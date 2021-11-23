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В Раді ініціюють створення ТСК із розслідування фактів, що призвели до втрат прибуткової частини держбюджету
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету.
Відповідний проект постанови №6340 зареєстровано у Верховній Раді 22 листопада, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт парламенту.
Авторами проекту постанови є народні депутати з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".
Тексту проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.
Топ коментарі
+15 Oljik
показати весь коментар23.11.2021 10:47
+12 Oljik
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+10 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар23.11.2021 10:44
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хотите что б она уже всыралась перед выходом на камеры?)
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI