США припустилися стратегічної помилки з "Північним потоком-2", - євродепутатка фон Крамон

Адміністрація Байдена припустилася помилки, коли скасувала санкції проти газопроводу Nord Stream 2 - це уможливило шантаж та політичний тиск, який Росія нині намагається чинити на Євросоюз.

Про це в ході дискусії "Москва, Nord Stream 2 та європейська енергокриза" під егідою Атлантичної ради заявила депутатка Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден застав відносини між Німеччиною і США не у найкращому стані, тому нова адміністрація шукала шляхів для їх покращення. Ми бачили дійсно багато шкоди від адміністрації Трампа, але якщо й був бодай один проєкт, з яким ми могли б погодитися – це були якраз санкції проти Nord Stream 2. Вони могли уповільнити будівництво та зберегти багато часу. Зрештою, президент Байден вирішив скасувати ці санкції. Я думаю, що це була стратегічна помилка, яка дала Газпрому зелене світло на завершення проєкту та на подальші дії", - розповіла євродепутатка.

Вона висловила переконання, що Nord Stream 2 є великою загрозою, адже зараз Росія може використовувати газ як геополітичну зброю навіть більшою мірою, ніж у минулому, що й підтверджує поточна ситуація на європейському енергетичному ринку.

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Віола фон Крамон також погодилася із висновком, що Nord Stream та Nord Stream 2 мають дуже чіткий зв'язок із російською геополітикою: перший проєкт був збудований після подій Помаранчевої революції в Україні, другий – після анексії Криму. Це б мало сприйматися як очевидний та надпотужний сигнал для усього Європейського Союзу щодо небезпеки енергетичної залежності від однієї країни.

"Тож це була стратегічна помилка з боку США. Дуже прикро, що в складі тодішнього уряду Німеччини не знайшлося нікого, хто міг би чинити спротив цьому трубопроводу. Наразі я бачу в ЄС, в Єврокомісії та в Європарламенті великий спротив. Я дійсно сподіваюсь, що ми, з європейського боку, зможемо взаємодіяти з новим урядом (Німеччини. – Ред.), щоб отримати більше правових підстав для відкладення усього процесу (запуску газопроводу. – Ред.)" - зауважила фон Крамон.

Вона наголосила на необхідності для ЄС чітко дотримуватися вимог власної Газової директиви, включаючи вимогу щодо анбандлінгу та ринкового допуску третіх компаній до експлуатації газопроводу.

"Від початку було очевидним, що Газпром сподівався це обійти… Це не спрацювало. Тепер вони чинять політичний тиск на національні уряди, на німецького регулятора, і на всіх, хто бореться проти цього проєкту… Я думаю, що на Німеччині лежить дуже велика відповідальність за збільшення нашої залежності від Газпрому ще до того, як Nord Stream 2 запрацював", - підкреслила депутатка Європарламенту.

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"Я сподіваюся, що ми будемо стійкими та точними, як це відбувалося до цього моменту", - підсумувала Віола фон Крамон.