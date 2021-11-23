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Судно США "Ocean Grand" із двома патрульними катерами класу Island для посилення ВМС увійшло до територіальних вод України. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 23 листопада на борту судна "Ocean Grand" з міста Балтімор, штат Меріленд, США до України прибули 2 катери типу "Island", які отримали назви "Фастів" та "Суми".

Про це повідомляє пресслужба ВМС України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Попереду, вже у супроводі кораблів ВМС, кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України", – зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку", – додав він.

Судно США Ocean Grand із двома патрульними катерами класу Island для посилення ВМС увійшло до територіальних вод України 01

Вже незабаром на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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Нагадаємо, що нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-ти тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на "Island".

Судно США Ocean Grand із двома патрульними катерами класу Island для посилення ВМС увійшло до територіальних вод України 02

Довідково. Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, яка триває з 2014 року та є внеском американського суспільства у зміцнення морської безпеки нашої країни. Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО.

Судно США Ocean Grand із двома патрульними катерами класу Island для посилення ВМС увійшло до територіальних вод України 03
Фото: ВМС/фейсбук

Судно США Ocean Grand із двома патрульними катерами класу Island для посилення ВМС увійшло до територіальних вод України 04
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Топ коментарі
+18
Вот так капля по капле и у Украины будет свой флот, ПВО и другие плюшки. США и Великобритании - респект!
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23.11.2021 10:42
+9
Шо завораживает... Мы не видим , шо находится под крышками трюмов. Походу, этот корабль зафрахтован амер. военными.
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23.11.2021 10:16
+8
Спасибо нашим союзникам из США!!!
На корабле одно свободное место зря пропало... мог еще один катер поместиться....(
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23.11.2021 10:08
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Від Босфору до берегів України всього нічого. Дійшли за ніч.
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23.11.2021 10:00 Відповісти
Шо завораживает... Мы не видим , шо находится под крышками трюмов. Походу, этот корабль зафрахтован амер. военными.
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23.11.2021 10:16 Відповісти
Военными навряд ли, но Джевелины могут быть
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23.11.2021 10:40 Відповісти
Скорей все таки бронетранспортеры или что то подобное. Это то в чем наша пехота жизнено нуждается, у нас же несколько бригад мото пехотные, т.е. на Кразах и автобусах лс перевозят, что недопустимо в 21 веке.
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23.11.2021 11:24 Відповісти
Привозили літаками ********** і т.п. Не думаю щоб сухогруз пішов напівпорожнім.
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23.11.2021 10:44 Відповісти
значить смаколиків ще підсипали
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23.11.2021 10:50 Відповісти
так
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23.11.2021 12:31 Відповісти
Лучше бы нам ПВО дали. В случае полномасштабной войны ети катера даже из бухты не выйдут. Ими контрабандистов только пугать. Да и зачем ***** нападать с моря если у него тысячи километров сухопутной границы с Украиной
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23.11.2021 10:07 Відповісти
Тю, иногда новости почитывайте... Пару дней испытали гостинцы с четырех последних бортов... Дык в небе у всех самолетов глюконула спутниковая связь... Ко всему, вы - не оч наблюдатетельный... Неужели , корабль , зафрахтованный амервояками взял груз тока на люковые закрытия трюмов?... ХМЫ... КАЗАПЫ и те - догадливые, бо ща пыл нападать у них поубавился.
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23.11.2021 10:22 Відповісти
Спасибо нашим союзникам из США!!!
На корабле одно свободное место зря пропало... мог еще один катер поместиться....(
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23.11.2021 10:08 Відповісти
Говори прямо: в трюм легко помещается подводная лодка.
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23.11.2021 10:12 Відповісти
Не вважай американців дурнями. Там щось є.
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23.11.2021 10:12 Відповісти
По идее, эти катера легко обгоняют такой сухогруз.
Американцы хотят сохранить товарный вид и ресурс движков.
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Амер. техника у самих амеров служит и по 50 лет , бо надежная. Эти корабли - явно моложе. Мож кто не знал , этими кораблями укоплектован и Ближний восток , и Южная Азия, и, походу, США.
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23.11.2021 10:25 Відповісти
Эти катера - хорошее подспорье возрождающимся ВМС. И пока Украина в сотрудничестве с партнерами реализует более сложные перспективне проекты (сначала - брит тральщики, потом - ракетные катера, далее - корвет и тд), вот эти Айленды будут очень даже востребованы для патрульной работы в территориальных водах нашей страны. Освещение надводной обстановки - важный элемент патрулирования. И в этом тоже есть доля политики. Вывод: катера нужны, и спасибо надежным партнерам.
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23.11.2021 10:35 Відповісти
Вот так капля по капле и у Украины будет свой флот, ПВО и другие плюшки. США и Великобритании - респект!
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23.11.2021 10:42 Відповісти
Скорее всего их будут обследовать слідчі ДБР , потом покатушки и естественно, повреждения обшивки и ходовой части..
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23.11.2021 10:45 Відповісти
Кацапам боляче на це дивитись
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23.11.2021 11:12 Відповісти
вижу зарево пердаков
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23.11.2021 12:34 Відповісти
 
 