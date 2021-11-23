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Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ не допустила витоку за межі України розробок вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Зловмисника, який намагався продати секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування, співробітники СБУ викрили у червні цього року.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Після тривалих та об’ємних досліджень великого масиву інформації експерти з питань державної таємниці Міністерства оборони України підтвердили, що вказані матеріали містять відомості, що становлять державну таємницю. Її витік може завдати шкоди обороноздатності країни, економічним та інформаційним інтересам держави", - зазначають в СБУ.

Також повідомляється, що наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ 01
Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ 02
Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ 03
Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ 04
Оголошено про підозру у державній зраді мешканцю Миколаєва, який намагався продати іноземцям секретні розробки ОПК за $2 млн, - СБУ 05

"Уже зараз встановлено, що відомості з обмеженим доступом мешканець Миколаєва, який раніше працював на одному з вітчизняних оборонних підприємств, оцінив у $2 млн", - стверджують в СБУ.

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Крім того, зазначається, що обманом зловмисник отримав від свого колишнього колеги важливу частину проекту, до роботи над яким останній був безпосередньо залучений.

"У ході проведення спецоперації контррозвідники задокументували одержання кількох "авансів" від іноземців у розмірі $7 тис. Співробітники СБУ викрили зловмисника під час передачі $243 тис. за вказану частину оборонних відомостей. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено документи та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності", - сказано в повідомленні.

Заходи із припинення протиправної діяльності проводились за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
а Ермаку и Зеле когда предьявят?
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23.11.2021 13:53
+1
А головного диверсанта ************ який угробив ЧСЗ новінського шо з ним
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23.11.2021 14:31
+1
Через декілька днів ця гнида буде працювати радником у Єрмака.
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23.11.2021 14:47
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Небось "Зоря" - "Машпроект". Больше в Николаеве, секретного ничего такого нет
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23.11.2021 12:00 Відповісти
Ну может еще чертежи "Кузи"
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23.11.2021 12:01 Відповісти
очень ошибаешься
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23.11.2021 12:38 Відповісти
Например?! Давайте думать логично, что составляет гостайну: 1. Расположение, оснащение воинских частей, объектов, систем ПВО, систем связи.... 2. Новые разработки в области военной техники 3.Старые разработки времен совка на которые по тем или иным причиной им не достались...
Все это конечно есть в Николаеве (соответственно 1. это и бригады и ПВО...; 2. Зоря машроект, ЮТЗ сюда же я их не разделяю; 3. судостроительные КБ )
В данном случае, сказано, что речь идет про проект над которым они работали, т.е. это новый проект, а значит Зоря Машпроект
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23.11.2021 13:11 Відповісти
Заря-Машпроект не имеет отношения к военному кораблестроению
в Николаеве находится не одно КБ которое успешно работает. Включая ИПЦК
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23.11.2021 13:17 Відповісти
Ну во первых, Заря-Машпроект имеет прямое отношение к военному кораблестроению (для военных кораблей очень даже используют газотурбинные установки). Во вторых ИПЦК это опять же кораблестроение - а это либо старые проекты, либо новые но касаются они кораблей малых водоизмещений (катера, малые корабли), что не очень интересно Рашке (тем более на 2млн).
Если что все новые суда/корабли, строят на основании старых проектов (прототипов), там по сути кроме обводов корпуса никаких НОУ-ХАУ нет. Внутреннее устройство интерес конечно представляет, для понимания более эффективного потопления, но с учетом того что у нас концепция москитного флота, для потопления единицы которого достаточно любой ракеты и попадания в любую часть...это особого смысла не имеет (тем более за 2млн).
Так что как ни крути, а крутимся мы около турбин!!!!
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23.11.2021 13:39 Відповісти
ты кораблестроитель?
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23.11.2021 13:44 Відповісти
Да
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23.11.2021 13:45 Відповісти
да ты что? серьезно?
ок. проверим?
сколько в Николаеве проектным кораблестроительных организаций?
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23.11.2021 13:47 Відповісти
Инженер-кораблестроитель если быть точным. И прикинь из Николаева!
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23.11.2021 13:46 Відповісти
какой тип слипа на "61" заводе?
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23.11.2021 13:47 Відповісти
судя по зацикленности за "щаре" ты окончил машфак НКИ. ты машиностроитель а не кораблестроитель.
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23.11.2021 13:54 Відповісти
"щаре" = "заре"
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23.11.2021 13:54 Відповісти
бред пишешь. остановись. ты не в теме и пытаешься умничать.
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23.11.2021 13:45 Відповісти
Один из "малых" проектов ИПЦК

Ракетный корвет

Длина, наибольшая:
112,0 м

Ширина, наибольшая:
13,5 м

Осадка, максимальная:
3,5 м

Водоизмещение, полное:
2650 т

Автономность:
30 суток

Экипаж:
110 чел.
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23.11.2021 14:01 Відповісти
Ну еще Экватор, но я не думаю, что там есть какие-то секретные разработки по системам вентиляции на 2млн.
Разве что чертежи кондиционеров для Мавзолея (это нигде не озвучивалось но их изготавливали они, как то видел фильм про мавзолей и показывали шкафы кондиционеров, там был логотип Экватора)
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23.11.2021 13:15 Відповісти
прежде чем умничать научись читать
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23.11.2021 13:17 Відповісти
ПНХ
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23.11.2021 13:39 Відповісти
приятно пообщаться с культурным человеком.
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23.11.2021 13:46 Відповісти
на палю, гниду !
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23.11.2021 12:00 Відповісти
В Николаеве давным-давно ржавеют ВСЕ верфи ,на ЧСЗ работают сотня-другая человек ,61й вообще стоит или вернее уже лежит ,шо он там кому мог передавать непонятно ,скорее всего какой-то шизофреник сам себя насадил на кукан ...
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23.11.2021 12:07 Відповісти
бред
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23.11.2021 12:39 Відповісти
А який шизофренік дав на це 250 000 дол?
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23.11.2021 12:43 Відповісти
СБУ показать свою работу...контрольная закупка...Если шпионі у руля то надо же для лохов свою работу показать...заодно получить благодарности и повышеня по службе
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23.11.2021 22:09 Відповісти
У китайцев деньги еще есть ...
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23.11.2021 12:10 Відповісти
а Ермаку и Зеле когда предьявят?
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23.11.2021 13:53 Відповісти
СБУ-респект...
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23.11.2021 13:59 Відповісти
А головного диверсанта ************ який угробив ЧСЗ новінського шо з ним
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23.11.2021 14:31 Відповісти
там ещё чуркины руки приложили
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23.11.2021 22:04 Відповісти
За зраду мінімум 20 років, а під час війни вища міра , мінімум пожиттєво. Жах , там хлопці гинуть за батьківщину, а ця мерзота продає ворогу таємниці. ЗРАДА! І ТОМУ ДОВІЧНЕ МІНІМУМ. ЧОМУ БОЛГАРІЯ ЗА ЗРАДУ ЗАСУДЖУЄ НА ДОВІЧНО, ВОЮЮЧА УКРАЇНА ПРОБАЧАЄ....
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23.11.2021 14:33 Відповісти
Через декілька днів ця гнида буде працювати радником у Єрмака.
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23.11.2021 14:47 Відповісти
 
 