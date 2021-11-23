Сакварелідзе вибачився за депортацію групи українців з Грузії, а в правлячій партії звинуватили їх у намірах дестабілізувати країну

У Грузію не пропустили 6 пасажирів, які прилетіли з України.

З цього приводу у фейсбуку висловився Давид Сакварелідзе, перепрошуючи Павла Кашчука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV Imedi.

"Павло Кашчук є військовим інструктором та тренує українських снайперів. Він тренував і бійців грузинського легіону в Україні. У фесбуці Кашчук зазначає, що є відеоблогером, добровольцем та творцем Combat UA, яку у відкритих джерелах вважають воєнізованою (мілітаристською) організацією. Згідно з цією ж інформацією, ця організація створена для допомоги спецслужбам України. В урядових колах Грузії повідомляють, що це не перша спроба, коли військові, які контактують з Міхеілом Саакашвілі, намагаються приїхати до Грузії", - повідомляє грузинський канал.

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"Від свого імені та від усіх розсудливих грузин хочу вибачитися перед усіма, хто зіткнувся із захопленою одним маніяком грузинською державою", - цитує канал Сакварелідзе

"Національний рух" (партія створена Саакашвілі. - Ред.) працює у декількох напрямках, щоб тема Саакашвілі була актуальною і в країні був реалізований план з дестабілізації. Для цього відбуваються візити з України різних людей. Зокрема приїхав один журналіст з України начебто хотів взяти інтерв'ю (ймовірно йдеться про Дмитра Гордона. - Ред.), - його завернули назад, а він у своєму виданні накотив велику хвилю дезінформації. Той-таки народний захисник (ймовірно йдеться про омбудсмена Людмилу Денісову. - Ред.), яка приїхала не для виконання функції народного захисника. У нас є захисниця, яка є досить політично ангажованою. А зараз ще група, до якої включено дуже досвідченого військового фахівця. Не думаю, щоб у них був ресурс для військового перевороту, але про всяк випадок вони не є друзями Грузії. Саакашвілі є важелем для тієї сили, яка готова дестабілізувати ситуацію не тільки в Грузії, а й у світі", - заявив депутат правлячої партії "Грузинська мрія" Гія Вольскі.

"На депортацію українських громадян із Грузії відгукнувся аналітик Заал Анджапарідзе. За його словами, в Грузії наразі перебуває командир грузинського легіону в Україні Мамука Мамулашвілі, і на його думку НацРух та з ними пов'язані люди хочуть насильницьким шляхом повалити уряд", - йдеться в сюжеті каналу.

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"Українських громадян направили назад, проте наразі в Грузії перебуває представник українських військових, начальник підрозділу грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, який не приховує своїх намірів, що хоче взяти участь у поваленні уряду. Це не приховують як НацРух так і Мамулашвілі фактично", - заявив Заал Анджапарідзе.

Раніше стало відомо, що Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Кашчука: "Совок" у цій країні, схоже, повністю відродився".