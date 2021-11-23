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Новини Політика України
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Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Генерального прокурора за вимогою нардепа Валентина Наливайченка ("Батьківщина") відкрив кримінальне провадження за фактом домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.

Про це Наливайченко повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 "Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за моїм зверненням. Нагадаю, нещодавно звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою втрутитися у ситуацію зі спробою державних чиновників і структур олігарха Коломойського привласнити природний газ в підземних газових сховищах України", - повідомив нардеп. Згідно з витягом з ЄРДР, досудове розслідування розпочато 19 листопада. Витяг з ЄРДР підписаний прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Юрієм Олефіром. Відповідно досудове розслідування здійснює Національна антикорупційне бюро.

Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 01
Відкрито кримінальне провадження за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн, – Наливайченко 02

Нагадаємо, раніше видання "Наші Гроші" повідомило, що 26 жовтня державний "Нафтогаз" погодився передати газ "Укрнафті", якою керує олігарх Ігор Коломойський. Загальні претензії становлять 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн. Схему мають затвердили на зборах акціонерів Укрнафти 30 листопада. Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову "Укрнафти" підписувати договори. В звіті за 1 півріччі 2021 року "Нафтогаз" уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.
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Топ коментарі
+16
Зелену крису потрібно заганять в глухий кут всією країною!
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23.11.2021 12:00
+15
А за списание долга перед бюджетом в 100 миллиардов Коломойскому Зеленским дело ещё не завели?
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23.11.2021 12:04
+12
Бенядіктова як відкрила так і закриє.
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23.11.2021 12:03
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Зелену крису потрібно заганять в глухий кут всією країною!
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23.11.2021 12:00 Відповісти
Бенядіктова як відкрила так і закриє.
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23.11.2021 12:03 Відповісти
так по моему в последней строке письма венедиктовой четко написано. что прокуратура в это дело не ввязывается.
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Тому що діло в суді. Правильно? ))) Правильно. Так в чому вина Прокуратури коли ще не має рішення суду яке можно констатувати як сговір і довести доказами.? Все правильнос точки дій прокуратури.
А потім потрібно довести сговір влади з суддями які приймуть рішення і сговір пов'язати с Бенею.
Але вже некоторі все вирішили і зробили висновки і доносять людям всяку хрінь. Нормально?
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23.11.2021 13:05 Відповісти
А за списание долга перед бюджетом в 100 миллиардов Коломойскому Зеленским дело ещё не завели?
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23.11.2021 12:04 Відповісти
Беня понял тему. Если один раз простили 150 миллиардов, которые он вывел из Привата, из бюджета Привату компенсировали. То и ещё раз 100 миллиардов простят и компенсируют из бюджета.
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23.11.2021 13:44 Відповісти
На цьому всі "потуги" прокуратури закінчаться.
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23.11.2021 12:05 Відповісти
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23.11.2021 12:07 Відповісти
Шановний, Ви головне лейтенанта сбу не просріть.
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23.11.2021 12:22 Відповісти
Такі як коломойський ніколи не дадуть українцям жити заможно.
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23.11.2021 12:25 Відповісти
Ці олігархічні тварюки гірші від януковоща, бо ховаються за спинами маріонеток і безкарно грабують Україну.
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23.11.2021 12:28 Відповісти
походу зекоманду вместе с клоуном разберут на сегменты без майдана, шума и пыли, аккуратненько ножом и вилкой, мяско отдельно, кожу-коту, кости-собаке.
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23.11.2021 12:41 Відповісти
БЄней попіаряться і ОПУщені і ЮЛЯ , свїй до свого ...
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23.11.2021 12:45 Відповісти
Ціава ситуація. Тепер поміркуємо. Перше суть в чому. Укранафта колись давно подала в суд на Нафтогаз щодо оплати газу який належав Укрнафті(9млрд куб) ще при Яникі парашнику. На тепершній час суд ще неприйняв рішення стосовно цієї справи. Але бучу вже підняли ну ізвісно зі звинуваченнями не бені а зрозуміло кого. Тепер трохі вернемось назад. Вчаси сраного профффесора Беня заробляв на продажі -купівля газу як і всі інші уроди тих часі Фірташ, Бойко, Льовочкин та інші. І в момент коли в економіці України не хватало газу на зиму Яник(парашник) взяв зі сховища газ Бені бе купівлі і договорів отжавши (мабуть) бо Беня був не в общяке і його кинули як лоха. Беня подав у суд і там почалась возня розмазня потім яник-парашник здриснув в кацапщіну , потім війна почалась і ось тепер після майже 9 років беня вирішив забрати своє знов.
