Терехов пояснив кількість ДТП у Харкові: "А тому що дороги у місті хороші"
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Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що кількість ДТП у місті нібито пов’язана з високою якістю дорожнього покриття.
Про це він заявив під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, трансляцію вело Суспільне.
"Ви запитуєте: "А чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це й не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові хороші. Я вам не випадково говорю це. Як тільки ти внутрішньоквартальну дорогу робиш хорошу, на наступній зустрічі приходять люди і просять: "Покладіть, будь ласка, лежачого поліцейського". Тому що їздять внутрішньоквартальною дорогою, діти виходять на майданчики і починаються проблеми", - заявив Терехов.
Він запропонував, щоб до міста на певний час приїхали патрульні з інших регіонів.
"Скажу чому. Тому що сьогодні багато патрульних поліцейських у Харкові знають номери тих, хто їздить [містом], і не зупиняють їх", - заявив Терехов.
Останнім часом у Харкові сталися дві резонансні аварії. Так, 26 жовтня на проспекті Гагаріна 16-річний водій Infiniti на високій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок ДТП 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti (двоє молодих людей 19 років та 16-річна дівчина) з тяжкими травмами були доставлені до лікарні.
Ще одна аварія сталася 11 листопада. Водій Toyota Land Cruiser скоїв ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у Харкові, збивши 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході. Він їхав на червоне світло і, за інформацією правоохоронців, був під дією наркотиків.
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нельзя было ...в меры
Когда только начинали делать дороги, я говорила: они же будут гонять как шумахеры. Мой оппонент тогда ещё сказал: возобновление дорог должно идти одновременно с воспитанием водителей.
Но наша страна есть наша страна. Дороги сделали, а по дорогам ездят люди, самоуверенность, самоуважение которых стоит на владении авто. У меня авто = я король. Правил не знают, не соблюдают, каждый - царь.
Почему вот в той же Европе у каждого по машине, по две-три, но при этом дать перестроиться в твой ряд если впереди пробка - да пожалуйста! Если человек идёт, а ты выезжаешь из ворот - сдать обратно - норма? Если человек становится на зебру, машины останавливаются в обеих рядах, сразу, мгновенно?
Впрочем, сто раз обмусолено это всё. Люди у нас - быдло, и деться от этого некуда. А кумовство и вседозволенность, и решить вопрос за 200 баксов - норма. Тьфу.
Будешь несколько дней на Шевченко в очереди стоять на экзамен, пока не пройдут все группы, за которых удаленно мышкой клацают, и пока не наберут с десяток таких принципиальных уникумов как ты.
А в результаті маємо вбивства на дорогах. Хто винний ?
У п*ятницю спостерігав таку бабульку. Їм вже прізвисько дали - невмирущі.
Пішоход порушив ПДР.
От так і бабулька, побігла на червоний. Побігла, мем !! І голова сіпалась при цьому. Спостерігав.
Правду кажуть - суіцидники.
Это менты хорошие и добрые на дорогах.
Може краще зупиняти кулею,ніж життями громадян таких недоношених шумахерів?