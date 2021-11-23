Голодомор - це нагадування, що смертельна агресія Росії відбувається й сьогодні, - Маркарова
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Вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 років є нагадуванням для нинішнього покоління борців за незалежність України, що вони є послідовниками нації, яку Росія намагалася знищити впродовж історії.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це під час меморіального заходу у Вашингтоні в пам’ять про трагедію Голодомору заявила посол України в США Оксана Маркарова.
"Ми оплакуємо і пам’ятаємо (жертви трагедії. - Ред.) разом, але йдеться не тільки про пам’ять і стогнання – йдеться про боротьбу", - зауважила Маркарова.
Посол підкреслила, що тепер українські борці за незалежність мусять протистояти агресії Кремля, який на початку 1930-х років також знищував мільйони українців, влаштувавши геноцид голодом. За її словами, дуже важливо пам’ятати трагедію 1932-33 років, викривати правду та спростовувати брехливі наративи Кремля про нібито неврожаї.
"У сьогоднішній боротьбі за нашу незалежність і територіальну цілісність важливо пам’ятати, що ми – не перше покоління, яке бореться з цим злом", - наголосила посол України в США.
Вона висловила вдячність американській владі, яка визнала на рівні обох палат Конгресу США, а також окремих штатів, Голодомор геноцидом українського народу. Це, за її словами, підтверджує на міжнародному рівні відповідальність сталінського режиму за його злодіяння, а також поширює правду для всього цивілізованого світу.
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ВТОРОЙ ГОЛОД в Украине - 1932-33х гг. Жертвами стали от 6,5 до 8,5 млн. человек (косвенные потери 9 млн.).
ТРЕТИЙ ГОЛОД в Украине с 1946 по 1947, погибло около 1 млн. и почти 3 млн. болело дистрофией и анемией, но "У НАС ГОЛОДА НЕТ", так уверяло всех сталинское руководство.
А сегодня тарифы отбирают всю пенсию у стариков, причем у кого долги, субсидия не положена! типа от хорошей жизни долг у пенсионеров! Это тоже голодомор, т.к. прожить на минимальную пенсию могут только депутаты!
а сейчас сидит в Вашингтоне..... бред какой-то.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!