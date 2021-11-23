УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16295 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
857 1
Росія (47244) Європейський суд з пр... (403)

Росія навмисно "гальмує" судові процеси проти України в ЄСПЛ, розуміючи вразливість своїх позицій, - ексуповноважений у справах Євросуду Кульчицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія навмисно

Фінальних рішень Європейського суду з прав людини щодо україно-російських спорів не варто чекати швидко, оскільки РФ усіляко намагається завадити цьому процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі РБК-Україна висловив колишній уповноважений України у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький.

За його словами, Росія навмисно "гальмує" судові процеси, в яких її позиції виглядають вразливо.

"Я впевнений, що це не Європейський суд з прав людини їх (справи. - Ред.) затягує, а РФ постійно просить зрушити терміни нібито для подачі додаткової інформації, документів тощо. Росія робить все можливе для затягування - це факт", - зазначив він.

Разом з тим юрист визнав, що і ЄСПЛ зі свого боку міждержавні справи розглядає дуже довго. Це, за його словами, пов'язано і зі складністю, обсягом цих справ і великою кількістю епізодів.

Читайте також: Європейський суд з прав людини відклав на два місяці початок розгляду справи проти Росії щодо Донбасу

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего , лучше не бьістро , но качественно и убедительно . Решения суда ЕСПЧ станут прецедентом последующих судебньіх разбирательств с Рашей в качестве ответчика .
показати весь коментар
23.11.2021 11:00 Відповісти
 
 