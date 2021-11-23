Україна працює над створенням потужностей для імпорту газу з LNG-терміналу в Хорватії через Угорщину, - Оператор ГТС
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ТОВ "Оператор ГТС України" планує створити гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини, щоб закуповувати газ з LNG-терміналу в Хорватії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Оператор ГТС повідомляє у фейсбуку.
"Угорщина — один із пріоритетних напрямів міжнародної співпраці для Оператора ГТС України. Адже саме ця країна у 2021 році забезпечила майже 90% імпорту газу до України. І навіть після зупинки фізичного транзиту імпорт газу до України продовжився — у жовтні поставки склали 37 млн куб. м. Зараз ОГТСУ працює над створенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини, що потенційно відкриє доступ до LNG-терміналу Adria на острові Крк (Хорватія)", - йдеться у повідомленні.
"Залежність від одного маршруту та постачальника — це слабкість газового ринку в цілому. На нашу думку, співпраця України та Угорщини здатна посилити енергобезпеку обох країн", — сказав керівник Оператора ГТС Сергій Макогон.
Як повідомлялося, у жовтні лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75% (115,9 млн куб. м). Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб. м.
Будь ласка, зачекайте...
що робили навесні???
у граматиці - можливий майбутній час
Уверены?
LNG-термінал побудувати не здатні?
Рояль купили?