Повертаємось в наш час і бачимо що ситуація така. Беня судиться. Брехуни викорстовують цю ситацію як завжди. Питання : Я звісно розумію що зараз на мене накиниться свора скажених собак ..але Скажіть до чого тут влада і призидент??? Який звязок між Бенею і Зелею Ну просто аргументовано а не як бабульки на лавкаж зв'язуть Васю з Полатви з Катериною із Ужгорода навіть коли вони не зайомі. Звісно я розумію суть і тепершні балачки наших політиків знаюОсновні Зеля і Беня - банда. Суди продажні і підконтрольні владі тому суд віддасть газ бені (хоча це ще не відомо, але людей вже настромлюють спеціально) Вітренок поставив Зеля значит нфтагаз все зробить як накаже Зеля (сумнівні твердження, ну хоть якісь докази що це правда а непусті балачки)
Тепер що до суду думаю що Беня вигає суд це правда ну і скажим так правильно але хто скзав що його газ використали цьому є докази ? Йго газ досі в ситемі і його ціна досі1000 грн як тоді коли він свій газ поклав у газові сховища.. і тут виникає питання а скільки буде коштувати зберігання газу 9 років у газивих сховищах України чи її ситемі. От тут і цікава ситуація .. Беня навіть ще буде вииний Україні за зберігання свого газу. Треба дочикатись рішення суду.
І тепер про ворів які завжди первими кричать держи вора... Люди не треба приймати слова політиків за чисту монету ..наші політики всі вори 99,9% А от навіщо їм потрібна буча це вже зовсім інше.
Подивимось що буде далі.і хто буде правий а хто брехуном.
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23.11.2021 12:49 Відповісти
А от по рішенню суду вже можна судити хто сидітеме у в'язниці. Україна демократична держава і іде в ЕС тому потрібно бути Европейцями і судити за скоєне ане до того..
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23.11.2021 13:00 Відповісти
Атепер чисто віртуально як що взяти зберігання 1000куб газу на одну добу по 1 долару то виходть за день Беня повинен заплатити 9 млн доларів а за рік приблизно 3,2 млрд а за 9 років приблизно 30 млрд грн. Тепер головне щоб Нафтогаз все робив правильно і юристи робили як потрібно. Беня може залишитись без свого газу тому що лохонув вірніше що дав себе кинути Янику парашнику.
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23.11.2021 13:30 Відповісти
Ответ на Ваш вопрос https://t.me/s/pecherhill
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23.11.2021 13:33 Відповісти
Ну і що це за телеграмканал.. Чергові ЗМІ? А що це мені дасть? Начитатся ? Не зрозумів.
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23.11.2021 13:39 Відповісти
а що тут тобі не зрозуміло? чи ти справді наївно думаєш, що Беня платитиме за зберігання свого газу за всі ці роки? )) Знаючи чи здогадуючичь, що так і буде, то Беня взагалі не починав би ці качелі з тим газом. При Пороху сидів в Ізраїлі і навіть не рипався. а тепер вилізло і паразитує на українських ресурсах. Коли всі свої при владі гріх не скористатися такими можливостями.
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24.11.2021 00:08 Відповісти
Мені все зрозуміло але я не казню за те що ще не відбулось.Розумієш. От ти наприклад можеш когось вбити.. ну я так тебе зрозумів (наприклад) так що мені тебе грохнуть напред чи посадити в яму щоб ти не зробив чогось поганого в майбутньому???
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24.11.2021 11:12 Відповісти
та з участю Бені відбулося інше, можливо, ще більше резонансніше, ніж ця ситуація з тим газом. я маю на увазі викачані Бенею мільярди гривень з Приватбанка. І що, хтось за це Беню наказав? та само і з газом цим буде. Беня "своє" відсудить і забере ще й з відсотками. і ніхто його за це не накаже.
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24.11.2021 19:47 Відповісти
а ти і дальше наївно вір в казки про те, що Беня за зберігання того газу, заплатить 32 млрд грн до держбюджету. ))
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24.11.2021 19:49 Відповісти
не зря беня потратился на сериал, лисапед и нарика-дурачка, грабить можно круглосуточно.
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23.11.2021 12:51 Відповісти
Если суд присудит отдать газ Коломойше - значит нет украинского суда. Есть карманная шобла Коломойши
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23.11.2021 13:20 Відповісти
Бенько та його єдинокровна братія хасидського гатунку із уряду, ведуть притаманні їм ігрища з мамоною, на фоні вилупивших свої баранячі очі українців, вибраших їх керувати своєю квітучою Ненькою...
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23.11.2021 13:25 Відповісти
Печерский холм
​​🏛️Офис президента столкнулся с новой проблемой, даже похуже «вагнергейта». Олигарх Игорь Коломойский решил отбросить все предрассудки и стать «владычицей морскою». Он требует от ОП плату за лояльность, ценой от 3,5 миллиардов долларов США и больше. Просто оцените.

💰Кто точно не может жаловаться на скупость команды президента, это Коломойский. Ему простили несколько крупных долгов перед государством. Его структуры контролируют Центрэнерго и Укрнафта. Под его контроль сейчас переданы шахты государственного «Добропольеугля». Структуры Коломойского сейчас руководят скандальной «Трубой Медведчука». Думаете, олигарх всем этим удовлетворен? Ничего подобного.

