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дороги (1505) ДТП (4211) Харків (3904) Терехов (245)

Терехов пояснив кількість ДТП у Харкові: "А тому що дороги у місті хороші"

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Терехов пояснив кількість ДТП у Харкові:

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що кількість ДТП у місті нібито пов’язана з високою якістю дорожнього покриття.

Про це він заявив під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, трансляцію вело Суспільне.

"Ви запитуєте: "А чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це й не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові хороші. Я вам не випадково говорю це. Як тільки ти внутрішньоквартальну дорогу робиш хорошу, на наступній зустрічі приходять люди і просять: "Покладіть, будь ласка, лежачого поліцейського". Тому що їздять внутрішньоквартальною дорогою, діти виходять на майданчики і починаються проблеми", - заявив Терехов.

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Він запропонував, щоб до міста на певний час приїхали патрульні з інших регіонів.

"Скажу чому. Тому що сьогодні багато патрульних поліцейських у Харкові знають номери тих, хто їздить [містом], і не зупиняють їх", - заявив Терехов.

Останнім часом у Харкові сталися дві резонансні аварії. Так, 26 жовтня на проспекті Гагаріна 16-річний водій Infiniti на високій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок ДТП 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti (двоє молодих людей 19 років та 16-річна дівчина) з тяжкими травмами були доставлені до лікарні.

Ще одна аварія сталася 11 листопада. Водій Toyota Land Cruiser скоїв ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові, збивши 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході. Він їхав на червоне світло і, за інформацією правоохоронців, був під дією наркотиків.
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Топ коментарі
+5
с такой логикой
нельзя было ...в меры
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23.11.2021 09:31
+5
Не дороги виноваты, а многие права купили "за сало". Взятки полицейским. Мажорам сходит все с рук при резонансных авариях - откупаются. Вот корень зла на дорогах.
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23.11.2021 09:33
+3
Каков подлец!
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23.11.2021 09:33
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на нтн "лєнін в октябрє". Нє просрі трансляцію.
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23.11.2021 09:31 Відповісти
с такой логикой
нельзя было ...в меры
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23.11.2021 09:31 Відповісти
ой, как раз с такой и можно..., а куда еще?
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23.11.2021 09:49 Відповісти
В Америке люди богатые, потому что там каждые пять минут - ограбление!
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23.11.2021 10:22 Відповісти
А это, кстати, правда.

Когда только начинали делать дороги, я говорила: они же будут гонять как шумахеры. Мой оппонент тогда ещё сказал: возобновление дорог должно идти одновременно с воспитанием водителей.

Но наша страна есть наша страна. Дороги сделали, а по дорогам ездят люди, самоуверенность, самоуважение которых стоит на владении авто. У меня авто = я король. Правил не знают, не соблюдают, каждый - царь.

Почему вот в той же Европе у каждого по машине, по две-три, но при этом дать перестроиться в твой ряд если впереди пробка - да пожалуйста! Если человек идёт, а ты выезжаешь из ворот - сдать обратно - норма? Если человек становится на зебру, машины останавливаются в обеих рядах, сразу, мгновенно?

Впрочем, сто раз обмусолено это всё. Люди у нас - быдло, и деться от этого некуда. А кумовство и вседозволенность, и решить вопрос за 200 баксов - норма. Тьфу.
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23.11.2021 10:31 Відповісти
Каков подлец!
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23.11.2021 09:33 Відповісти
Не дороги виноваты, а многие права купили "за сало". Взятки полицейским. Мажорам сходит все с рук при резонансных авариях - откупаются. Вот корень зла на дорогах.
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23.11.2021 09:33 Відповісти
Что за бред?Ты рельно считаешь что человек купивший права не знает что нельзя лететь на красный со скоростью 100+кмч или не знает что нельзя ехать под наркотой?А вот если бы честно получил то этого бы не делал?
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23.11.2021 10:21 Відповісти
Ты еще попробуй честно сдать на те права.
Будешь несколько дней на Шевченко в очереди стоять на экзамен, пока не пройдут все группы, за которых удаленно мышкой клацают, и пока не наберут с десяток таких принципиальных уникумов как ты.
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23.11.2021 10:43 Відповісти
Дебил, *** (с)
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23.11.2021 09:34 Відповісти
штрафы надо брать так, как берут в Швейцарии и Финляндии... стоимость ДТП+%стоимости машины+%дохода=... но этот ярый сталинист с мясником жуковым в голове этого не понимает...
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23.11.2021 09:35 Відповісти
Пишуть у ВР розглядають проект ще підвищити штрафи.
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23.11.2021 10:15 Відповісти
А если до поребрика рукой подать, что по его логике это будет означать?
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23.11.2021 09:36 Відповісти
Це одна з причин. Якби дороги були погані, на них би так не поганяли.
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23.11.2021 09:37 Відповісти
........ а також велика кількість водіїв "долбодятлів" та неповнолітніх мажориків.
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23.11.2021 09:37 Відповісти
Причина якраз впирається в населення. Як завжди. Одні бички літають по місту, ніби хороші дороги поклали для них. Інші продажні шкури бабло беруть і заплющують очі на правопорушення.
А в результаті маємо вбивства на дорогах. Хто винний ?
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23.11.2021 09:41 Відповісти
Випадки різні є. Суіцидники-пішоходи теж нерідко зустрічаються.
У п*ятницю спостерігав таку бабульку. Їм вже прізвисько дали - невмирущі.
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23.11.2021 10:17 Відповісти
В розвинутих суспільствах водії уважно стежать за дорогою. І не будуть збивати бабку поза пішохідним переходом.
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23.11.2021 10:19 Відповісти
Вчорашня новина. У Дрогобичі присудили пішоходу виплатити 44 тис. грн власнику БМВ.
Пішоход порушив ПДР.

