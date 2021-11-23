США припустилися стратегічної помилки з "Північним потоком-2", - євродепутатка фон Крамон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Адміністрація Байдена припустилася помилки, коли скасувала санкції проти газопроводу Nord Stream 2 - це уможливило шантаж та політичний тиск, який Росія нині намагається чинити на Євросоюз.
Про це в ході дискусії "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" під егідою Атлантичної ради заявила депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Байден застав відносини між Німеччиною і США не у найкращому стані, тому нова адміністрація шукала шляхів для їх покращення. Ми бачили дійсно багато шкоди від адміністрації Трампа, але якщо й був бодай один проєкт, з яким ми могли б погодитися – це були якраз санкції проти Nord Stream 2. Вони могли уповільнити будівництво та зберегти багато часу. Зрештою, президент Байден вирішив скасувати ці санкції. Я думаю, що це була стратегічна помилка, яка дала Газпрому зелене світло на завершення проєкту та на подальші дії", - розповіла євродепутатка.
Вона висловила переконання, що Nord Stream 2 є великою загрозою, адже зараз Росія може використовувати газ як геополітичну зброю навіть більшою мірою, ніж у минулому, що й підтверджує поточна ситуація на європейському енергетичному ринку.
Віола фон Крамон також погодилася із висновком, що Nord Stream та Nord Stream 2 мають дуже чіткий зв'язок із російською геополітикою: перший проєкт був збудований після подій Помаранчевої революції в Україні, другий – після анексії Криму. Це б мало сприйматися як очевидний та надпотужний сигнал для усього Європейського Союзу щодо небезпеки енергетичної залежності від однієї країни.
"Тож це була стратегічна помилка з боку США. Дуже прикро, що в складі тодішнього уряду Німеччини не знайшлося нікого, хто міг би чинити спротив цьому трубопроводу. Наразі я бачу в ЄС, в Єврокомісії та в Європарламенті великий спротив. Я дійсно сподіваюсь, що ми, з європейського боку, зможемо взаємодіяти з новим урядом (Німеччини. – Ред.), щоб отримати більше правових підстав для відкладення усього процесу (запуску газопроводу. – Ред.)" - зауважила фон Крамон.
Вона наголосила на необхідності для ЄС чітко дотримуватися вимог власної Газової директиви, включаючи вимогу щодо анбандлінгу та ринкового допуску третіх компаній до експлуатації газопроводу.
"Від початку було очевидним, що Газпром сподівався це обійти… Це не спрацювало. Тепер вони чинять політичний тиск на національні уряди, на німецького регулятора, і на всіх, хто бореться проти цього проєкту… Я думаю, що на Німеччині лежить дуже велика відповідальність за збільшення нашої залежності від Газпрому ще до того, як Nord Stream 2 запрацював", - підкреслила депутатка Європарламенту.
"Я сподіваюся, що ми будемо стійкими та точними, як це відбувалося до цього моменту", - підсумувала Віола фон Крамон.
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А кто маршал ЕС ввести санкции? Консенсус? Может нужно реформировать ЕС по демократическому принципу,а не консенсусу?
Германия преследовала чисто свои финансовые интересы.
Зачем США отменили санкции и дали достроить, вообще не понятно.
А Украина 30 лет тупо сидела на трубе СССР и вообще не думала о будущем и хоть о каком то развитии. Почему у нас растут тарифы? Потому что олигархи потеряв на трубе, компенсируют потери из народа. По другому они просто не умеют зарабатывать.
Прям как в том советском анекдоте, когда подорожала водка.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это вы теперь будете меньше есть!
Этот форум мониторят многие спецслужбы и немецкие наверняка. Немцы, ну как вы можете спокойно наблюдать, что бывшая комсомолка Меркель с бандой жадных стариков уничтожает будущее и Европы и Германии. СП 2, очевидно, никакого отношения к развитию энергетики не имеет. Это атомная бомба, котрую Кремль закладывает под ЕС прежде всего. Они хотят уничтожить прежде всего не Украину, нет, Украину они считают плохой но "своей" , они прежде всего с этим СП-20хотят ЕС и вашу страну исломать, разобщить и подчинить. И крайним окажется Германия а не США когда начнется разбор полетов. Это огромный Позор для Германии, Гитлер оказалось недостаточно, чтоб расскаяться по настоящему и стать добрее и толерантнее
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Вы плохого мнения о населении страны, под флагом которой вы пишите, и возможно, проживаете. Изучайте историю страны, перед тем, как что-то ляпать языком.
"Анекдот"
...Что делают представители некоторых национальностей при глубокой обиде:
- Поляки - вызывают на дуэль.
- Русские - бьют морду, а потом бухие обнимаются с обидчиком.
- Украинцы - молча стерпят обиду и отойдут...А через три дня у обидчика сгорит хата...
На "заре" страной рулили бандиты и "кооператоры", потом бандиты стали "кооператорами" и стали страной рулить в качестве "олигархов". Потом "олигархи" стали евроинтеграторами и начали заниматься тупым гоп-стопом. Им на смену пришли еврокомпрадоры...
Где вы в этом шалмане увидели "советский нарид"???
Кому "чуждо все украинское" - вже у массі покинули теріторію, а хто з залишившихся "пользуются канализацией" - так вони її будували...
Ви, мабуть, забули, що за незалежність у 91 році голосовало 91% населення України - для кого, по вашому, з 91% "осталась одна Мацква"??? У 9% ? І вони вам заважають жити? Так з ціх 9% залишилося до сьогодні? Так вони зараз на теріторії Лугандонії та у Криму! Що вам ще заважає?
1.Изгнать их со всех оккупированных территорий и восстановить государственность порабощённых кацапсинами народов.
2.Провести международный трибунал,казнить главарей и их приспешников всех уровней во всех структурах красно-коричневого режима коммурастических русских людоедов.
3.Лишить русских всех видов вооружения, демонтировать промышленность,распустить армию и прочие карательно-палаческие органы.
4.Возложить пожизненые контрибуции на каждого русского для выплаты компенсаций жертвам красно-коричневых людоедов коммурастического режима.
и пр. и пр.
и перестали махать ядерной дубинкой.
Смешались в кучу, кони, рюкзаки и люди, и и залпы коронавирусных прелюдий слились в поотяжный вой.......ууууууууу.........