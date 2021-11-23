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Новини Економіка
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МВФ (1343) фінансування (995) Денис Шмигаль (2707)

Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ

Рішення МВФ щодо виділення Україні траншу в розмірі $700 млн стало можливим завдяки прогресу України у впровадженні реформ.

Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вітаючи рішення Фонду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, позитивна оцінка міжнародних партнерів демонструє успішний рух України в реалізації реформ.

"Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера. Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19", — наголосив очільник Уряду.

Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ 01

Рада МВФ також ухвалила рішення про продовження програми до кінця червня 2022 року.

Спільна програма Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 млрд доларів США була затверджена 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ підтвердив намір ради директорів розглянути другий транш stand-by для України 22 листопада

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Всього то 700 млн .
Оце так довіра..Оце так транш для розвитку.
Нагадайте панові Брехунові, скільки коштів вливають туди, де реально проходять реформи
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23.11.2021 09:43
+2
это сказал бывший директор ТЭС, не имевший никакого опыта госуправления... ах, да... забыл... главное - преданность и лизоблюдство...
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23.11.2021 09:37
+2
Совсем опнулись зеленожопые- прогресс в реформах!!!!!! Сижу ржу! Рехформаторы херовы. Какой прогресс? В каких реформах? Вы идиоты конченные- транш дали, потому что видят, что раха прет на нас, а наши конченные зеленогнойные уроды просрали уже все что могли и даже то, что не возможно было до них просрать теоретически. Пожалели людей, а "вЯличайший" потерпевший клавишник опять себе мендальку вешает . Ребята, что то надо делать с этими упырями. Людей и страну погубят- к гадалке не ходи. Процесс уже идет полным ходом
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23.11.2021 11:34
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23.11.2021 09:36 Відповісти
Совсем опнулись зеленожопые- прогресс в реформах!!!!!! Сижу ржу! Рехформаторы херовы. Какой прогресс? В каких реформах? Вы идиоты конченные- транш дали, потому что видят, что раха прет на нас, а наши конченные зеленогнойные уроды просрали уже все что могли и даже то, что не возможно было до них просрать теоретически. Пожалели людей, а "вЯличайший" потерпевший клавишник опять себе мендальку вешает . Ребята, что то надо делать с этими упырями. Людей и страну погубят- к гадалке не ходи. Процесс уже идет полным ходом
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23.11.2021 11:34 Відповісти
Окрім Майдану іншого способу немає. Або чекати чергових виборів.
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23.11.2021 11:39 Відповісти
это сказал бывший директор ТЭС, не имевший никакого опыта госуправления... ах, да... забыл... главное - преданность и лизоблюдство...
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23.11.2021 09:37 Відповісти
То вони в своєму МВФ коменти на Цензорі не читають!
Так би знали, що насправді всі реформи провалені, країна на межі дефолту та на пікі економічного занепаду.
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23.11.2021 09:38 Відповісти
А окрім цензора про це ще десь пишуть?
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23.11.2021 09:42 Відповісти
******* ?

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23.11.2021 09:39 Відповісти
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23.11.2021 09:39 Відповісти
"Коли є гроші - всі стають такі хороші" (с)

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23.11.2021 09:41 Відповісти
Так ті реформи заплановані з 2030 року! Економіка тримається на "інвестиціях" заробітчан.
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23.11.2021 09:42 Відповісти
Всього то 700 млн .
Оце так довіра..Оце так транш для розвитку.
Нагадайте панові Брехунові, скільки коштів вливають туди, де реально проходять реформи
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23.11.2021 09:43 Відповісти
греки поляки отримали більше 150 ярдів за пару років. а нам дають, щоб не виздихали, бо не буде живої буферної зони між єс та рф. як не крути, а 1000км з 30-40 мільйонами людей, це щось. навіть якщо рейси в ручну будем розбирати і на танки з берданкою полювати. все одно, це проблема для рф
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Тобі долбо.б подачку дали, просто так, із жалю.
Рехформатор.
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23.11.2021 09:45 Відповісти
мамо, нас хвалять...
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23.11.2021 09:48 Відповісти
ти про що? про які реформи? ми, Українці, їх не бачили. від них тільки гірше. сьогодня був у невролога. лікар нормальний, толковий. слухав 1 хв. оглядав 3 хв. ШІСНАЦЯТЬ хвилин писав в ноуті, підер,йо ви долбане. він за цей час міг прйняти ще мінімум 2 пацієнта. ваша реформа це простий тотальний контроль, ВСЕ і купа нервів Українців. ще гроші з бюджету на нікчемні програми, на тих хто робе статистику, контролює і т д. ні лікарям ні пацієнтам краще не стало, тільки гірше
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23.11.2021 10:05 Відповісти
ну так! Україна - найнадійніший боржник в цілому світі за останні роки! Україна не оголосила дефолт навіть після того, як на неї напали москалі і вкрали багато землі і людей! Чому би такій країні не зичити гроші??? Це ж не москалі, які оголошують дефолт просто так, бо їм так захотілось (1998)....
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23.11.2021 10:18 Відповісти
В яких реформах?. Податкова повний нуль. Судова. Три нулі. Адміністративна -кошмар. Банківсько- кредитна не піддається оцінці. Чиновників в два рази більше ніж було

. Освітня нуль. Крім того що роблять люди самі влада для розвитку держави не зробила нічого
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23.11.2021 10:48 Відповісти
Це той транш, який мали отримати ще у 2019 і ледве випросили зараз, бо зупинили всі реформи???
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23.11.2021 11:08 Відповісти
 
 