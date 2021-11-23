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Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Міністерство охорони здоров'я продовжило контракт з компанією Pfizer на поставчання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок вакцин. Протягом цього часу Україна буде отримувати по 25 млн доз вакцин щорічно", - зазначив він.

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За його словами, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", - закликав Ляшко.
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Топ коментарі
+19
Для цього все і затівалося .
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23.11.2021 12:18
+11
Так отож. Денежки не пахнут
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23.11.2021 12:22
+11
Вот вам и для чего принудительная вакцинация готовьтесь каждые пол года колоться.и детей сюда тоже пристроят
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23.11.2021 12:25
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Ну наприклад за рахунок мене аж ніяк не переповнені лікарня. Щойно перехворів ковід спокійно вдома приблизно за 12 днів від моменту захворювання до моменту одужання. У полікліниці був тільки два рази, щоб здати тест на ковід. Спочатку експрес, а потім ПЛР. І в тому не моя вина - сімейний лікар призначив це зробити. І якби лікували людей не за протоколом МОЗ, то якість життя медиків суттєво б не змінилася. Самі і винні.
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23.11.2021 14:51 Відповісти
Думаєте ось ці напишуть "А через нас морг в Полтаві переповнений"?
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23.11.2021 17:04 Відповісти
Це Ви мені таким чином наочно показали результат лікування за протаколами нашого МОЗ? Дякую я вже бачив. Цю картинку ви не перший раз вже публікуєте. Хоча можу помилятися. Але тут на цензорі її вже публікували. Не розумію тільки Вашої мети такої публікації. І звісно Їм вже не треба писати, що завдяки недолугому лікуванню вони туди потрапили. Це є очевидним принамні для мене.
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23.11.2021 17:33 Відповісти
Я вам наочно показую результати відсутності вакцинації.
А за яким протоколом Ви пропонуєте лікувати?
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23.11.2021 17:38 Відповісти
Можу припустити що якщо б лікували так як мене та мою дружину, то до лікарні ці люди навіть не потрапили б. А до моргу і поготів. Так що поки не бачу прямого звʼязку між відсутністю вакцінації і Вашим фото. Бо в мене її теж немає, а я замість того, щоб бути на подібному фото зараз тут з Вами сперечаюсь.
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23.11.2021 17:42 Відповісти
Слава Богу меня до школы никто ни от чего не рятував. И я прекрасно прожил эти годы. Не помню что мне штрыкали в школе.
Корью переболел естественным образом, ничего свехъестественного., что-то вроде гриппа. Имею природный иммунитет от кори.

Так и дожил уже до преклонных лет нормально без укалывания от того, чем я так никогда и не болел
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23.11.2021 21:56 Відповісти
Де прожив? У тайгє?
Брешеш! У радянському дитинстві був проколотий з першого дня народження від усього, як і інші діти.
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23.11.2021 22:31 Відповісти
Представь себе в Киеве. Но в детский сад не ходил. Родители со мной по поликлиникам не бегали, потому как не было причин, потому как я был здоров без прививок.
Единственное, что помню, что когда мы с отцом пришли в поликлинику за справкой в школу на нас все орали, видимо по причине отсутствия прививок.

Но в школу я пошел, а там уж всех, к сожалению, кололи без разбору.
Но меня не кололи больше чем других. Что не укололи до школы, то не докалывали.
В школе тоже болел мало, в отличие от однокласников, которые вечно были в соплях и кашлях.
Учился я хорошо. В 9-м классе заболел корью, когда сильно перемерз зимой, видно корь гуляла в школе.
Переболел приблизительно как гриппом, ничего особенного. Имею пожизненный нормальный иммунитет от кори
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23.11.2021 23:22 Відповісти
Ви називаєте людей, які захищають своє тіло від чужого втручання, неосвіченими і дрімучими?
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23.11.2021 13:26 Відповісти
А ще я їх називаю: латентними самогубцями, потенційними суїцидниками, кацапячими ботами, ольгинцями, трампістами-путіністами, безвідповідальними недогромадянами.
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23.11.2021 13:30 Відповісти
Тоді з вашим тілом теж зроблять щось насильно.
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23.11.2021 13:46 Відповісти
Та она и не против! Она из тех, которые будут топить по ветру в зависимости от чужих хотелок! Она даже по закону не имеет права себя защищать, так как наплевала на него ставя банки перед монитором!
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23.11.2021 13:52 Відповісти
Нульофка! Це ти про кого - «она»? Про свою подружку, яка банками горілку п'є?
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23.11.2021 14:06 Відповісти
Хто?
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23.11.2021 14:09 Відповісти
"рятівник" життя.
Якщо ви не вважаєте недоторканість людини цінністю, то і до вас інші будуть ставитись так само.
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23.11.2021 14:31 Відповісти


