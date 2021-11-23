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Новини Суспільство
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Харків (3904) патрульна поліція (1400)

В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова

До патрульної поліції у Харківській області не йдуть через рівень заробітної плати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак на виїзному засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності у Харкові.

"Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає. І станом на зараз хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік", — сказала Стрижак.

Як уточнив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, звільнилося близько 100 патрульних.

"Ми стикнемося після Нового року з тим, що будуть стояти приміщення Управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата", - додала вона.

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"І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів — ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", — додала Стрижак.

За інформацією сайту Патрульної поліції України, зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць (без урахування податків).
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Топ коментарі
+15
В полицию не идут не только из-за зарплаты.... К сожалению коррумпированную "совковую" систему не удалось реформировать, вернее этого никто не делал. На руководящих должностях, сидят бывшие мусора, которые не умеют "работать" по-другому. Молодежь, которая массово увольнялась в первые годы, делала это именно потому что столкнулась с совковой, мусорской системой. Все как раньше, в пилицию идут те, кто в жизни ничего делать не умеет и не хочет, не в состоянии выучить свои профильные законы и готовы выполнить любой приказ и покрыть свое руководство.... Сложно назвать это реформой, скорее ребрендинг....
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23.11.2021 11:44
+12
"Хуже_нє_будєт." були впевнені 86,88% виборців Харківської області в 2019 році.
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23.11.2021 11:42
+10
Это да ,ЛЮДЕЙ там нет ...
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23.11.2021 11:37
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Это да ,ЛЮДЕЙ там нет ...
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23.11.2021 11:37 Відповісти
Знач ти такий начальник..
Та ви всі зазираєте у сраку можновладцям, тому ніде порядку нема.
Ех....офіцери, де ваша честь.
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23.11.2021 11:39 Відповісти
главное у нас презедент хороший
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23.11.2021 11:40 Відповісти
"Хуже_нє_будєт." були впевнені 86,88% виборців Харківської області в 2019 році.
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23.11.2021 11:42 Відповісти
"Я помню, как всё начиналось..." (с)

