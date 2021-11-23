Судно США "Ocean Grand" із двома патрульними катерами класу Island для посилення ВМС увійшло до територіальних вод України. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".

Про це повідомляє пресслужба ВМС України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України", – зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку", – додав він.

Вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв п'ятому патрульному катеру типу Island ім'я Героя України Вячеслава Кубрака

Нагадаємо, що нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-ти тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".

Довідково. Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, яка триває з 2014 року та є внеском американського суспільства у зміцнення морської безпеки нашої країни. Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО.



Фото: ВМС/фейсбук