Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ

Рішення МВФ щодо виділення Україні траншу в розмірі $700 млн стало можливим завдяки прогресу України у впровадженні реформ.

Про це зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вітаючи рішення Фонду, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, позитивна оцінка міжнародних партнерів демонструє успішний рух України в реалізації реформ.

"Заходами, які здійснила Україна в частині реформування судової системи, продовження реформи у фінансовому секторі, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера. Кошти МВФ будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19", — наголосив очільник Уряду.

Рада МВФ також ухвалила рішення про продовження програми до кінця червня 2022 року.

Спільна програма Stand-by між Україною та МВФ на суму 5 млрд доларів США була затверджена 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

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