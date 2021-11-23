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Україна в Радбезі ООН: Ми зіткнулися з постачання Росією зброї у великих масштабах на окуповані території

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Україна в Радбезі ООН: Ми зіткнулися з постачання Росією зброї у великих масштабах на окуповані території

Протидія незаконному постачанню зброї на окуповані території є одним з пріоритетів у сфері безпеки для України, яка захищає суверенітет і територіальну цілісність від агресії РФ.

Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко під час дебатів у Радбезі щодо стрілецької зброї та легких озброєнь, передає Цензор.НЕТ із посилання на Укрінформ.

"Україна стикається з незаконним постачанням зброї у великих масштабах через ділянку кордону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму", - сказав дипломат.

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Він нагадав про регулярні повідомлення про "таємні нічні конвої, що в'їжджають в Україну й виїжджають з неї". За словами Вітренка, під приводом гуманітарної допомоги або іншими шляхами в Україну доставляється дедалі більше зброї, боєприпасів і військової техніки.

Такі дії суперечать букві та духу програми ООН щодо запобігання незаконному обігу стрілецької зброї та легкого озброєння, а також підривають глобальні й регіональні зусилля в цій сфері, наголосив Вітренко.

"Єдиним дієвим способом зупинити це є відновлення повного контролю уряду України над усією ділянкою міжнародно визнаних кордонів нашої країни", - підсумував український дипломат.
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"з постачанням"
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23.11.2021 11:22 Відповісти
ага, "продуктів споживання"
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23.11.2021 11:27 Відповісти
можна відосік, або посилання, ну для підтвердження виступу саме в дебатах?
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23.11.2021 12:29 Відповісти
Де докази?
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23.11.2021 12:34 Відповісти
Слепошарый?
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23.11.2021 13:32 Відповісти
Де докази про Російське переміщення взагалі?
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23.11.2021 12:37 Відповісти
Совсем слепошарый?
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23.11.2021 13:32 Відповісти
А в ответ ... тишина.
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23.11.2021 13:24 Відповісти
Танки, "Грады","Ураганы", гаубицы, САУ, "Буранино" - это не "легкие" вооружения, это самые тяжелые ударные вооружения, предназначенных для регулярных воинских частей. Когда же у нас будут говорить так, как оно есть на самом тделе?
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23.11.2021 17:21 Відповісти
 
 