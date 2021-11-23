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Новини Політика України
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Разумков Дмитро (1449) Артем Дмитрук (37) Буймістер (65)

Влада тисне на членів МФО "Розумна політика". Дмитрука і Буймістер хочуть вигнати з комітетів, іншим телефонують з погрозами, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада тисне на членів МФО

Влада чинить тиск на соратників ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, зокрема на нардепів Артема Дмитрука і Людмилу Буймістер.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Двох колег зараз намагаються вигнати з комітетів - Дмитрука і Буймістер... До інших колег йдуть телефонні дзвінки і їм кажуть - якщо ти не вийдеш з МФО (міжфракційного об'єднання. - Ред.), ми звільнимо твого родича з тієї чи іншої посади. Це низько, але час розставить все на свої місця, і за кожну дію треба буде відповідати - як за добре, так і за погане. Всі знають, що в мене гарна пам'ять", - підкреслив він.

Читайте також: Корнієнко про міжфракційне об’єднання Разумкова: Поживемо – побачимо. Кожен проявляє себе

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Iryna Gerashchenko

1 год ·



Вчора поліція вручала адміністративні протоколи хлопцям, які посміли крикнути «Ганьба!» Зеленському і завітати на Банкову в День Свободи і Гідності.

Хлопцям шиють *********.

До того вручили підозру Леросу за непристойний жест.

Коля Тіщенко заявив, що критикувати Єрмака- це державна зрада

Але якщо ти славно служиш Зеленському, то можеш матюкатися в залі ВР, спілкуватися абсцентною лексикою і тикати факи. Тобі за це нічого не буде.

Під час оголошення запитів депутат Камельчук демонстративно встав і підняв вверх середній палець. Слуги поряд ржали, президія теж не звертала увагу.

Інший слуга Ковальчук ( зрозуміла, що так я і вивчу їх прізвища) якось накинувся з брудною лайкою.

Глава регламентного комітету, ще один слуга Кольченко відмовляється розглянути ці випадки.

Я категорично не погоджуюся з вибірковим застосуванням регламентуRuslan Stefanchuk і буде наполягати Oleg SynyutkaСергій Євтушок запросити нашу фракцію на комітет та розглянути наші звернення.

Ми вимагаємо відсторонення цих персонажів від 5 засідань, рішення має прийняти комітет, а не опортуністські- його керівник, він не може вирішувати це сам .

Інакше це вибірковість і заохочення творити в залі що заманеться.

За слуг сесійна зала ВР перетворилася на привокзальну площу. Ходять в розтягнутих трєніках, матюкаються, плюються , хіба що сємки не лускають. Але все ще попереду.

Окреме звернення шляхетним виборцям з Рівного і Львівщини: ви правда за це голосували? За це безкінечне хамство і мат?
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23.11.2021 10:01
+4
Це звіринець. Мавп'ячий звіринець.
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23.11.2021 10:08
+2
Нічого дивного, шапіто переїхало під інший купол.
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23.11.2021 10:06
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ну просто кагал без головы кагала...
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23.11.2021 09:52 Відповісти
кино "Место встречи изменить нельзя"в полном объме, только без Глеба и без Володи.
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23.11.2021 10:41 Відповісти
Лупоглазий веде президентську кампанію. Мабуть щось знає.
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23.11.2021 09:56 Відповісти
Всі знають, що в мене гарна пам'ять", Тобіш злопам'чтний? Джерело: https://censor.net/ua/n3301021
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23.11.2021 09:56 Відповісти
Iryna Gerashchenko

1 год ·



Вчора поліція вручала адміністративні протоколи хлопцям, які посміли крикнути «Ганьба!» Зеленському і завітати на Банкову в День Свободи і Гідності.

Хлопцям шиють *********.

До того вручили підозру Леросу за непристойний жест.

Коля Тіщенко заявив, що критикувати Єрмака- це державна зрада

Але якщо ти славно служиш Зеленському, то можеш матюкатися в залі ВР, спілкуватися абсцентною лексикою і тикати факи. Тобі за це нічого не буде.

Під час оголошення запитів депутат Камельчук демонстративно встав і підняв вверх середній палець. Слуги поряд ржали, президія теж не звертала увагу.

Інший слуга Ковальчук ( зрозуміла, що так я і вивчу їх прізвища) якось накинувся з брудною лайкою.

Глава регламентного комітету, ще один слуга Кольченко відмовляється розглянути ці випадки.

Я категорично не погоджуюся з вибірковим застосуванням регламентуRuslan Stefanchuk і буде наполягати Oleg SynyutkaСергій Євтушок запросити нашу фракцію на комітет та розглянути наші звернення.

