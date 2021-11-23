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США припустилися стратегічної помилки з "Північним потоком-2", - євродепутатка фон Крамон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США припустилися стратегічної помилки з

Адміністрація Байдена припустилася помилки, коли скасувала санкції проти газопроводу Nord Stream 2 - це уможливило шантаж та політичний тиск, який Росія нині намагається чинити на Євросоюз.

Про це в ході дискусії "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" під егідою Атлантичної ради заявила депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден застав відносини між Німеччиною і США не у найкращому стані, тому нова адміністрація шукала шляхів для їх покращення. Ми бачили дійсно багато шкоди від адміністрації Трампа, але якщо й був бодай один проєкт, з яким ми могли б погодитися – це були якраз санкції проти Nord Stream 2. Вони могли уповільнити будівництво та зберегти багато часу. Зрештою, президент Байден вирішив скасувати ці санкції. Я думаю, що це була стратегічна помилка, яка дала Газпрому зелене світло на завершення проєкту та на подальші дії", - розповіла євродепутатка.

Вона висловила переконання, що Nord Stream 2 є великою загрозою, адже зараз Росія може використовувати газ як геополітичну зброю навіть більшою мірою, ніж у минулому, що й підтверджує поточна ситуація на європейському енергетичному ринку.

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Віола фон Крамон також погодилася із висновком, що Nord Stream та Nord Stream 2 мають дуже чіткий зв'язок із російською геополітикою: перший проєкт був збудований після подій Помаранчевої революції в Україні, другий – після анексії Криму. Це б мало сприйматися як очевидний та надпотужний сигнал для усього Європейського Союзу щодо небезпеки енергетичної залежності від однієї країни.

"Тож це була стратегічна помилка з боку США. Дуже прикро, що в складі тодішнього уряду Німеччини не знайшлося нікого, хто міг би чинити спротив цьому трубопроводу. Наразі я бачу в ЄС, в Єврокомісії та в Європарламенті великий спротив. Я дійсно сподіваюсь, що ми, з європейського боку, зможемо взаємодіяти з новим урядом (Німеччини. – Ред.), щоб отримати більше правових підстав для відкладення усього процесу (запуску газопроводу. – Ред.)" - зауважила фон Крамон.

Вона наголосила на необхідності для ЄС чітко дотримуватися вимог власної Газової директиви, включаючи вимогу щодо анбандлінгу та ринкового допуску третіх компаній до експлуатації газопроводу.

"Від початку було очевидним, що Газпром сподівався це обійти… Це не спрацювало. Тепер вони чинять політичний тиск на національні уряди, на німецького регулятора, і на всіх, хто бореться проти цього проєкту… Я думаю, що на Німеччині лежить дуже велика відповідальність за збільшення нашої залежності від Газпрому ще до того, як Nord Stream 2 запрацював", - підкреслила депутатка Європарламенту.

