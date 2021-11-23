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бюджет (1204) ВР (11733) ТСК (343) постанова (72)

В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету

Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету.

Відповідний проект постанови №6340 зареєстровано у Верховній Раді 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт парламенту.

Авторами проекту постанови є народні депутати з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін досі не повернув доопрацьований проєкт держбюжету-2022 до ВР, але на його розгляд ще є два пленарні тижні, - Корнієнко

Тексту проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.
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Топ коментарі
+15
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23.11.2021 10:47
+12
Хотілось би дізнатись про інвестиції з Оману, Катару, ОАЕ, ди підписано туєву купу договорів про наміри. Може ці інвеститції перекидають зразу на оманську оффшоку Бубочки?
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23.11.2021 10:50
+10
Главное председателем Безуглую назначьте.
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23.11.2021 10:44
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" Ааааа кто это сделал?"
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23.11.2021 10:26 Відповісти
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23.11.2021 11:03 Відповісти
😁😁😁 Слуги Народа подзажирели за эти два года.Эпоха бедности для них закончилась.
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23.11.2021 10:28 Відповісти
Економіка навернулась одразу, як Найвеличніше всунуло свій зад в крісло короля... Бо "повний нуль" у всьому може лише керувати на піаніно...
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23.11.2021 10:31 Відповісти
Главное председателем Безуглую назначьте.
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23.11.2021 10:44 Відповісти
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23.11.2021 11:00 Відповісти
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23.11.2021 11:02 Відповісти
не жалко дефачку?) она и так уже с дрожащим голосом с листочка читает по вагнеровцам и тупо бежит от прессы дочитав написанное кем то сообщение СМИ)
хотите что б она уже всыралась перед выходом на камеры?)
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23.11.2021 11:23 Відповісти
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23.11.2021 10:47 Відповісти
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23.11.2021 11:05 Відповісти
Не лучнік, а цибульнік. Вчіть мову!)))
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23.11.2021 11:11 Відповісти
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23.11.2021 11:27 Відповісти
такі "казачєство"))
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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23.11.2021 11:38 Відповісти
Пожаліли би мужика, ким він тільки не був!
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23.11.2021 11:48 Відповісти
Обовязково, "досвід" має, хоч і зрозуміло що буде висновок - невідомими особами, можливо і під керівництвом Порошенка.
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Та це вже ****!
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Хотілось би дізнатись про інвестиції з Оману, Катару, ОАЕ, ди підписано туєву купу договорів про наміри. Може ці інвеститції перекидають зразу на оманську оффшоку Бубочки?
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23.11.2021 10:50 Відповісти
Эх офшоры, пыль да туман,
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23.11.2021 10:58 Відповісти
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23.11.2021 11:09 Відповісти
Слуги и тревоги, да зелёный бурьян
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23.11.2021 11:20 Відповісти
Может кто-то еще не сбился со счета сколько в этом году было создано следственных комиссий?Но еще не было ни единого отчета о проделанной ими работы и не озвучен ни один виновник.
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23.11.2021 10:59 Відповісти
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23.11.2021 11:08 Відповісти
Одна комиссия была по делу Вангеровцев, теперь осталось с помощью очередной комиссии разобраться с офшорами И все такие миленькие ну как котята
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23.11.2021 11:01 Відповісти
Не понял: а чё расследовать-то, чё не ясно?
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23.11.2021 11:02 Відповісти
Своим-всё.Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году он получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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23.11.2021 11:03 Відповісти
Не помню ни одной ВСК, которая бы что-то до конца расследовала.
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23.11.2021 11:04 Відповісти
ЗеДолб...бы, скажите, а вот списание 100 миллиардов долга Коломойского перед бюджетом, это потеря доходной части бюджета или я чего то не понимаю и это другое, как офшоры Зеленского?
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23.11.2021 11:24 Відповісти
Там де жиди при владі,гарно тільки жидам
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23.11.2021 11:41 Відповісти
с 1 декабря всех кто заключил договор с "поставщиком последней надежды" хотят обязать перезаключить договор с другими поставщиками и соответственно про газ по цене 8.00 без доставки можно забыть. зеленые которые рассказывали о том что до весны тарифы меняться не будут опять соврали. ура товарищи
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Мартышкам нужно деятельность показать
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24.11.2021 10:57 Відповісти
 
 