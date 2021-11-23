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"Північний потік-2" посилить залежність Німеччини від російського газу, - представник України в ООН Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка За кордоном

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця вважає, що після запуску газопроводу "Північний потік-2" лише посилиться залежність Німеччини від Росії.

Таку думку він висловив в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі РФ продовжує зберігати тверді позиції на європейському газовому ринку.

Він нагадав, що в 2014 році РФ незаконно анексувала Крим. Таким чином вона причетна до найбільшого з часів Другої світової війни захоплення території в Європі.

"Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік-2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", - додав Кислиця.

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Північний потік-2 посилить залежність Німеччини від російського газу, - представник України в ООН Кислиця 01

Автор: Ірина Дашківська
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показати весь коментар
23.11.2021 11:29 Відповісти
 
 