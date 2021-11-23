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Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду захворюваності в Україні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду захворюваності в Україні, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє про прискорення спаду нинішньої хвилі COVID-19 в Україні.

Про це він повідомив на брифінгу у вівторок, 23 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

"Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду: -20% та -19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду: -3% за останній тиждень", - сказав очільник МОЗ.

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Ляшко також відзначив "початок розвантаження медичної системи" в Україні. За його словами, резерв вільних ліжок із киснем збільшився до 33,5 тисяч.

Водночас голова Мінздоров'я наголосив на необхідності збереження високих темпів вакцинації. "Україна наближається до цілей Всесвітньої організації охорони здоров'я із вакцинації – 40% дорослого населення до кінця 2021 року", - сказав він.
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Переміга. Ура!
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23.11.2021 12:03 Відповісти
я в свои 130 уже 4 раза дважды пфайзером и дважды модерной теперь сижу жду 2 тыс.что бы пойти в фитнес клуб
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23.11.2021 12:11 Відповісти
Треба ще якісь обмеження для громадян ввести .Тоді перемога буде потужною і беззаперечною. А ковід злякається і втече .
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23.11.2021 12:06 Відповісти
Кто бы сомневался. К рождественским каникулам будем опять все в зелёной зоне. Буковель ждёт Величайшего, да и корпоративчики для 95 квартала никто не отменял. А депутатам на Канары хоцца
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23.11.2021 13:14 Відповісти
До зустрічі в березні? Чи ще поки ні?
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23.11.2021 13:15 Відповісти
 
 