже пошли веерные отключения ,гниды зелёные ...
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23.11.2021 09:31 Відповісти
Так вы же хотели зельоную енергетику. Аж из штанов выпрыгивали так пропихивали вместе с Петькой и Ахметкой. Ну и как тебе сейчас вечерами когда темнеет в 16.30 в безветренную погоду?
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23.11.2021 09:43 Відповісти
Да это у нас в Великобритании кругом дураки выходит,на каждом шагу то ветряки то панели солнечные.А вам Петро ещё в штаны Серет?
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23.11.2021 10:20 Відповісти
Зеленый зебил, шнифты себе кислотой промой. При Порошенко почему-то хватало зеленую генерацию оплатить и электроэнергию еще и экспортировать.
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23.11.2021 10:42 Відповісти
При Порохе было все ок,зебил)даже транши меньше миллиарда не давали -так что зебейся со своей зекрысой
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23.11.2021 12:14 Відповісти
Ну слава Богу что только 8% считает что при поросе все ОК было. Ети 8% очень легко заметить в толпе по большим губам которые целовали порося в сраку
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23.11.2021 12:42 Відповісти
будет на счетах украинского правительства ...

С АП и Депутатами делится не будут?
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23.11.2021 10:03 Відповісти
давай быстрей перечисляйте, пацаны в автосалонах уже присмотрели новые брычки, а любовницы купили билеты на новогодний шопинг в гейропу.
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23.11.2021 10:37 Відповісти
Чему радуетесь!!?.........Это всего -то навсего кредит, который надо будет отдавать нашим детям!! Этот дебил зеленский уже столько кредитов набрал, что отдавать прийдётся и внукам!!
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23.11.2021 14:06 Відповісти
 
 