От так і бабулька, побігла на червоний. Побігла, мем !! І голова сіпалась при цьому. Спостерігав.
Правду кажуть - суіцидники.
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25.11.2021 21:00 Відповісти
Придурок.
Это менты хорошие и добрые на дорогах.
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23.11.2021 09:41 Відповісти
То есть 95% нормальных водителей должны ездить по плохим дорогам потому что как только сделать хорошие то 5% конченых п"даров начинают убивать людей на дорогах? Так может легче этих 5% судей, прокуроров, чиновников и их сынков и кумов посадить на 15 лет на зону?
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23.11.2021 09:41 Відповісти
а тому що ідіотів і мажорів дуже багато. ще тому що реформована поція за 200 баксів порушника в сраку поцілує
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23.11.2021 09:42 Відповісти
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
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23.11.2021 09:42 Відповісти
угу ... підкована коняка як дасть ... і таке бувало часто
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23.11.2021 10:18 Відповісти
Ум не одолжишь, ума за деньги не купишь
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23.11.2021 09:48 Відповісти
Все має бути у гармонії - гарні дороги і Інтернет ідіотам мусять бути заборонені.
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23.11.2021 09:52 Відповісти
Ще один черговий імбіцил. Але мабудь, якщо вибрали, то все всіх влаштовує.
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23.11.2021 09:52 Відповісти
Чим дурніший жид,тим вище посада
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23.11.2021 09:52 Відповісти
І я навіть здогадуюсь, про кого тут ідеться...
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23.11.2021 09:56 Відповісти
Полный дебил.
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23.11.2021 10:14 Відповісти
И ведь прав же, не в каждом городе такие дороги )
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23.11.2021 10:21 Відповісти
А може тому,що патрульного,який стрільбою з таб.зброї запобігав такому перебігу подій у Києві,посадили? І патрульним стало пофіг :" Хай б'ються і вбивають,але мене за запобігання не посадять!"
Може краще зупиняти кулею,ніж життями громадян таких недоношених шумахерів?
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23.11.2021 10:24 Відповісти
где он там "лутшие" дороги увидел ? Сумская и два проспекта, плять, и то не факт - съезжаешь 10 м в сторону и ты уже в "колхозе" ....
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23.11.2021 10:30 Відповісти
і про два дтп брехня -почитати місцеві новини так там по 2-3 людини за добу "мочать" на пішохідних переходах ... Культура водіння , ****, города "лутших" доріг...
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23.11.2021 10:37 Відповісти
мер сам себе жопу подлизал.....
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23.11.2021 10:32 Відповісти
На центральных улицах покрытие нормальное. А дороги- это когда освещение, "карманы" на остановках, пешеходные переходы в правильных местах, парковки должны быть, а не эта х..ня по сбору денег и много прочего... Вот уж мэр, прости Господи.
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23.11.2021 10:55 Відповісти
Потому что вы недоразвитые еще не осознали какие должны быть дороги в городе
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23.11.2021 11:00 Відповісти
А может мер идиот ?
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23.11.2021 11:13 Відповісти
тєрєхов - типовий дятєл з ватою у голові замість мізків
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23.11.2021 11:30 Відповісти
Терех і Гепа - два дебіла. Це сила !!!
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23.11.2021 11:59 Відповісти
ну и мэра избрали...йовбака..
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23.11.2021 12:05 Відповісти
каких постоянно оленей выбирает харьков, жуть)))))
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23.11.2021 12:29 Відповісти
Да потому что у вас в Харькове светофоры настроены по конченному. Кто там ездил знает. Очень короткое время на проезд и все топят чтобы проскочить. Как Зайцева и ко
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23.11.2021 14:33 Відповісти
 
 