Не припиняю дивуватись та переконуватись, які ж ви, антивакси, розумово недорозвинені.
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23.11.2021 14:39 Відповісти
Ось культура у вакцинаторів. Це ви вакцинатори розумово недорозвинуті.
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23.11.2021 14:44 Відповісти
Погоджусь. І навіть поясню чому. Так звані антиваксери хоча б намагаються аналізувати події та інформацію. Складати хоч якісь причинно - наслідкові звʼязки. Проваксери тупо вірять так званим експертам та заявам провладних чиновників від медицини.
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23.11.2021 15:04 Відповісти
Погоджуєтесь з нульофкою зальотною та її тупим коментарем?

«Американець» ! У мене до вас прохання, не звертайсь більше до мене на форумі, щоб я не витрачала час. Взагалі-то, проваксери у труні бачили провладних чиновників від нашої медицини, у нас інші авторитети.
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23.11.2021 15:28 Відповісти
Не створи собі кумира.
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23.11.2021 15:36 Відповісти
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23.11.2021 16:12 Відповісти
Йди кудись до лісу і там сиди, ніхто тебе не чіпатиме і вакцинувати не буде. А хочеш жити в соціумі, то маєш приструнити власні забаганки.
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23.11.2021 14:51 Відповісти
Права людини це не власні забаганки. Нехай той що боїться коронавірусу йде в ліс і там сидить.
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23.11.2021 14:56 Відповісти
Пʼять балів. Враховуючи те, що вакцинованим начеб-то взагалі не треба за щось хвилюватися. Вони ж стовідсодково начеб то захищені.
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23.11.2021 15:00 Відповісти
Двійко турків з німецьким громадянством і єврей грецького походженням рятують світ за декілька ярдів зелені...
Ви серйозно?!!!
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23.11.2021 13:33 Відповісти
​​Медсестра, проработавшая в отделении интенсивной терапии более двух десятилетий, сообщает о тревожной халатности, свидетелем которой она стала и которой подвергалась в отделении больницы во время «пандемии» коронавируса.



«Уколы Covid убивают здоровых молодых людей с беспрецедентной скоростью и истощают естественный иммунитет», предупреждает Хелен Смит,

медсестра с большим опытом работы, получившая психологическую травму от того, что она наблюдала и пережила во время работы в отделении интенсивной терапии во время «пандемии».



«Я работаю медсестрой почти 25 лет. Большую часть своей карьеры я провела в отделении интенсивной терапии. Я никогда не видела ничего подобного за всю свою карьеру», - признаётся Смит. «Они не позволяют врачам делать то, что они хотят делать, чтобы помочь пациентам. Всё регулируется начальством в больницах».



До введения вакцины против Covid пациенты на самом деле умирали не от вируса, а от врачебной халатности, объясняет Смит.

«Они умирали, потому что врачи немедленно интубировали пациентов и снабжали их Ремдесивиром, дорогим препаратом, который ничего не делает для лечения Covid или респираторного заболевания, но способен отключать органы», - говорит медсестра.



Во время первой волны Covid врачи внезапно отказались от протокола, который обычно применялся для пациентов, страдающих тяжелым респираторным заболеванием, и были проинструктированы соблюдать правила, равносильные проведению массовых убийств.



«Большая часть того, почему люди умирали от Covid-19, заключалась в том, что они вводили людям Ремдесивир и интубировали их. Единственный препарат, который они давали людям - это Ремдесивир, и мы все еще используем его. Ремдесивир стоит 5 000 долларов за пакет и ни на что не влияет. Это может отключить ваши органы. Многие пациенты с коронавирусом, получавшие Ремдесивир, попадают на диализ», - сообщает Смит. «Интубация пациентов - это, по сути, смертный приговор, особенно с вариантом дельта, мы спасаем очень немногих».



