"Північний потік-2" посилить залежність Німеччини від російського газу, - представник України в ООН Кислиця
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Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця вважає, що після запуску газопроводу "Північний потік-2" лише посилиться залежність Німеччини від Росії.
Таку думку він висловив в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі РФ продовжує зберігати тверді позиції на європейському газовому ринку.
Він нагадав, що в 2014 році РФ незаконно анексувала Крим. Таким чином вона причетна до найбільшого з часів Другої світової війни захоплення території в Європі.
"Росія також зберігає тверді позиції на європейському енергетичному ринку: трубопровід "Північний потік-2" зміцнить залежність Німеччини від російського природного газу", - додав Кислиця.
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Vlad Stronovckiy
показати весь коментар23.11.2021 11:29 Відповісти Мені подобається 0
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