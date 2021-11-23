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Жахлива аварія у Болгарії: більшість із 45 загиблих пасажирів - туристи, що поверталися з екскурсії у Стамбулі

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Жахлива аварія у Болгарії: більшість із 45 загиблих пасажирів - туристи, що поверталися з екскурсії у Стамбулі

Пасажири македонського автобуса, у аварії з яким в Болгарії у ніч на вівторок загинули щонайменше 45 осіб, повертався з екскурсії у Стамбулі.

Про це повідомив македонський прем’єр Зоран Заєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В ефірі TV21 Заєв назвав аварію "жахливою трагедією", уточнивши, що автобус повертався зі Стамбула, де громадяни були на екскурсії.

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив, що більшість мандрівників, ймовірно, зі Скоп’є.

За даними болгарських ЗМІ, автобус був одним із чотирьох у колоні і рухався останнім. Болгарське видання NOVA повідомило, що власниками транспортної компанії, чий автобус згорів, є північні македонці.

Представник компанії вже перебуває на місці аварії. Компанія надасть список усіх пасажирів із чотирьох автобусів, які їхали у колоні, а також інформацію про технічний стан транспортних засобів та час їх останнього техогляду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жахлива аварія в Болгарії: у палаючому автобусі загинули 45 людей, серед них 12 дітей. ВIДЕО + ФОТО

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Автобус прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.
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Топ коментарі
+5
Помню как 41 кацап сгорел заживо в сухом супер-джете, потому что другие пассажиры эвакуировали свои чемоданы
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23.11.2021 10:33
+2
Мабуть двері були заблоковані, а в стресі важко згадати, що треба вибити скло і що там десь молоточок для цього є...
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23.11.2021 10:24
+2
Бідні люди, їхали з відпочинку і таке жахіття...
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23.11.2021 10:38
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Ну аварія, але чому пасажири не врятувались ?
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23.11.2021 10:14 Відповісти
Мабуть двері були заблоковані, а в стресі важко згадати, що треба вибити скло і що там десь молоточок для цього є...
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23.11.2021 10:24 Відповісти
7 человек смогли выбраться из горящего автобуса.
Остальные погибли сразу при ДТП или не смогли выбраться из горящего автобуса из-за сильных травм и зажатия в повреждённых конструкциях.
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23.11.2021 10:27 Відповісти
Помню как 41 кацап сгорел заживо в сухом супер-джете, потому что другие пассажиры эвакуировали свои чемоданы
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23.11.2021 10:33 Відповісти
Твоё мнение, ламинат Маккартни, меня не интересует.
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23.11.2021 10:36 Відповісти
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23.11.2021 10:51 Відповісти
Навзаєм.

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23.11.2021 11:06 Відповісти
Бідні люди, їхали з відпочинку і таке жахіття...
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23.11.2021 10:38 Відповісти
Может автобус на газу ? В бедных странах перевозчики ставят газ . В богатых это запрещено
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23.11.2021 10:53 Відповісти
Класно придумала, я тоже иногда факты придумываю)
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23.11.2021 11:07 Відповісти
Ну приведите пример европейской страны,чтобы перевозчики людей заправлялись газом .

А в Украине перевозчики на газу
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23.11.2021 13:36 Відповісти
В развитых странах общественный транспорт- ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ .
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23.11.2021 13:37 Відповісти
То були туристи з Північної Македонії.
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23.11.2021 11:12 Відповісти
Для автобусной аварии очень большое количество погибших и в процентном отношении к общему количеству пассажиров - тоже. Автобус - не самолет, едет по твердой земле, скорость не- самолетная, возможность сравнительно быстрой остановки есть!
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23.11.2021 11:17 Відповісти
Быстрая задымленность, сильный удар и хер ты выберешся. Реальность это не фильмы боевиков, где аварии и огонь не страшны, реальность она страшнее. Многие думают что дым это вообще пустяк, а на деле попади ты хоть на секунду в задымленное закрытое пространство, то сразу теряешь ориентиры и не сможешь соображать по причине нехватки кислорода, ибо задыхаться начнешь моментально. А паническая атака из-за близкой смерти, любого человека превращает в безвольную куклу.
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23.11.2021 11:25 Відповісти
Да ладно, страшилки рисовать! Удар был бы во встречный полный бензовоз с такими результатами! Ну, или хотя бы фуру навстречу. На фото посмотри остова сгоревшего автобуса без следов особых деформаций. И перечитай еще раз , что я написал, что бы не повторяться. А кроме паники, у людей в экстремальных ситуациях проявляются и особые способности по спасению собственной жизни и совсем не киношные!
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Иллюзия безопасности она такая.
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23.11.2021 11:41 Відповісти
Похоже, что все вспыхнуло как спичка, что люди даже не успели сообразить что с ними происходит. А дальше едкий дым от пластика доделал всю работу.
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23.11.2021 11:43 Відповісти
А читатели так радовались что болгары сгорели.
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23.11.2021 12:13 Відповісти
читатели или ублюдки?
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23.11.2021 12:20 Відповісти
То були туристи з Північної Македонії.
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23.11.2021 13:40 Відповісти
45 мазохисторв сидело и горрело а выйти
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23.11.2021 19:55 Відповісти
 
 