Ми вимагаємо відсторонення цих персонажів від 5 засідань, рішення має прийняти комітет, а не опортуністські- його керівник, він не може вирішувати це сам .

Інакше це вибірковість і заохочення творити в залі що заманеться.

За слуг сесійна зала ВР перетворилася на привокзальну площу. Ходять в розтягнутих трєніках, матюкаються, плюються , хіба що сємки не лускають. Але все ще попереду.

Окреме звернення шляхетним виборцям з Рівного і Львівщини: ви правда за це голосували? За це безкінечне хамство і мат?
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23.11.2021 10:01 Відповісти
Нічого дивного, шапіто переїхало під інший купол.
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23.11.2021 10:06 Відповісти
Це звіринець. Мавп'ячий звіринець.
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23.11.2021 10:08 Відповісти
Зелемойские сливали не только Вагнергейтов...
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23.11.2021 10:15 Відповісти
Шо, опять?? У плакальщика ни дня без жалобных рыданий в эфире. Еще стопяцсотый раз напомни, кто голосовал за твою отставку. А шо-нибудь для народа? К примеру, свои социальные законопроекты?
Як це "розумне" вже остогидло...
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23.11.2021 10:17 Відповісти
Айя-я , ахметовский щенок завыл , а когда в одной зеленой куче сидел и других склоняли, было все ок ?
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23.11.2021 10:17 Відповісти
В ВР очередная шавка....
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23.11.2021 10:22 Відповісти
Разумков, це все Шапіто ти ж сам привів у владу... У нас також хороша пам'ять...
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23.11.2021 10:41 Відповісти
Вы сейчас упадете: Зеленский хочет назначить главой КМДА Колю Оболонского - источник
23 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 2






Злые языки с Банковой говорят, что у известного эксперта по молебнам, знатока мест где продают телятину по 20 гривен, а гречку по 12 и просто у суперзвезды #моносброда, Николая Тищенко, может начаться новый этап в его карьере.

Такую новость сообщил полчаса назад в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

- Коля Оболонский признался, что покупает на рынке мясо по 50 грн, а гречку по 12 грн. Видео

Дело в том, что новых кадров у Зеленского нет, а то, что Тищенко кум Ермака делает его крайне доверенных лицом, несмотря на все скандалы и факапы.

Теперь у Николая есть шансы стать тем самым новым главой КМДА после принятия закона о столице, который раскритиковали в Совете Европы.

После того, как #слуги проиграли выборы в мэры Киева и несмотря на админресурс и деньги не смогли возглавить Киевсовет, то Тищенко сослали в Закарпатье.

- «Слуга» Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти - Плинский

Там он смог «отличиться» до такой степени, что местные депутаты в Закарпатской Облраде подняли бунт и фактически вышли из под контроля ОП.

А история с контрабандой в Словакию из Украины 33 килограммов героина, которые «не заметили» и молча пропустили на Закарпатской таможне, стали смачной вишенкой на торте в карьере Тищенко.

- Как скандально известный «слуга» Тищенко связан с десятками килограмм героина

Ведь «не заметил» этот героин тот, кто за это отвечает. Кто это? С 16 июля пост заместителя начальника Закарпатской таможни по борьбе с контрабандой, в статусе и.о. занимает Александр Костина, который является протеже Тищенко.

В общем, этот лоббизм привел к международному скандалу.

Теперь Николая решили попробовать в Киеве и Зеленский согласился назначить его Главой КМДА.

Кстати, не понятно почему в ОП тогда не хотят перенести и саму Администрацию в «Велюр»?

Все бы смотрелось гармонично. По-идиотски, как и все, что делает Зеленский с Ермаком, но в этом случае идиотизм был бы гармоничен.

А сам Николай Тищенко уже начал делать первые шаги, чтоб возглавить КМДА. Он уже заявил о создании в ВР МФО «Київ діє».

Это станет одной из причин рассказывать о том, что Николаю Киев не чужой и он им занимается.

Да, видимо теперь надо ждать срочного перевода Александра Костины из Закарпатской таможни на Киевскую. Ведь Николай зайдёт со «своими» кадрами.

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Но если серьёзно, то выходит, что у Зеленского уже все настолько хреново с кадрами, что он готов назначать маргинализированного, вечно говорящего глупости, скандального кандидата, чье главное достоинство - это кумовство с Ермаком.

Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом.

Но, как говорит величайший политический лидер современности - Какая разница?

Ведь цель ОП - это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим.

Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и #слуг. А вот в этом они сейчас лидеры.
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23.11.2021 11:39 Відповісти
 
 