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"Я сподіваюся, що ми будемо стійкими та точними, як це відбувалося до цього моменту", - підсумувала Віола фон Крамон.
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Топ коментарі
+19
Ну да, газ у раши по этому газопроводу покупает Европа, а виноваты Штаты.
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23.11.2021 10:01
+14
труби збудували європейці, але винні американці?! Це звучить так по-москальськи...
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23.11.2021 10:15
+11
Т.е. к Германии никаких претензий у ЕС нет?
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23.11.2021 10:16
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Ну да, газ у раши по этому газопроводу покупает Европа, а виноваты Штаты.
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23.11.2021 10:01 Відповісти
по сп2 никто ничего еще не покупает. даже при большом желании грязьпром не сможет юридически продавать по нему газ. основная цель этой аферы - представить рашкованию образованием, которое реально что то решает. но уже все поняли, что это просто понты.
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23.11.2021 10:03 Відповісти
Ключевое слово "ещё".
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23.11.2021 10:07 Відповісти
твой царь обещал до конца какого там года запустить? и? все камуняки - балаболы
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23.11.2021 10:10 Відповісти
Кто всрався - невістка!!!
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23.11.2021 12:18 Відповісти
Во всём виновата ваша чокнутая . ***** фрау МЕРКЕЛЬ!!!
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23.11.2021 14:00 Відповісти
Невже ще там пару людей адекватних залишилось в тій німеччині?
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23.11.2021 10:04 Відповісти
политические торги. им вообще то еще надо сформировать правительство
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23.11.2021 10:11 Відповісти
Та ні, в неї не Меркель винувата, яка пхає цей потік, а байден, який повільно випихує
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23.11.2021 11:09 Відповісти
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23.11.2021 10:08 Відповісти
США тугенько,доходить,що сданая Україна,це про-рана 3-я Світова...
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23.11.2021 10:11 Відповісти
труби збудували європейці, але винні американці?! Це звучить так по-москальськи...
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23.11.2021 10:15 Відповісти
І по зебільськи. За Зєлєнского голосували зебіли, а винуватий у цьому - Порошенко. 😁
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23.11.2021 10:38 Відповісти
Т.е. к Германии никаких претензий у ЕС нет?
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23.11.2021 10:16 Відповісти
Так она и есть депутат от Германии)))
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23.11.2021 11:18 Відповісти
Мне это напоминает жалобу маньяка на полицию: "Прошу наказать оперов за то, что меня так долго ловили"
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23.11.2021 10:20 Відповісти
Меркель агент Кремля. І крапка. Всі її дії були і є на руку Москві.
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23.11.2021 10:21 Відповісти
Остроумие на лестнице?
А кто маршал ЕС ввести санкции? Консенсус? Может нужно реформировать ЕС по демократическому принципу,а не консенсусу?
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23.11.2021 10:32 Відповісти
Тут все хороши в этой нервной "борьбе" с Уйлом.
Германия преследовала чисто свои финансовые интересы.
Зачем США отменили санкции и дали достроить, вообще не понятно.
А Украина 30 лет тупо сидела на трубе СССР и вообще не думала о будущем и хоть о каком то развитии. Почему у нас растут тарифы? Потому что олигархи потеряв на трубе, компенсируют потери из народа. По другому они просто не умеют зарабатывать.
Прям как в том советском анекдоте, когда подорожала водка.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это вы теперь будете меньше есть!
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23.11.2021 10:33 Відповісти
Фон Крамон можно сміливо ставити статус "нештазі".
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23.11.2021 10:34 Відповісти
https://youtu.be/B7Kl1Lcoj34...красивый видос Украина-США...
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23.11.2021 10:35 Відповісти
А кто определил , что это была ошибка ?
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23.11.2021 10:36 Відповісти
Главой МИДа Германии станет Аналена Бербок,и эта Дама для Путлера станет костью в горле,с его Северным потопом...Зуб даю..
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23.11.2021 10:40 Відповісти
Наконец то глас разума от немецкого политика! Хоть и сделала крайними америкацев), потому что почуяла какие страшные последствия могут иметь проделки канцлера -комсомолки.

Этот форум мониторят многие спецслужбы и немецкие наверняка. Немцы, ну как вы можете спокойно наблюдать, что бывшая комсомолка Меркель с бандой жадных стариков уничтожает будущее и Европы и Германии. СП 2, очевидно, никакого отношения к развитию энергетики не имеет. Это атомная бомба, котрую Кремль закладывает под ЕС прежде всего. Они хотят уничтожить прежде всего не Украину, нет, Украину они считают плохой но "своей" , они прежде всего с этим СП-20хотят ЕС и вашу страну исломать, разобщить и подчинить. И крайним окажется Германия а не США когда начнется разбор полетов. Это огромный Позор для Германии, Гитлер оказалось недостаточно, чтоб расскаяться по настоящему и стать добрее и толерантнее
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23.11.2021 10:57 Відповісти
ЕС (Германия, Франция) построили свое благополучие исключительно на "дешевом" энергоресурсе и природных ископаемых Пацакстана. Не будет "дешевого" пацакского энергоресурса и пацакского рынка сбыта ( находясь под "евросанкциями" Пацакстан получил "плюшку" от Германии - в 2019 году "Мерседес" открыл свой завод по выпуску "элитных" меринов) - экономика ЕС быстро деградирует до уровня Украины.
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23.11.2021 11:10 Відповісти
100%. И эта ошибка (?) еще вылезет раком им самим
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23.11.2021 10:59 Відповісти
А может США и не допустило ошибку а показало ЕС что такое мокшандия во всей красе.Теперь ЕС на своей шкуре ощущают что такое торговый союз из ******.
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23.11.2021 11:15 Відповісти
Европа глупо поступила что повелась на СП 2, в буферной Украине за несколько столетий отшлифовался украинский народ под любую власть ,что с дикого Востока, что с Запада и будет продолжать жить, а ЕС от московской Орды может пострадать
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23.11.2021 11:16 Відповісти
в буферной Украине за несколько столетий отшлифовался украинский народ под любую власть
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Вы плохого мнения о населении страны, под флагом которой вы пишите, и возможно, проживаете. Изучайте историю страны, перед тем, как что-то ляпать языком.

