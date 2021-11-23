В мене немає людей. За останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік, - голова патрульної поліції Харкова
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
До патрульної поліції у Харківській області не йдуть через рівень заробітної плати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак на виїзному засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності у Харкові.
"Щоденно у місто виїжджає 51 екіпаж патрульної поліції. І більше в мене немає. І станом на зараз хочу повідомити, що в мене за останні 10 місяців звільнилося в півтора раза більше працівників, ніж за минулий рік", — сказала Стрижак.
Як уточнив речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук, звільнилося близько 100 патрульних.
"Ми стикнемося після Нового року з тим, що будуть стояти приміщення Управління, транспортні засоби, не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата", - додала вона.
"І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспорті засоби й Департамент патрульної поліції, і облрада, і так само міськрада надала фінанси на ремонтування транспортних засобів — ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", — додала Стрижак.
За інформацією сайту Патрульної поліції України, зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 грн на місяць (без урахування податків).
Будь ласка, зачекайте...
Та ви всі зазираєте у сраку можновладцям, тому ніде порядку нема.
Ех....офіцери, де ваша честь.
Ты, то есть.
А красти я боюся...
Поїду я до міста -
В Поліцію наймуся!!!
Буквально кілька днів на шиномонтажі, чекаю в черзі, щоб "перезути" машину. В мене запитує один з клієнтів в черзі:
- А що скажете про нашого президента?
- Я краще промовчу, бо цензурних слів нема.
- Зато він дороги робить!
Тупому бидлу то ніяк не дійде, що крім доріг в країні є ще ДУЖЕ БАГАТО інших проблем. Що ті дороги в борг, який нашим правнукам віддавати прийдеться, що ті дороги в нас золоті... Стіна непробивна... зато дороги робить...
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
Там столько бобла что хватит всем полицейским по ЗВЕЗДОЛЕТУ купить!!!
Не брызгай какашками - пусть ребята работают ,а ты просто на ночь стакан кефира!!!!
Украина - это сказка!!!! Нет лучше места на этой планете!!! Есть лучше климат , и богаче зарплаты- но не трынди Брат!!!!!!
А за гроші витрачені та «результати реформ» хто відповість…
Асфальт…+ фонарі…
зарплатня патрульного у Харкові становить 13200 - ей мало
500 дол. ср.зп это хорошие деньги говорит гарант.
а посути - эти рукозоды банальный протокол не могут заполнить правильно.Взять тот же коап 44,3 которым они пугают - 80% дел судьи даже не рассматривают, ибо протоколы поступившие это бедапечаль.