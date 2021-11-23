Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Рішення МВФ щодо виділення Україні траншу в розмірі $700 млн стало можливим завдяки прогресу України у впровадженні реформ.
Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вітаючи рішення Фонду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.
За словами Шмигаля, позитивна оцінка міжнародних партнерів демонструє успішний рух України в реалізації реформ.
"Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера. Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19", — наголосив очільник Уряду.
Рада МВФ також ухвалила рішення про продовження програми до кінця червня 2022 року.
Спільна програма Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 млрд доларів США була затверджена 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.
Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.
Будь ласка, зачекайте...
Так би знали, що насправді всі реформи провалені, країна на межі дефолту та на пікі економічного занепаду.
Оце так довіра..Оце так транш для розвитку.
Нагадайте панові Брехунові, скільки коштів вливають туди, де реально проходять реформи
Рехформатор.
. Освітня нуль. Крім того що роблять люди самі влада для розвитку держави не зробила нічого