"Анекдот"
...Что делают представители некоторых национальностей при глубокой обиде:
- Поляки - вызывают на дуэль.
- Русские - бьют морду, а потом бухие обнимаются с обидчиком.
- Украинцы - молча стерпят обиду и отойдут...А через три дня у обидчика сгорит хата...
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23.11.2021 11:32 Відповісти
Красиво сказано, но это для Украинского народа, а для советского нарида Украины это не подходит, только ОБЩАЯ БЕДА МОЖЕТ СПЛОТИТЬ УКРАИНЦЕВ,
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23.11.2021 13:47 Відповісти
"советский нарид" Украины - это пенсионеры "за 70", которые додыхают на нищенскую милостыню от властей- они редко с нор вылазят, а не то, чтобы с кем то "сплочаться".

На "заре" страной рулили бандиты и "кооператоры", потом бандиты стали "кооператорами" и стали страной рулить в качестве "олигархов". Потом "олигархи" стали евроинтеграторами и начали заниматься тупым гоп-стопом. Им на смену пришли еврокомпрадоры...

Где вы в этом шалмане увидели "советский нарид"???
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23.11.2021 14:10 Відповісти
советский или русский народ это народы без своего государства(ссср распалось в 1991г,у них осталась одна Мацква) им чуждо всё украинское, а на земле украинской они только любят поесть хорошо и попользоваться центральной канализацией. а вы мне здесь рассказываете о кооперативщиках
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23.11.2021 15:47 Відповісти
що за маячня! При СРСР Україна була "окремою" республікою у союзі! "Совет" - це мовою "Рада", як була "Республікою" - так і залишилась...Ось тільки "Соціальна" змінилась на "Закон джунглів"...Але то таке...

Кому "чуждо все украинское" - вже у массі покинули теріторію, а хто з залишившихся "пользуются канализацией" - так вони її будували...

Ви, мабуть, забули, що за незалежність у 91 році голосовало 91% населення України - для кого, по вашому, з 91% "осталась одна Мацква"??? У 9% ? І вони вам заважають жити? Так з ціх 9% залишилося до сьогодні? Так вони зараз на теріторії Лугандонії та у Криму! Що вам ще заважає?
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23.11.2021 16:10 Відповісти
у 91 році голосовало 91% населення України, потому что Украину насильно загнали в Московское стойло в 1922году
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23.11.2021 16:31 Відповісти
Главное вовремя перевести стрелы. Особенно впечатляет когда это озвучивается депутатом Европарламента от Германии. ))
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23.11.2021 11:45 Відповісти
что-то слишком много "ошибок" последнее время.а может и не ошибок.
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23.11.2021 11:49 Відповісти
Стратегическую ошибку США допустили 30 лет назад! После победы над русскими в Холодной войне США были обязаны:
1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы.
4.Возложить пожизненые контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Имея 5 лет атомной монополии, надо было шмальнуть два заряда по Питеру и Москве. Совки сразу присели бы на zhoпу
и перестали махать ядерной дубинкой.
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23.11.2021 11:59 Відповісти
В отличие от Украины в рашке ничего не осталось от коммунистического аппарата уже в 90-е. А Украине президентом стал председатель компартии.)
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23.11.2021 12:28 Відповісти
Окраска кацапсиновых людоедов не влияет на их кровавую звериную сущность,что коммураст,что либераст,что ********-кацапсин враг человеческого рода!
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23.11.2021 12:39 Відповісти
А как Америка должна была казнить либералов?
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23.11.2021 12:42 Відповісти
зачем казнить кацапсиновых либералов,их можно продать в рабство на свинофермы китайских ********** или на рисовые поля в Бангладеш
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23.11.2021 12:48 Відповісти
Трамп - путинский агент влияния ещё с 80-х - они с Меркель крутили ситуацией как хотели.
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23.11.2021 11:56 Відповісти
Не надо кивать друг на друга.
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23.11.2021 12:10 Відповісти
Хих... с СП -2 лоханулись! А с....Талибаном не лоханулись? К власти пришли отмороженные бабуины в бабушкиных платьях с трусами на голове и чеками от гранат в зубах. Сча ляжет банковская система, а может и уже легла. Нет выплат, нет денег на миску уличного плова у толпы. И....и... тут же появится спаситель мира громкопердыш Пукин, который любезно предоставить самолеты Аэрофлота, для палетов в Мокву, а оттудо автобусами к Лукобульбосу. Ну у него же домашнее задание от Пукана, органайз с перебросом. И тут начнется ...краш-хорор.
Смешались в кучу, кони, рюкзаки и люди, и и залпы коронавирусных прелюдий слились в поотяжный вой.......ууууууууу.........
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23.11.2021 12:11 Відповісти
Обама... трумп... бабайден... шмеркель... соркази... олланд... микрон! Что вы - суки! - натворили...
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23.11.2021 20:54 Відповісти
 
 