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Німеччина хоче покращень у відносинах із РФ, але для цього потрібен прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Маас

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина хоче покращень у відносинах із РФ, але для цього потрібен прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Маас

Німеччина хоче покращити відносини з Росією, але для цього потрібно насамперед досягти прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України

Про це заявив у вівторок глава МЗС ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо покращити відносини з Росією. Однак це потребує прогресу, особливо у вирішенні конфлікту на сході України на основі Мінських домовленостей", - заявив Маас на Берлінському форумі з питань міжнародної політики.

"М'яч перебуває на полі Москви, коли мова заходить про вирішення наявних протиріч", - наголосив він.

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Маас також заявив, що "Росія нещодавно відмовилася брати участь у зустрічі глав МЗС "нормандського формату".

"Останні новини про пересування російських сил у прикордонній з Україною області надзвичайно непокоять", - сказав німецький міністр.
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Смішний.. Ніби дорослий дядечко, а не розуміє, що хутін хоче вас підкорити.
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23.11.2021 11:30 Відповісти
це нагадує гармонійні відносини "тєрпіли-ботана" та гопніка, що царює "на районі": "я хочу з ним товаришувати" - думає ботан, а гопнік кожного разу при зустрічи то гроші відіжме, то по пиці надає..
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23.11.2021 11:35 Відповісти
Пів Німеччини мало побуло під Радянським союзом? Знову тягне до дружби? Для чого Берлінську стіну тоді рушили? Хто хоче дружби з Росією в ГДР!!!
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23.11.2021 11:35 Відповісти
Хотят улучшений ? Ну само-собой ,как раз тот случай ,когда рыбак рыбака видит издалека ...гены Гитлера и Сталина живут ...
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23.11.2021 11:36 Відповісти
Ганси почали щось підозрювати. Через 7 років.
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23.11.2021 11:47 Відповісти
Точнее возврат Рашей Молдове - Приднестровья, Грузии - Абхазии и Юж. Осетии, Украине - Крыма, Севастополя и ОРДЛО, Азербайджану - Карабаха. И прием этих четырех стран в НАТО.
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23.11.2021 11:47 Відповісти
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23.11.2021 12:11 Відповісти
 
 