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23.11.2021 11:42 Відповісти
600 баксов вы месяц мало тяжелее известного органа не подымая с жиру бесятся...
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23.11.2021 11:42 Відповісти
Так иди в полицию, в чем дело?
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23.11.2021 12:31 Відповісти
А в управлении,в кабинетах тоже недобор?
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23.11.2021 11:42 Відповісти
там все норм) за тех крыс кабинетных жар руками загребать нет желающих...
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23.11.2021 11:59 Відповісти
я щось не зрозумів: почтакова зарплатня солдата сухопутних військ ЗСУ складає 10 тис. грн., і це отримують військовослужбовці країни, що знаходиться у стані війни. Так, в секторі є доплати. Але.. Поліціянти не хочуть працювати за 13200?!! + ништякі, які вони мають? Думка зрозуміла: влада, побоючись протестів, ставорює підстави для підвищення зарплат своїм захисникам.
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23.11.2021 11:43 Відповісти
В зоні бойових дій отримують 20-25 тис.
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23.11.2021 12:32 Відповісти
дехто навіть і набагато більше, це залежить від звання, посади і роду військ, але простий солдат СВ ЗСУ у секторі отримує не більше 18 тис.
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25.11.2021 11:32 Відповісти
В полицию не идут не только из-за зарплаты.... К сожалению коррумпированную "совковую" систему не удалось реформировать, вернее этого никто не делал. На руководящих должностях, сидят бывшие мусора, которые не умеют "работать" по-другому. Молодежь, которая массово увольнялась в первые годы, делала это именно потому что столкнулась с совковой, мусорской системой. Все как раньше, в пилицию идут те, кто в жизни ничего делать не умеет и не хочет, не в состоянии выучить свои профильные законы и готовы выполнить любой приказ и покрыть свое руководство.... Сложно назвать это реформой, скорее ребрендинг....
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23.11.2021 11:44 Відповісти
Так піди ти в поліцію!
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23.11.2021 11:48 Відповісти
Вы бы хоть попытались вникнуть в смысл написанного....
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Иди и исправляй. Все карты в руки. Если никто бороться изнутри не будет, ничего не изменится
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23.11.2021 12:34 Відповісти
Дурик, если бы ты хоть как то пытался понять прочитанное, твои бы высеры не были вырваны из контекста... А так ты выглядишь, мягко сказать, глупо. Ну это очень мягко сказано.
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23.11.2021 12:47 Відповісти
Глупо выглядит человек, который сам ничего не понимает в том вопросе, о котором вещает.
Ты, то есть.
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23.11.2021 12:59 Відповісти
А ты Вася, мусор??? Фразу иди к нам и наведи порядок может сгенерировать только больной мозг мусора, вернее то вещество, которое у мусоров вместо мозга.
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23.11.2021 14:51 Відповісти
Имбецил, читать не умеешь? Где там "к нам"?
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26.11.2021 13:04 Відповісти
Ну ты читать умеешь а понять прочитанное не в состоянии, и кто после этого имбецил?
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29.11.2021 13:52 Відповісти
ой, а кто же это сделал вместе?
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23.11.2021 11:50 Відповісти
У Деканодзе, действительно был совершенно другой подход. Поэтому она была очень неудобной армянину и он приложил все силы что бы ее выжить. С ее уходом, попытки реформ закончились...
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23.11.2021 11:53 Відповісти
Робити я не хочу...
А красти я боюся...
Поїду я до міста -
В Поліцію наймуся!!!
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Нема людей щоб їздити на тих машинах? Зато дороги он які!
Буквально кілька днів на шиномонтажі, чекаю в черзі, щоб "перезути" машину. В мене запитує один з клієнтів в черзі:
- А що скажете про нашого президента?
- Я краще промовчу, бо цензурних слів нема.
- Зато він дороги робить!
Тупому бидлу то ніяк не дійде, що крім доріг в країні є ще ДУЖЕ БАГАТО інших проблем. Що ті дороги в борг, який нашим правнукам віддавати прийдеться, що ті дороги в нас золоті... Стіна непробивна... зато дороги робить...
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23.11.2021 11:50 Відповісти
Так я бачив як зеля на дорожньому катку асфальт закатував
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23.11.2021 12:19 Відповісти
Прсрався? Молодець. Але штани чого не скинув? Чи так тобі тепліше? Воно ж то так. ЗЕлупа ж постарвся, і з газом, і з вугіллям... так що правильно, сри собі в штани, тепліше буде.
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23.11.2021 12:39 Відповісти
о, ще одик "какаиновий" появився
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:31 Відповісти
Докерувались ЗЕбилы!
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23.11.2021 11:52 Відповісти
А с кем же теперь селфи делать, а?
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23.11.2021 11:58 Відповісти
А хіба "космонавтів" не вистачає? Он на днях скільки їх топталося біля будівлі ОПи!