📺Коломойский опять подтверждает свой же тезис - долгов и налогов он не платит. Понятие обязанности - не для него. Почувствовав слабость власти, он не подставляет ей плечо, а пытается урвать то, что урвать еще можно. С началом конфликта ОП с Ахметовым, ценность Коломойского для команды Зеленского-Ермака взлетела до небес, телеканал «1+1» это последний их мощный рупор, который уже проигрывает информационное поле. Очевидно, без канала Коломойского рейтинг Зеленского и «Слуги народа» обвалится стремительно.

💨Олигарх Коломойский это видит и пользуется. «Укрнафта» Коломойского вдруг захотела передачи ей находящегося в газохранилищах природного газа объемом от 700 миллионов до 9 миллиардов кубометров, по судебным искам, история которых тянется со времен президента Ющенко. Ранее Коломойского с такими требованиями посылали в разной степени грубости. Однако времена меняются. После «вагнергейта» Коломойский на переговорах с Ермаком все чаще заговорил об объективной политике телеканала и о необходимости демонстрации разных точек зрения. Намек прозрачный - либо платите, либо поддержка «1+1» на этом и закончится.

💸Стороны сошлись на 3,5 миллиардов кубов газа, пребывающего в украинских газохранилищах. По сути, речь идет о просто отдаче Коломойскому 3,5 миллиардом долларов США, а может и больше. Цена газа в Европе колеблется около 1 доллара США за кубометр - вот по такой цене Коломойский и продаст газ Навтогазу, которому просто некуда будет деться. В отопительный сезон Украина зашла с дефицитом угля и газа.

В стране уже идут веерные отключения, которые стыдливо называют ремонтными работами. Однако.

🤦🏼Коломойский наплодил себе слишком много врагов, в т ч среди своих вчерашних партнеров. Когда сделка была уже запущена, в прессу с интервью вдруг вылез старый бизнес-партнер Коломойского Геннадий Корбан и раскрыл все карты. Историю тут же подхватил порошенковский депутат Алексей Гончаренко. Скандал случился громкий, Нафтогаз был вынужден все отрицать. Сделку заморозили.

🤬А тем временем в Европе стали падать цены на газ. Коломойский нервничает. Он требует свой газ прямо сейчас и угрожает немедленно изменить редакционную политику «1+1». О том, как удовлетворить аппетиты Коломойского и не подставиться самому, Ермак сейчас ломает голову.

😎Геннадий Корбан когда то рассказал анекдот. Коломойский нашел на улице кошелек полный стодолларовых купюр. Пересчитал. Вынул. Внимательно осмотрел кошелек снаружи и изнутри. И глубокомысленно произнес: «Чего-то не хватает!» В каждом анекдоте есть доля анекдота.
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23.11.2021 13:28 Відповісти
А як вам в такому вигляді:
🏛️Офис президента столкнулся с новой проблемой, даже похуже «вагнергейта». Олигарх Петро Порошенко решил отбросить все предрассудки и стать «владычицей морскою». Он требует от ОП плату за лояльность, ценой от 3,5 миллиардов долларов США и больше. Просто оцените.

💰Кто точно не может жаловаться на скупость команды президента, это Порошенко. Ему простили несколько крупных долгов перед государством не садять у в'язницю. Его структуры контролируют більшість владних структур через поставлених людей. . Структуры Порошенко сейчас руководят скандальной «Укроборонпром». Думаете, олигарх всем этим удовлетворен? Ничего подобного.

📺Порошенко опять подтверждает свой же тезис - долгов и налогов он не платит. Понятие обязанности - не для него. Почувствовав слабость власти, он не подставляет ей плечо, а пытается урвать то, что урвать еще можно. С началом конфликта ОП с Ахметовым, Порошенко свой телеканал «Прямий» отдал двереным особам ето последний его мощный рупор, который уже проигрывает информационное поле. Очевидно, без канала Порошенко рейтинг Зеленского и «Слуги народа» не обвалятся стремительно.
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23.11.2021 13:49 Відповісти
А когда коломойский вернет деньги украденные им у вкладчиков Приватбанка? Кстати, кто-нибудь на коломойского, по этому вопросу, в прокуратуру заявление подал?
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23.11.2021 13:36 Відповісти
Кожному має бути зрозуміло, що необхідно обирати тільки з українців. Наливайченко, який явно не без недоліків, і той був би незрівнянно меншим злом ніж отакі.
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23.11.2021 13:39 Відповісти
Цікаво ви завжди обираєте між тим що вам дадуть в лоба чи по лобі??))
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23.11.2021 13:57 Відповісти
Валик пытается сгрести остатки своего рейтинга, чтобы не забывали😄

Але це дуже популярна маніпуляція😉

До відома: згідно ст.214 КПК усі заяви про злочин вносять до ЄРДР. Це жодним чином не підтверджує чи не спростовує наявність складу злочину.

Тому зареєструвати КП - це подати заяву. Кожен має право😉
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23.11.2021 15:24 Відповісти
о, и Юляша тоже скинула ЗЕленые босоножки...
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23.11.2021 19:44 Відповісти
 
 