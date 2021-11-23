Україна в Радбезі ООН: Ми зіткнулися з постачання Росією зброї у великих масштабах на окуповані території

Протидія незаконному постачанню зброї на окуповані території є одним з пріоритетів у сфері безпеки для України, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність від агресії РФ.

Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час дебатів у Радбезі щодо стрілецької зброї та легких озброєнь, передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

"Україна стикається з незаконним постачанням зброї у великих масштабах через ділянку кордону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму", - сказав дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ фіксує розміщення на окупованих територіях забороненої російської техніки

Він нагадав про регулярні повідомлення про "таємні нічні конвої, що в'їжджають в Україну й виїжджають з неї". За словами Вітренка, під приводом гуманітарної допомоги або іншими шляхами в Україну доставляється дедалі більше зброї, боєприпасів і військової техніки.

Такі дії суперечать букві та духу програми ООН щодо запобігання незаконному обігу стрілецької зброї та легкого озброєння, а також підривають глобальні й регіональні зусилля в цій сфері, наголосив Вітренко.

"Єдиним дієвим способом зупинити це є відновлення повного контролю уряду України над усією ділянкою міжнародно визнаних кордонів нашої країни", - підсумував український дипломат.