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23.11.2021 12:02 Відповісти
Створіть "поліцейський пенсійний фонд", тоді кожен буде розуміти що втрачає, коли звільняється і відповідно зарплату
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23.11.2021 12:17 Відповісти
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23.11.2021 12:20 Відповісти
Это хорошо
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23.11.2021 12:24 Відповісти
Ну да, не идут. Зарплата маленькая, работа нервная, на груди регистраторы - взятки не дают брать.
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23.11.2021 12:25 Відповісти
А наш народ без взяток не может. Начиная с учителя, заканчивая сантехником.
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23.11.2021 12:35 Відповісти
Да к сожалению. Менталитет такой.
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23.11.2021 12:41 Відповісти
Плох тот полицейский, который не стремится стать олигархом. Ну хоть предать кого-то.
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23.11.2021 12:30 Відповісти
При Порошенко полиции подняли значительно зарплату, но внедрили систему, которая минимизировала получение взяток, там было много энтузиастов, а теперь все вернулось, средний офицерский состав снова берет во всю катушку, зарплата обесценилась, ее больше не поднимают и в патрульной полиции теперь можно наблюдать тот же состав, который был при януковича, помните эти группки по три четыре мента, один из которых, как правило, ростом 1.50, но самый борзый, проще говоря в полиции теперь преобладают недалекого ума люди, которые не умеют зарабатывать деньги и вообще ничего не умеют.
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23.11.2021 12:30 Відповісти
Ой!!!!! Хорош трындеть!!!!! Поскребите по сусекам или по котеджам своих служителей гос- ва!!!!
Там столько бобла что хватит всем полицейским по ЗВЕЗДОЛЕТУ купить!!!
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Не то, что полицейским, на 3 бюджета Украины хватит, если не больше.
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23.11.2021 12:42 Відповісти
51 экипаж в городе где живет 1,5 миллиона человек. А сколько в этом экипаже людей, два?
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23.11.2021 12:39 Відповісти
А нужна ли нам такая полиция??? Я несколько раз сталкивался с этими так называемыми "правоохранителями". Мало того, что они безграмотны, так они еще и не защищают простых людей от бандитов и наркоманов. Я несколько раз вызывал патрульных, чтоб задержали воров, бандитов, особей, делающих закладки наркотиков и все без толку. Выиграл, к моему большому удивлению, против патрульных полицейских дело в суде. И их даже не наказали. ПОЛИЦИЯ В ТОМ ВИДЕ В КОТОРОМ ОНА СУЩЕСТВУЕТ _ БЕССМЫСЛЕННА!!! А молодые люди правильно делают, что не идут в полицию, ибо умным, работящим, имеющим совесть там не место. Молодые идут в IT, в бизнес, открывают старт-апы, для молодых людей практически нет перспектив в Украине с этой властью, и ее полицией, поэтому многие уезжают за границу. В Германии готовы платить нашим строителям 100000грн в месяц, предоставляют жилье, питание, возможность обучаться. В Украине с приходом Зеленского только безысходность.
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23.11.2021 12:43 Відповісти
Сашуля - человек полный говна и негатива - никогда не увидит радугу!!!
Не брызгай какашками - пусть ребята работают ,а ты просто на ночь стакан кефира!!!!
Украина - это сказка!!!! Нет лучше места на этой планете!!! Есть лучше климат , и богаче зарплаты- но не трынди Брат!!!!!!
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23.11.2021 12:50 Відповісти
вообще людей на улицах стало мало, если сравнивать ещё лет 5 назад - всё это странно
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23.11.2021 12:50 Відповісти
«Реформа від рюкзакова» та її результати…
А за гроші витрачені та «результати реформ» хто відповість…
Асфальт…+ фонарі…
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23.11.2021 12:50 Відповісти
Видимо, там к лапкам не так "прилипает" как на других должностях полицаев!
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23.11.2021 13:09 Відповісти
Нашлась хоть одна, кто публично озвучил катастрофический некомплект в полиции. При Авакове и пикнуть никто не смел.
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23.11.2021 13:21 Відповісти
По меньше воровать надо и всем тогда хватит!!А если 600 долларов в месяц это мало пусть идут улицы Харькова подметать!!
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23.11.2021 13:49 Відповісти
этих слуг мудрого нарИда хрен поймешь.
зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 - ей мало
500 дол. ср.зп это хорошие деньги говорит гарант.

а посути - эти рукозоды банальный протокол не могут заполнить правильно.Взять тот же коап 44,3 которым они пугают - 80% дел судьи даже не рассматривают, ибо протоколы поступившие это бедапечаль.
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23.11.2021 13:57 Відповісти
Почему именно Харьков?Не виду жалоб из других регионов. И вообще, что значит "у меня уволилось", "у меня больше нет"?Это что, патрульные словно огурцы, которых можно купить в любом супермаркете и они станут твоими?
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23.11.2021 16:07 Відповісти
 
 