Німеччина хоче покращень у відносинах із РФ, але для цього потрібен прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Маас

Німеччина хоче покращити відносини з Росією, але для цього потрібно насамперед досягти прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України

Про це заявив у вівторок глава МЗС ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо покращити відносини з Росією. Однак це потребує прогресу, особливо у вирішенні конфлікту на сході України на основі Мінських домовленостей", - заявив Маас на Берлінському форумі з питань міжнародної політики.

"М'яч перебуває на полі Москви, коли мова заходить про вирішення наявних протиріч", - наголосив він.

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Маас також заявив, що "Росія нещодавно відмовилася брати участь у зустрічі глав МЗС "нормандського формату".

"Останні новини про пересування російських сил у прикордонній з Україною області надзвичайно непокоять", - сказав німецький міністр.