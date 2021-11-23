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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1419) депортація (633) нон грата (134) Саакашвілі Міхеіл (2105) Сакварелідзе (172) Кашчук (9) Мамулашвілі (8)

Сакварелідзе вибачився за депортацію групи українців з Грузії, а в правлячій партії звинуватили їх у намірах дестабілізувати країну

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Сакварелідзе вибачився за депортацію групи українців з Грузії, а в правлячій партії звинуватили їх у намірах дестабілізувати країну

У Грузію не пропустили 6 пасажирів, які прилетіли з України.

З цього приводу у фейсбуку висловився Давид Сакварелідзе, перепрошуючи Павла Кашчука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV Imedi.

"Павло Кашчук є військовим інструктором та тренує українських снайперів. Він тренував і бійців грузинського легіону в Україні. У фесбуці Кашчук зазначає, що є відеоблогером, добровольцем та творцем Combat UA, яку у відкритих джерелах вважають воєнізованою (мілітаристською) організацією. Згідно з цією ж інформацією, ця організація створена для допомоги спецслужбам України. В урядових колах Грузії повідомляють, що це не перша спроба, коли військові, які контактують з Міхеілом Саакашвілі, намагаються приїхати до Грузії", - повідомляє грузинський канал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Кашчука: "Совок" у цій країні, схоже, повністю відродився". ФОТО

"Від свого імені та від усіх розсудливих грузин хочу вибачитися перед усіма, хто зіткнувся із захопленою одним маніяком грузинською державою", - цитує канал Сакварелідзе

"Національний рух" (партія створена Саакашвілі. - Ред.) працює у декількох напрямках, щоб тема Саакашвілі була актуальною і в країні був реалізований план з дестабілізації. Для цього відбуваються візити з України різних людей. Зокрема приїхав один журналіст з України начебто хотів взяти інтерв'ю (ймовірно йдеться про Дмитра Гордона. - Ред.), - його завернули назад, а він у своєму виданні накотив велику хвилю дезінформації. Той-таки народний захисник (ймовірно йдеться про омбудсмена Людмилу Денісову. - Ред.), яка приїхала не для виконання функції народного захисника. У нас є захисниця, яка є досить політично ангажованою. А зараз ще група, до якої включено дуже досвідченого військового фахівця. Не думаю, щоб у них був ресурс для військового перевороту, але про всяк випадок вони не є друзями Грузії. Саакашвілі є важелем для тієї сили, яка готова дестабілізувати ситуацію не тільки в Грузії, а й у світі", - заявив депутат правлячої партії "Грузинська мрія" Гія Вольскі.

"На депортацію українських громадян із Грузії відгукнувся аналітик Заал Анджапарідзе. За його словами, в Грузії наразі перебуває командир грузинського легіону в Україні Мамука Мамулашвілі, і на його думку НацРух та з ними пов'язані люди хочуть насильницьким шляхом повалити уряд", - йдеться в сюжеті каналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: Я злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки

"Українських громадян направили назад, проте наразі в Грузії перебуває представник українських військових, начальник підрозділу грузинського легіону Мамука Мамулашвілі, який не приховує своїх намірів, що хоче взяти участь у поваленні уряду. Це не приховують як НацРух так і Мамулашвілі фактично", - заявив Заал Анджапарідзе.

