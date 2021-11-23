УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15170 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Оборона Війна
1 427 15
війна (56544) Міноборони (5289) зброя (5763) Резнік Ігор (3) Держоборонзамовлення (53)

Резніков про Держоборонзамовлення: Нам треба переходити на 3-річне стратегічне планування. І цим я буду займатися

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про Держоборонзамовлення: Нам треба переходити на 3-річне стратегічне планування. І цим я буду займатися

За його словами, відповідне українське законодавство вже відповідає стандартам НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про державне оборонне замовлення, наголошує на необхідності переходу на 3-річне стратегічне планування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо державного оборонного замовлення, Резніков зазначив: "Нам треба переходити на 3-річне стратегічне планування. І це одне із завдань, якими я буду займатися. З одного боку, у нас же державні програми можуть бути на 3 роки, а бюджетне планування відсутнє як таке, на 3 роки. А от оборонне замовлення - вже, на щастя, новий закон нам дозволяє".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державне оборонне замовлення не буде виконане, - нардеп "Голосу" Рахманін

Він додав, що відповідне законодавство України вже відповідає стандартам НАТО.

"Сьогодні наші консультації з партнерами говорять про те, що нам вкрай необхідно вже і зараз, принаймні, в грудні і в січні, деякі речі проривні", - сказав міністр.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
а пока займись топливом здесь и сейчас
- пишут что у вояк баки пустые - горючки нет ни для наступления, ни для отступления..
Оставят технику противнику как красная армия в 1941-ом..
показати весь коментар
23.11.2021 09:56
+2
значит он купил должность всего на 3 месяца. нужно успеть отбить свое и внукам прибарахлиться. в январе придет следующий борцун за денежные знаки
показати весь коментар
23.11.2021 09:52
+2
Велике будівництво, Велике крадівництво, Велике садівництво мільярда дерев, Велике оборонозамовлення.
показати весь коментар
23.11.2021 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самозванцев нам не надо , командиром буду я. (с)
показати весь коментар
23.11.2021 09:45 Відповісти
Так ось у чому вся біді Держоборонзамовлення?
Усе геніальне - таке просте.
показати весь коментар
23.11.2021 09:46 Відповісти
Ну три года ты точно этим заниматься не будешь, бо погонит вас народ намного раньше.
показати весь коментар
23.11.2021 09:49 Відповісти
"дурень думкою багатіє"
показати весь коментар
23.11.2021 10:23 Відповісти
значит он купил должность всего на 3 месяца. нужно успеть отбить свое и внукам прибарахлиться. в январе придет следующий борцун за денежные знаки
показати весь коментар
23.11.2021 09:52 Відповісти
Велике будівництво, Велике крадівництво, Велике садівництво мільярда дерев, Велике оборонозамовлення.
показати весь коментар
23.11.2021 09:53 Відповісти
Ну мыслит правильно а дадут ли ему?...
показати весь коментар
23.11.2021 10:16 Відповісти
а пока займись топливом здесь и сейчас
- пишут что у вояк баки пустые - горючки нет ни для наступления, ни для отступления..
Оставят технику противнику как красная армия в 1941-ом..
показати весь коментар
23.11.2021 09:56 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
12 ч



Не,ну власти жЫж,в лице Оборонпрома ,лудбще контракт с какими-нить мутными канадцами,армянского разлива сбацать,за которыми тянется несмываем след ,еще ПГУ КГБ,а щаЗ-ФСБ.Интересно,сколько успели перечислить закрывшейся в Канаде конторе"Рога и копыта"?Это ж они и казахов кинули.
Есть у нас патрон.завод,однако, перемирие у нас.. "Мы готовы реализ.оборон.проект и в Украине". Кременчугский патрон. завод -единст. в Украине Сейчас "Спецтехномаш" производ.оборудов. по производству воен. патронов для заказчиков из нескольк. стран НАТО

Кременчуцький патронний завод «СТМ» викликав інтерес на міжнародній виставці озброєння в ОАЕ

26 лютого 2021 12:40



Найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом - повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення.

Продукція Кременчуцького патронного заводу «СТМ» («Спецтехномаш») викликала великий інтерес на міжнародній виставці озброєння IDEX-2021, яка пройшла 21-25 лютого 2021 рокув Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця виставка є однією з найпрестижніших у світі і відбувається раз на два роки.

Про це повідомила прес-служба заводу.

Директор «СТМ» Сергій Гончар сказав, що на виставці було проведено десятки переговорів з потенційними замовниками з різних країн.І завод очікує нових закордонних контрактів.

«Наш завод - єдиний в Україні. Ми успішно конкуруємо на світовому ринку високотехнологічної продукції, виготовляємо обладнання для виробництва військових патронів для замовників з країн НАТО. Сподіваємось, що наші можливості викличуть інтерес і в Україні», - відзначив Гончар.

Він сказав, що найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом - повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення. Більша частина планується на експорт.

За словами директора підприємства, Кременчуцький завод «СТМ» є соціально відповідальним підприємством. «Зараз на заводі працевлаштованімайже 150 людей,у нас багато фахівців з унікальним досвідом. Але це лише перший етап - із запуском нових виробництв ми будемо збільшувати кількість працівників.Також плануємо підтримувати соціальні проекти», - наголосив керівник заводу.

https://kg.ua/news/kremenchuckiy-patronniy-zavod-stm-viklikav-interesna-mizhnarodniy-vistavci-ozbroiennya-v-oae

Прес-служба Кременчуцького патронного заводу «СТМ»
показати весь коментар
23.11.2021 10:02 Відповісти
, в тому числі мисливського та спортивного призначення. Это в годы войны и при 4000 км открытой границе с оккупантом Московией?
показати весь коментар
23.11.2021 10:33 Відповісти
Проблемы заключаются в косорылости ГОСУДАРСТВЕННОЙ системы. Её основа - любые крупные закупки через тендеры требуют БОЛЬШЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ. А начинается такая деятельность с 1 января нового года, соответственно НИЧЕГО не может быть РЕАЛЬНО закуплено в первом полугодии. А с нового года всё повторяется по кругу.
показати весь коментар
23.11.2021 10:02 Відповісти
Дайош трехлетку в два года!Выполним и перевыполним планы партии и нариду!Ура,товарисчи!
показати весь коментар
23.11.2021 10:49 Відповісти
я буду заниматься.-Самые умные в кодлане Коломойского уже не кукарекают будет , может, станет, мы построим, мы поедем ,мы помчимся на оленях в север дальний. Самые умные в кодлане Коломойского кукарекают Мы работаем над.
показати весь коментар
23.11.2021 10:55 Відповісти
задолбали эти стратеги... начните с чего-то попроще
показати весь коментар
23.11.2021 11:07 Відповісти
Какое еще стратегическое планирование когда с текущим годом не разобрались..? Даже с поставкой ГСМ для боевой техники ВСУ проблемы. ..Горе-планировщики от"зелени"...
показати весь коментар
23.11.2021 14:12 Відповісти
 
 