«В какой-то момент один наш врач начал давать пациентам Ивермектин, потому что у него был большой успех в своей амбулаторной клинике, и он справился. Руководство клиники пригрозило уволить его, если он продолжит делать это. Он не был настроен на конфронтацию и согласился, чтобы работать дальше».
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23.11.2021 13:23 Відповісти
Так и есть. Интубация - это смертность выше 80%. Попросту казнь, если нет абсолютных медицинских показаний.
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23.11.2021 13:26 Відповісти
Ну это не новость. Для того, чтобы понять что такая смертность результат подобного лечения, а точнее отсутствие такового, достаточно взглянуть на протокол лечения рекомендованный ВОЗ и утвержденный нашим МОЗ. Там миновать побочку в виде пневмонии можно только в том случае, если у тебя крепкое здоровье и иммунитет. Для людей с хроническими заболеваниями и пожилых практически гарантированно получаешь пневмонию в тяжелой форме.
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23.11.2021 13:27 Відповісти
Их халатность в том, что предписания и регламент диктует МОЗ. А бабушку дедушку чью-то, вытаскивать никто не особо хочет.
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23.11.2021 13:39 Відповісти
Ну собственно єто все что нужно знать об этих вакцинах. Запускается сервис под названием "Право на свободную жизнь".
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23.11.2021 13:23 Відповісти
Точней без права на свободную жизнь
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23.11.2021 13:46 Відповісти
Президент Bayer Pharmaceuticals

Штефан Оэльрих:



«Вакцины МРНК являются примером для клеточной и генной терапии».



«В конечном счете, вакцины MRNA являются примером для клеточной и генной терапии. Я всегда люблю говорить, что если бы два года назад мы провели опрос среди общественности на тему «Готовы ли вы принять генную или клеточную терапию и ввести её в свое тело?», то, вероятно, мы получили бы 95% отказов».
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23.11.2021 13:32 Відповісти
Так и сейчас основная часть не принимает. Ее насаждают на государственном уровне. Т.е. практически насильно.
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23.11.2021 13:51 Відповісти
З тим же успіхом можна підійти до людини на вулиці і назвати гетеросексуалом. Більшість у відповідь почне матом крити. Статистика річ вперта - близько 80% населення тупі та обмежені індивіди.
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23.11.2021 14:55 Відповісти
Я так розумію, що Ви робите такі висновки інтерполюючи власні розумові здібності на загал?
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23.11.2021 14:59 Відповісти
Еже годно господа) Теперь точно уверен, что колоться этой шляпой не нужно.
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23.11.2021 13:37 Відповісти
А раньше не уверены были?
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23.11.2021 13:52 Відповісти
У нас вообще - то не 25 млн человек, кому не хватит прививок? А если даже 25 млн человек без детей, то нужно по 2 прививки - это 50 млн прививок. А заказали только 25 млн на 12.5 млн человек. Кому не хватит?
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23.11.2021 13:39 Відповісти
Думаю еще и выливать придется просроченные.
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23.11.2021 13:53 Відповісти
Я вижу здесь собрались одни медицинские светила в области вирусологии!
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23.11.2021 13:49 Відповісти
Ну и какое отношение антибиотик с конкретным эффектом за короткое время при его использовании имеет отношение к шмурдяку с непонятным результатом его применения? К тому же пенициллин Вас колоть каждые полгода никто не заставляет.
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23.11.2021 13:56 Відповісти


Так! Бригада ольгинців-вірусологів зі стажем та досвідом.

