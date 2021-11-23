Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс Генерального прокурора за вимогою нардепа Валентина Наливайченка ("Батьківщина") відкрив кримінальне провадження за фактом домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.
Про це Наливайченко повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
"Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за моїм зверненням. Нагадаю, нещодавно звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію зі спробою державних чиновників і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України", - повідомив нардеп. Згідно з витягом з ЄРДР, досудове розслідування розпочато 19 листопада. Витяг з ЄРДР підписаний прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрієм Олефіром. Відповідно досудове розслідування здійснює Національна антикорупційне бюро.
Нагадаємо, раніше видання "Наші Гроші" повідомило, що 26 жовтня державний "Нафтогаз" погодився передати газ "Укрнафті", якою керує олігарх Ігор Коломойський. Загальні претензії становлять 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн. Схему мають затвердили на зборах акціонерів Укрнафти 30 листопада. Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову "Укрнафти" підписувати договори. В звіті за 1 півріччі 2021 року "Нафтогаз" уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
А потім потрібно довести сговір влади з суддями які приймуть рішення і сговір пов'язати с Бенею.
Але вже некоторі все вирішили і зробили висновки і доносять людям всяку хрінь. Нормально?
Повертаємось в наш час і бачимо що ситуація така. Беня судиться. Брехуни викорстовують цю ситацію як завжди. Питання : Я звісно розумію що зараз на мене накиниться свора скажених собак ..але Скажіть до чого тут влада і призидент??? Який звязок між Бенею і Зелею Ну просто аргументовано а не як бабульки на лавкаж зв'язуть Васю з Полатви з Катериною із Ужгорода навіть коли вони не зайомі. Звісно я розумію суть і тепершні балачки наших політиків знаюОсновні Зеля і Беня - банда. Суди продажні і підконтрольні владі тому суд віддасть газ бені (хоча це ще не відомо, але людей вже настромлюють спеціально) Вітренок поставив Зеля значит нфтагаз все зробить як накаже Зеля (сумнівні твердження, ну хоть якісь докази що це правда а непусті балачки)
Тепер що до суду думаю що Беня вигає суд це правда ну і скажим так правильно але хто скзав що його газ використали цьому є докази ? Йго газ досі в ситемі і його ціна досі1000 грн як тоді коли він свій газ поклав у газові сховища.. і тут виникає питання а скільки буде коштувати зберігання газу 9 років у газивих сховищах України чи її ситемі. От тут і цікава ситуація .. Беня навіть ще буде вииний Україні за зберігання свого газу. Треба дочикатись рішення суду.
І тепер про ворів які завжди первими кричать держи вора... Люди не треба приймати слова політиків за чисту монету ..наші політики всі вори 99,9% А от навіщо їм потрібна буча це вже зовсім інше.
Подивимось що буде далі.і хто буде правий а хто брехуном.
🏛️Офис президента столкнулся с новой проблемой, даже похуже «вагнергейта». Олигарх Игорь Коломойский решил отбросить все предрассудки и стать «владычицей морскою». Он требует от ОП плату за лояльность, ценой от 3,5 миллиардов долларов США и больше. Просто оцените.
💰Кто точно не может жаловаться на скупость команды президента, это Коломойский. Ему простили несколько крупных долгов перед государством. Его структуры контролируют Центрэнерго и Укрнафта. Под его контроль сейчас переданы шахты государственного «Добропольеугля». Структуры Коломойского сейчас руководят скандальной «Трубой Медведчука». Думаете, олигарх всем этим удовлетворен? Ничего подобного.
📺Коломойский опять подтверждает свой же тезис - долгов и налогов он не платит. Понятие обязанности - не для него. Почувствовав слабость власти, он не подставляет ей плечо, а пытается урвать то, что урвать еще можно. С началом конфликта ОП с Ахметовым, ценность Коломойского для команды Зеленского-Ермака взлетела до небес, телеканал «1+1» это последний их мощный рупор, который уже проигрывает информационное поле. Очевидно, без канала Коломойского рейтинг Зеленского и «Слуги народа» обвалится стремительно.
💨Олигарх Коломойский это видит и пользуется. «Укрнафта» Коломойского вдруг захотела передачи ей находящегося в газохранилищах природного газа объемом от 700 миллионов до 9 миллиардов кубометров, по судебным искам, история которых тянется со времен президента Ющенко. Ранее Коломойского с такими требованиями посылали в разной степени грубости. Однако времена меняются. После «вагнергейта» Коломойский на переговорах с Ермаком все чаще заговорил об объективной политике телеканала и о необходимости демонстрации разных точек зрения. Намек прозрачный - либо платите, либо поддержка «1+1» на этом и закончится.
💸Стороны сошлись на 3,5 миллиардов кубов газа, пребывающего в украинских газохранилищах. По сути, речь идет о просто отдаче Коломойскому 3,5 миллиардом долларов США, а может и больше. Цена газа в Европе колеблется около 1 доллара США за кубометр - вот по такой цене Коломойский и продаст газ Навтогазу, которому просто некуда будет деться. В отопительный сезон Украина зашла с дефицитом угля и газа.
⚡В стране уже идут веерные отключения, которые стыдливо называют ремонтными работами. Однако.
🤦🏼Коломойский наплодил себе слишком много врагов, в т ч среди своих вчерашних партнеров. Когда сделка была уже запущена, в прессу с интервью вдруг вылез старый бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан и раскрыл все карты. Историю тут же подхватил порошенковский депутат Алексей Гончаренко. Скандал случился громкий, Нафтогаз был вынужден все отрицать. Сделку заморозили.
🤬А тем временем в Европе стали падать цены на газ. Коломойский нервничает. Он требует свой газ прямо сейчас и угрожает немедленно изменить редакционную политику «1+1». О том, как удовлетворить аппетиты Коломойского и не подставиться самому, Ермак сейчас ломает голову.
😎Геннадий Корбан когда то рассказал анекдот. Коломойский нашел на улице кошелек полный стодолларовых купюр. Пересчитал. Вынул. Внимательно осмотрел кошелек снаружи и изнутри. И глубокомысленно произнес: «Чего-то не хватает!» В каждом анекдоте есть доля анекдота.
🏛️Офис президента столкнулся с новой проблемой, даже похуже «вагнергейта». Олигарх Петро Порошенко решил отбросить все предрассудки и стать «владычицей морскою». Он требует от ОП плату за лояльность, ценой от 3,5 миллиардов долларов США и больше. Просто оцените.
💰Кто точно не может жаловаться на скупость команды президента, это Порошенко. Ему простили несколько крупных долгов перед государством не садять у в'язницю. Его структуры контролируют більшість владних структур через поставлених людей. . Структуры Порошенко сейчас руководят скандальной «Укроборонпром». Думаете, олигарх всем этим удовлетворен? Ничего подобного.
📺Порошенко опять подтверждает свой же тезис - долгов и налогов он не платит. Понятие обязанности - не для него. Почувствовав слабость власти, он не подставляет ей плечо, а пытается урвать то, что урвать еще можно. С началом конфликта ОП с Ахметовым, Порошенко свой телеканал «Прямий» отдал двереным особам ето последний его мощный рупор, который уже проигрывает информационное поле. Очевидно, без канала Порошенко рейтинг Зеленского и «Слуги народа» не обвалятся стремительно.
Але це дуже популярна маніпуляція😉
До відома: згідно ст.214 КПК усі заяви про злочин вносять до ЄРДР. Це жодним чином не підтверджує чи не спростовує наявність складу злочину.
Тому зареєструвати КП - це подати заяву. Кожен має право😉