Раніше стало відомо, що Грузія відмовила у в'їзді та депортує українського волонтера Кашчука: "Совок" у цій країні, схоже, повністю відродився".
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Топ коментарі
+12
Давайте будимо чесними; і Сакваралідзе, і Саакашвілі, і ...достатньо помутили води в Україні тому я не вірю жодному, їхньому, слову. ЖОДНОМУ. Вони багато приклали зусиль щоб у нашій країні ЗАПАНУВАЛА зевлада.
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23.11.2021 11:21
+5
Не верю ни Додику ни его шефу Михуилу. Просто не верю.
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23.11.2021 11:44
+4
И правильно сделали что депортировали,нефиг им шастать по чужим странам.Что в Украине им больше делать нечего?
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23.11.2021 11:31
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А Ясько уже в Украине или до сих пор Михею передачи таскает?
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23.11.2021 10:58 Відповісти
Досі в Грузії. Але зарплатню отримує.
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23.11.2021 12:09 Відповісти
Боятся прокремлевские "мечтатели" , что погонят их грузиньі ссаньіми тряпками , как украинцьі погнали кодлу Януковича ! Скорее бьі...
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23.11.2021 11:07 Відповісти
Грузини нікого не погонять. Їх там на країну меньше мешканців Троєщини.
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23.11.2021 11:14 Відповісти
в Грузии все поменялось после изгнания миши-карлсона - он держал местных потомственных торгашей на голодном пайке, ну а новая власть впустила русню с деньгами скупать вино, сыры и фрукты... и все довольны теперь. так что революции- это то чего они хотят меньше всего.
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23.11.2021 11:11 Відповісти
В этом вся Грузия, как при СССР: вино, сыры и фрукты - дёшево да гнило, а дальше хоть трава не расти.
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Это вы пили чай из грузинского мусора.
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01.02.2022 12:01 Відповісти
Грузинський легіон це скільки? 20 - 30?
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23.11.2021 11:13 Відповісти
Павло Кашчук - ЖУРНАЛІСТ, а не снайпер! Причому, він навіть про політику не пише - він автожурналіст. У нього досить непогані відеоогляди тачок на Інфокарі...
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23.11.2021 11:14 Відповісти
Давайте будимо чесними; і Сакваралідзе, і Саакашвілі, і ...достатньо помутили води в Україні тому я не вірю жодному, їхньому, слову. ЖОДНОМУ. Вони багато приклали зусиль щоб у нашій країні ЗАПАНУВАЛА зевлада.
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23.11.2021 11:21 Відповісти
И правильно сделали что депортировали,нефиг им шастать по чужим странам.Что в Украине им больше делать нечего?
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23.11.2021 11:31 Відповісти
Москалику, ти ідіот? Вони журналіста (причому не політичного, а автомобільного) Кашчука назвали СНАЙПЕРОМ-ДИВЕРСАНТОМ! Чувак часто у відрядження їздить на презенації нових тачок за кордоном (я на нього в ютюбі підписаний), тепер у нього через грузинів проблеми! А він всього лиш в гори у відпустку їхав - а з нього ледь не терориста зробили!
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23.11.2021 11:45 Відповісти
Ага-а,іхав їхав собі в гори у відпустку а опинився в групі активістів по захисту Сааки.Дивно якось.А за ідіота не гніваюсь,гріх на убогих сердитися.
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23.11.2021 12:07 Відповісти
А активісти Міши що чартером летіли? Чи звичайним рейсом?
Ви хоча б з самого початку історію почитали... Він навіть не стояв разом із прихильниками Карлсона - їх там 5 осіб їхало з туристичною снарягою. Трьох з них (вони не журналісти) пропустили і вони поїхали в гори, а Кашчука і ще одного чела депортували! Якби вони дійсно їхали топить за Мішу, то мабуть би депортували всіх 5 людей!
Ще раз: він навіть не політичний журналіст!
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23.11.2021 12:35 Відповісти
А чому такому,,естремалу,, не потрібні Карпати?Адже і там збирають МЧСсники по весні ,,підсніжники,,
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23.11.2021 13:12 Відповісти
Ну в мене друг на Ельбрус їздив, бо Карпат йому мало - вони низькі для нього... І на лижі щозими в Грузію купа народу їде - бо там вищі гори, більше снігу і дешевше, ніж в Бєніному Буковелі! Для вас це новина?
І так, в Карпатах то йже Кашчук був улітку - я його тест Ленд Ровера дивився з Карпат.
Я його не захищаю, але чувак волонтер і у своїх відео не був помічений у агітації за Карлсона (а в 2019 за Порха був)...
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23.11.2021 13:17 Відповісти
Та діло не у Вашому другові,можливо він там і дійсно був випадковим,а в тому що якісь так звані ,,делегації,, без згоди нашого керівництва їдуть втручатися у справи іншої країни.
А як би Ви поступили на їхньому місці як би мокшанська ніким не делегована група людей йшла в Україну вмішуватися ув діла по арешту та звинуваченню Жериновського?
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23.11.2021 13:34 Відповісти
Стосовно Денисової і інших - я з вами згоден і я раніше тут про це писав. Якщо конкретно, то писав про те, що Денисова не була помічена у спробах допомогти Ріфмастеру та Кузьменко, коли вони в СІЗО були, а тут прямо зірвалася і в Тбілісі полетіла!
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23.11.2021 13:38 Відповісти
Не важливо чи Денисова чи хтось інший із народних депутатів які без згоди МЗС швантяються по світу та на рівні країни гадять по всіх напрямах прикиваючись мандатами та ,,незалежними,,якимись єкспертами.Чим шкодять,можливо і цілеспрямовано Україні.
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23.11.2021 16:35 Відповісти
Просто зрозумійте просту річ: видавати автоблогера за агента спецслужб і снайпера - ну дуже тупо. Я його відео дивлюся час від часу, норм чувак, проукраїнський, проти Зе, підтримує АТОшників. Думаю, він просто під гарячу руку попав, бо журналіст!
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23.11.2021 13:22 Відповісти
Коменти просто шок, в нас баранів які вірять у маячню проросійських сил у Грузії, повно.
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23.11.2021 12:22 Відповісти
А где гарантии, что депортированные не работали на ФСБ? У нас президент "странный!, в Молдове Чауса крадет, так что все возможно
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23.11.2021 11:40 Відповісти
Точно не работают, грузики фсбешников не за какие коврижки бы не депортировали....
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Может быть. НО рассказывают, что Карлсон бабки от Курченко получал. А кто такой Курченко помните?
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23.11.2021 11:58 Відповісти
Москалику, ну ти б погуглив спочатку, хто такий цей Кашчук... Він автомобільний журналіст, має Youtube-канал про тачки інвокар - він не воєнний, не снайпер, не СБУшник! Це навіть не політичний журналіст типу Найома!