Лише подивіться, в що ці недоумки перетворили Цензор. Складається враження, що це головний антиваксерний портал в Україні. Шкода, що модератори їх не видаляють та не деактивовують.
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23.11.2021 14:01 Відповісти
А чому вони повинні видалять те що неподобається саме Вам? Хіба на цензорі не плюралізм поглядів на проблему? Наша влада вже і так досить ретельно зачистила інформаційний простір. Все що їй не подобається просто цензурять. Чи Ви також вважаєте, що це інше і критикувати приміром Зеленського не треба?
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23.11.2021 14:14 Відповісти
Ви можете свого Зеленського хоч до смерті зацілувати, а от впливати на свідомість українців, життя яких залежить від того, захистили вони себе чи не захистили - не маєте права! Ви - не лікар, не науковець, не дослідник, не вірусолог, ви лише жертва антиваксерноі пропаганди. Зі своїм здоров'ям та життям робіть все, що вам заманеться, але ж вам цього мало, вам треба щоб і інші робили ті ж самі фатальні помилки. Тому так активно залякуєте невпевнених, та засуджуєте тих, хто вакцинован. До речі, кількість померлих українців від ковіду теж на вашій совісті.
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23.11.2021 14:25 Відповісти
По-перше, наведіть бодай хоч один приклад, що я когось засуджую, що він вакцінувався чи навіть хоч один приклад, що я когось закликаю не вакцінуватися чи залякую. Я закликаю людей думати та аналізувати інформацію щодо вакцин. Чи закликати думати та аналізувати не потрібно теж? Стадо не повинно думати. Я вірно Вас зрозумів? По-друге я звісно не лікар і не вірусолог, але маю право на власну думку щодо свого власного здоровʼя не знаходите? І доречі, а хіба Ви лікар чи вірусолог, що пропагуєтете тут вакцинуватися? До того ж так активно. Взяли собі право звинувачувати когось у смертях та інше. У смертях людей, як на мою думку, винен протокол лікування. Якби лікували людей так як наприклад лікували днями мене та мою дружину від ковід, то такоі ситуації як зараз впевнений що не було б. І це теж моє особисте право так вважати. Але нажаль не всім так везе з сімейним лікарем як намповезло. І Ви не крітерій істини у першій інстанції. Ви теж можете помилятися.
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23.11.2021 14:47 Відповісти
Навіть не читала
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23.11.2021 15:29 Відповісти
Ну в такому разі злив зараховано.
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23.11.2021 15:39 Відповісти
Типова поведінка та сленг дешевого бота.

А я, наївна та довірлива, ще просила по-людськи, щоб більше не звертався до мене.

Пішов геть, придурок
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23.11.2021 15:58 Відповісти
Ви цікава людина. Вийшли на вулицю. Побачили стоять люди та дискутують. Підійшли до них и почали теж підкидувати свої репліки у загалну суперечку та обмін думками. Вам відповіли. Вам відповідь не сподобалася і Ви почали вимагати з Вами не спілкуватися. А власне Вас хтось сюди запрошував та примушував своїми думками ділитися? Вам не спадало на думку, що якщо комусь щось кажеш чи кидаєш свої думки у загал, то досить природньо що Вам на них відповідають і висловлюють свої міркування у відповідь. Навіть не зважаючи на те, що власне Вам вони можуть не подобатись. Така природа дискусії. А Ваша поведінка щонайменше дивна.
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23.11.2021 16:05 Відповісти
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23.11.2021 16:09 Відповісти
Бригада ваксеров придумала себе "мульку" - когда нормальных доказательств и аргументов нет, повесить на любого совершенно им незнакомого человека ярлык- "ольгинец".

Они думают, что нормальный, умный думающий и читающий человек на этот бред поведется.
Они ничего о прививках не знают и знать не хотят, они ничего не читают и не слушают ученых - иммунологов, вирусологов, профессоров, докторов наук с иным мнением.

Ну не хотят люди думать, ну такие они. Укололся и пошел. Но зачем давить и травить тех людей, которые интересуются тем, что им запускают в организм и каковы последствия.
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23.11.2021 15:13 Відповісти
Йа нє панімать свинособачого ізика!

А тепер усе це тільки українською.
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23.11.2021 15:32 Відповісти
Ну там він каже про нормальних, розумних, думаючих людей. Та то пусте. Не звертайте уваги. Вам це ні до чого.
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23.11.2021 15:41 Відповісти
Пішов геть, ботяра
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23.11.2021 16:00 Відповісти
Мы тут обсуждаем не языковые проблемы , а проблемы вакцинации.

