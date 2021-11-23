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Голодомор - це нагадування, що смертельна агресія Росії відбувається й сьогодні, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голодомор - це нагадування, що смертельна агресія Росії відбувається й сьогодні, - Маркарова

Вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 років є нагадуванням для нинішнього покоління борців за незалежність України, що вони є послідовниками нації, яку Росія намагалася знищити впродовж історії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це під час меморіального заходу у Вашингтоні в пам’ять про трагедію Голодомору заявила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми оплакуємо і пам’ятаємо (жертви трагедії. - Ред.) разом, але йдеться не тільки про пам’ять і стогнання – йдеться про боротьбу", - зауважила Маркарова.

Посол підкреслила, що тепер українські борці за незалежність мусять протистояти агресії Кремля, який на початку 1930-х років також знищував мільйони українців, влаштувавши геноцид голодом. За її словами, дуже важливо пам’ятати трагедію 1932-33 років, викривати правду та спростовувати брехливі наративи Кремля про нібито неврожаї.

"У сьогоднішній боротьбі за нашу незалежність і територіальну цілісність важливо пам’ятати, що ми – не перше покоління, яке бореться з цим злом", - наголосила посол України в США.

Вона висловила вдячність американській владі, яка визнала на рівні обох палат Конгресу США, а також окремих штатів, Голодомор геноцидом українського народу. Це, за її словами, підтверджує на міжнародному рівні відповідальність сталінського режиму за його злодіяння, а також поширює правду для всього цивілізованого світу.

Також читайте: Уряд США щодня обговорює ситуацію навколо України, - представник Держдепу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
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23.11.2021 09:32
+3
ПЕРВЫЙ ГОЛОД в Украине с 1921 по 1923 вызванный политикой "военного коммунизма". Голодало от 5 до 7 млн., умерли 1.5-2 млн.

ВТОРОЙ ГОЛОД в Украине - 1932-33х гг. Жертвами стали от 6,5 до 8,5 млн. человек (косвенные потери 9 млн.).

ТРЕТИЙ ГОЛОД в Украине с 1946 по 1947, погибло около 1 млн. и почти 3 млн. болело дистрофией и анемией, но "У НАС ГОЛОДА НЕТ", так уверяло всех сталинское руководство.
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23.11.2021 10:14
+2
Голодомори,Це був етноцид Українців влаштований євреями-большевіками і керованими ними москалями і хахлами колаборантами на кшталт мєдвєдчука і Україна, ще не звільнилася від них завдяки черезкрайній толерантності пересічних Українців,які забули,що саме вони господарі землі України.
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23.11.2021 10:47
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Судя по фейсу Маркаровой она с Ермаком тоже Голодомор пережила!
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23.11.2021 09:29 Відповісти
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23.11.2021 09:32 Відповісти
ксюха, ну сидишь в Вашингтоне - и сиди...
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23.11.2021 09:38 Відповісти
ПЕРВЫЙ ГОЛОД в Украине с 1921 по 1923 вызванный политикой "военного коммунизма". Голодало от 5 до 7 млн., умерли 1.5-2 млн.

ВТОРОЙ ГОЛОД в Украине - 1932-33х гг. Жертвами стали от 6,5 до 8,5 млн. человек (косвенные потери 9 млн.).

ТРЕТИЙ ГОЛОД в Украине с 1946 по 1947, погибло около 1 млн. и почти 3 млн. болело дистрофией и анемией, но "У НАС ГОЛОДА НЕТ", так уверяло всех сталинское руководство.
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23.11.2021 10:14 Відповісти
Российская Федерация, как правопреемник СССР, должна понести материальную ответственность за голодоморы, убийства и репрессии в Украине, Казахстане и других странах перед родственниками погибших.
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23.11.2021 10:15 Відповісти
Раньше комуняки забирали зерно и скот, устроили голодомор.
А сегодня тарифы отбирают всю пенсию у стариков, причем у кого долги, субсидия не положена! типа от хорошей жизни долг у пенсионеров! Это тоже голодомор, т.к. прожить на минимальную пенсию могут только депутаты!
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23.11.2021 10:15 Відповісти
А державна медицина практично недоступна для більшості громадян у більшості випадків. Вакцинацією "слуги урода" захищають в першу чергу себе, її медициною вважати у повному розумінні не можна, та і явище це тимчасове.
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23.11.2021 12:13 Відповісти
В России восстанавливаются памятники Сталину - происходит героизация сталинского режима. Нельзя допустить, чтобы преступления Сталина были забыты. Международный суд подобный нюрнбергскому должен осудить ленинско-сталинскую идеологию за преступления против человечности.
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23.11.2021 10:16 Відповісти
Саакашвілі, до речі, дуже пишається і вихваляє свого далекого родича Йосипа Сталіна (Джугашвілі). От таке воно. Нехай поголодує. Може щось зрозуміє.
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23.11.2021 12:16 Відповісти
«Спасибо Ильичу, что хлеб я больше не пеку». Народная мудрость во времена голодомора.
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23.11.2021 10:17 Відповісти
Єдиний уряд, який звинуватив СРСР у штучному голоді був уряд Адольфа Гітлера. Уряди, які контролювались Ротшильдами і Рокфеллерами мовчали або підігрували СРСР.
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23.11.2021 10:38 Відповісти
Голодомор це більше ніж СССР. Голодомор це іудоглобалізація.

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23.11.2021 10:51 Відповісти
Голодомори,Це був етноцид Українців влаштований євреями-большевіками і керованими ними москалями і хахлами колаборантами на кшталт мєдвєдчука і Україна, ще не звільнилася від них завдяки черезкрайній толерантності пересічних Українців,які забули,що саме вони господарі землі України.
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23.11.2021 10:47 Відповісти
Маркарова в тюрьме должна сидеть, за свои дела в НБУ вместе с Гонтаревой,

а сейчас сидит в Вашингтоне..... бред какой-то.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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23.11.2021 11:26 Відповісти
 
 