От видно, що ти з-за порєбріка пишеш, українці знають, що таке Інфокар!
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Дуракам закон не писан. Со всякой гопотой спорить - себя не уважать, Иди на ... дл-б
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23.11.2021 11:56 Відповісти
Гопота - кацапоязична і матюкається!
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23.11.2021 12:02 Відповісти
Точно идиот. Гопник, такой же международный термин как и титушки и зебилы.. Но для придурков c твоим погоняловом это нормально. Наверное и драконов веришь, недоразвитое
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23.11.2021 12:34 Відповісти
А ще гопота поголовно неграмотна, а в тебе з розділовими знаками повний ахтунг! Цікаво,я ке в тебе утворення?
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23.11.2021 12:36 Відповісти
Знаки препинания? Дешевый аргумент тупого скомороха. Иди драконов лови, и на картинку с Дейенерис мастурбируй . Один хрен, тебе, прыщавой школоте (и нулевке тупорылой) ничего не светит
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23.11.2021 12:58 Відповісти
Так яке утворення?
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23.11.2021 13:02 Відповісти
Каждая вонючка мнит себя рыцарем Ланселотом. Смени логин, недоразвитое. Например на Теон Грейджой, для тебя в самый раз будет
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23.11.2021 15:31 Відповісти
Так я не почув, яке утворення в тебе?
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23.11.2021 15:36 Відповісти
Заело? Классное погоняло у тебя отныне - Вонючка
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23.11.2021 15:42 Відповісти
Соромишся утворення?))))
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23.11.2021 15:58 Відповісти
Выпей солярки, Вонючка. Может расклинит
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23.11.2021 16:09 Відповісти
Можеш не старатися, всі і так побачили, що ти кацапський бот з ********-перекладачем...
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23.11.2021 17:28 Відповісти
Вонючка! Все это кто? Ты и твоя тупость?
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23.11.2021 17:43 Відповісти
Та підлога сайту
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23.11.2021 17:56 Відповісти
Вонючка! Тебе мамка разрешает в нете сидеть?
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23.11.2021 19:24 Відповісти
Так яке утворення, що ти встидаєшся сказати?
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23.11.2021 20:36 Відповісти
Вонючка. Ты еще здесь.?
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23.11.2021 22:03 Відповісти
Ведь ,,кража,, Чауса была только на руку самого Чауса.Если до кражи он фигурировал как взяточник то теперь как пострадавший из свободным выездом из Украины.
Взяточник легализовался успешно,такую комбинацию успешно могли провернуть только СБУ Украины под руководством ФСБ.
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23.11.2021 13:24 Відповісти
P.S.Такую бы оперативность и умелость нашим СБУ в деле из ,,Вагнеровцами,,
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23.11.2021 13:26 Відповісти
Не верю ни Додику ни его шефу Михуилу. Просто не верю.
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23.11.2021 11:44 Відповісти
Абсолютно согласен с мнениями , что все эти грузинские ястребы типа: Сакваралідзе, Саакашвілі, Деканоидзе, Арахамия , Жвания и прочая грузинская сволочьі ...достатньо помутили води в Україні!!! тому я тоже не вірю жодному, їхньому, слову. ЖОДНОМУ.... Вони багато приклали зусиль щоб у нашій країні ЗАПАНУВАЛА дебильна, продажна зевлада и створився такий безлад!!.
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23.11.2021 13:56 Відповісти
 
 