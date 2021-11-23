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Україна працює над створенням потужностей для імпорту газу з LNG-терміналу в Хорватії через Угорщину, - Оператор ГТС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна працює над створенням потужностей для імпорту газу з LNG-терміналу в Хорватії через Угорщину, - Оператор ГТС

ТОВ "Оператор ГТС України" планує створити гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини, щоб закуповувати газ з LNG-терміналу в Хорватії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Оператор ГТС повідомляє у фейсбуку.

"Угорщина — один із пріоритетних напрямів міжнародної співпраці для Оператора ГТС України. Адже саме ця країна у 2021 році забезпечила майже 90% імпорту газу до України. І навіть після зупинки фізичного транзиту імпорт газу до України продовжився — у жовтні поставки склали 37 млн куб. м. Зараз ОГТСУ працює над створенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини, що потенційно відкриє доступ до LNG-терміналу Adria на острові Крк (Хорватія)", - йдеться у повідомленні.

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"Залежність від одного маршруту та постачальника — це слабкість газового ринку в цілому. На нашу думку, співпраця України та Угорщини здатна посилити енергобезпеку обох країн", — сказав керівник Оператора ГТС Сергій Макогон.

Як повідомлялося, у жовтні лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75% (115,9 млн куб. м). Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб. м.
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Як у дупу поранений півник…
що робили навесні???
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23.11.2021 11:53 Відповісти
планує створити

у граматиці - можливий майбутній час
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23.11.2021 14:04 Відповісти
Від віртуального імпорту переходить до реального треба,
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23.11.2021 11:56 Відповісти
Через Угорщину?
Уверены?
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23.11.2021 11:56 Відповісти
Це що шоб мад'яри нас сильніше смикали а то й кацапи через мад'ярів, чого з поляками чи литовцями не працювати, скільки ж кацапні діючої та ще законсервованої живе в центрі Київа
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23.11.2021 11:59 Відповісти
А свій видобуток розвивати ні? Тільки бабло дерибанити?
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23.11.2021 12:11 Відповісти
А свій власний
LNG-термінал побудувати не здатні?
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23.11.2021 12:36 Відповісти
танкера через Боспор не пройдуть
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23.11.2021 14:06 Відповісти
працює над створенням потужностей Джерело: https://censor.net/ua/n3301060
Рояль купили?
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23.11.2021 14:07 Відповісти
Це не ті мадяри, які з газпромом уклали пряму угоду?
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23.11.2021 15:30 Відповісти
 
 