Поверь мне, я украинский знаю лучше тебя. И всегда его буду отстаивать всеми возможными способами
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24.11.2021 01:04 Відповісти
Взагалі-то, ти тут нічого не відстоюєш, а заробляєш гроші. Тільки боти на зарплатні можуть так наполегливо, багатослівно та «переконливо» переконувати.

Які ще проблеми вакцинації у тебе? Як ти можеш знати мову, лапоть? Де ти будеш її «отстаивать»? Не сміши мої пуанти, коли вони сміються, мені лоскотно.
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24.11.2021 01:17 Відповісти
У меня никаких проблем с вакцинацией.
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24.11.2021 02:07 Відповісти
Не путайте болезни с мнимыми лекарствами. Как и апатию с аппетитом.
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23.11.2021 16:27 Відповісти
Мнимыми лекарствами? это про что?
Лекарства есть либо реальные, либо их не существует. О каком лекарстве конкретно идет речь?
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24.11.2021 02:10 Відповісти
Айдин Кескинер, президент Clinical Research of West Florida, исследовательской компании из Тампа-Бэй, которая также является подрядчиком Pfizer.
https://www.youtube.com/watch?v=UevFPD6AtgY&ab_channel=ProjectVeritas

«Я думаю, это ужасно, но у нас нет власти», - признал Кескинер. «Я скажу вам, что фармацевтические компании в целом облажались, и я один из тех, кто получает деньги от фармацевтических компаний. Я не хотел делать прививку, но у меня не было выбора». Он добавил: «Если я хотел жить своей прежней жизнью - у меня не было выбора».
«Я беру их деньги», - заявил Кескинер. «Они платят мне много денег за то, чтобы я делал для них дерьмо. Что мы и делаем, и мы не лжем, не обманываем, ничего не скрываем. Мы говорим им правду на все 100% - вы принимаете эту штуку и или ваша рука отваливается, или ты бесплоден... мы говорим об этом и правительству ".

Джулиус Ричел
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/#top
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23.11.2021 13:55 Відповісти
Ваша бустерная жизнь: как бигфарма внедряет абонентскую модель рентабельности

Читав. Автор реально все розклав по полицям. Із суттєвими доказами.
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23.11.2021 14:42 Відповісти
А чому ти вирішив, що вакцинатор не платить податки, а за твої вакцинується?
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23.11.2021 15:00 Відповісти
Контроль популяции, что тут непонятного. Бизнес. Нельзя глупым гражданам, сразу пояснить как ведут себя молекулы и что основа полагающее в организме это сосуды и цнс. Если повредить обмен веществ, все стан с нога на голову, а последствия будут ужасными, но предсказуемыми и управляемыми.
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23.11.2021 16:34 Відповісти
А Модерну ?
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23.11.2021 15:00 Відповісти
дальнейшая перспектива: талоны на вакцинацию и код на лоб.
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23.11.2021 16:14 Відповісти
Вакцинація рятує життя???

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23.11.2021 16:17 Відповісти
Будь-який дурень приведе графіки Європа-Афріка. Ви б привели Расія-Африка
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23.11.2021 19:35 Відповісти
это всё зрада и пять джи 666 код на лбу.
только икона, лучина, молитва и лбом об пол!
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23.11.2021 17:34 Відповісти
Для тех кто ничего не читает, не знает и ничем не интересуется в сфере вакцинации сойдет и икона, лучина, молитва и лбом об пол! Зачем деньги тратить
Их можно колоть чем угодно, хоть святой водой , им без разницы. Главное уколоться за компанию.
Они даже инструкцию в глаза не видели того, что им укололи!
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23.11.2021 22:03 Відповісти
Нормальні люди тому і обговорюють це спірне питання, що вони освічені, багато читають і знають. А дрімучі, нічим не цікавляться - їм кажуть будьте готові, вони відповідають - завжди готові.
Що скаже партия и правительство, те й будуть робити.

Як сказав поет:

Слишком умных жизнь сама
чешет с двух боков:
горе им и от ума,
и от мудаков.
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23.11.2021 23:38 Відповісти
Ковидобесы шмурдяк уже закуплен...на вакцинацию ...Бегооом (руки сгибаются в локтях)...Марш!
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24.11.2021 08:53 Відповісти
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