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Найкращою гарантією безпеки є реалізація мінських домовленостей, - Пєсков про ситуацію на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найкращою гарантією безпеки є реалізація мінських домовленостей, - Пєсков про ситуацію на Донбасі

Україна може отримати гарантії безпеки від Російської Федерації тільки реалізацією мінських угод щодо Донбасу. Відсутність прогресу підвищує загальний рівень напруженості в Європі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на питання про те, чи Україна може отримати гарантії безпеки від Росії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".

"Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація мінських домовленостей. Тому що відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, звичайно ж, є істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі. Це очевидний факт", - відповів Пєсков.

Він уточнив, що всі сторони повинні обговорювати це в прямому діалозі.

Зазначимо, що Пєсков промовчав про те, що Росія та найманці РФ на Донбасі, яких вона активно підтримує, регулярно порушують ті ж таки мінські угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Найкращою гарантією буде ліквідація антилюдського утворення, що 300 років тому назвало себе росією.
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23.11.2021 12:41
+5
ну так реализовывайте, кто же вам мешает)
это переливание из пустого в порожнее уже никому не интересно)
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23.11.2021 12:26
+5
Гарантії від росії нічого не варті.
Україні треба позбудитися п'ятої колони, типа Гордона і Комаровського.
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23.11.2021 12:28
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ну так реализовывайте, кто же вам мешает)
это переливание из пустого в порожнее уже никому не интересно)
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23.11.2021 12:26 Відповісти
Гарантії від росії нічого не варті.
Україні треба позбудитися п'ятої колони, типа Гордона і Комаровського.
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23.11.2021 12:28 Відповісти
и от разумкова с зеленским тоже
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23.11.2021 12:29 Відповісти
Зеленський патріот України. Разумков п'ята колона.
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23.11.2021 12:41 Відповісти
Тільки не України,а рефії!
Бо зеля криворагульний більшість грошей звідти отримує.
В нього невелика гастролі на Банковій між криворіжців та лук'янівкою.
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23.11.2021 13:13 Відповісти
найкраща гарантія безпеки - відсутніть росії по факту на карті світу...
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23.11.2021 12:36 Відповісти
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23.11.2021 12:39 Відповісти
Найкращою гарантією буде ліквідація антилюдського утворення, що 300 років тому назвало себе росією.
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23.11.2021 12:41 Відповісти
30 років!
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23.11.2021 13:09 Відповісти
Так Украина и не против реализации Минских соглашений , пусть и написанньіх под диктовку Кремля , потому несовершенньіх. Только прогресса в их реализации нет по вине РФ , которая хочет пропихнуть пунктьі особого статуса территории , амнистии и вьіборов , сохранив статус-кво в плане сохранения там своих гибридньіх войск со всем вооружением и игнорируя главное требование Минска - "полньій вьівод с территории Украиньі иностранньіх НЗФ и передачу Украине контроля над границей". Путина системно прессуют по данньім вопросам на переговорах в Нормандском формате , потому РФ и противится их проведению . Что явно демонстрирует , кто на самом деле сабботирует Минский процесс.
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23.11.2021 12:44 Відповісти
Вот это поворот))) Так Минские соглашения хорошие?
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23.11.2021 14:33 Відповісти
ПШНХ, Песков!
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23.11.2021 12:52 Відповісти
Пошли нαχ ςο ςβοими Минскими. Если ещё будут то уже не в Минске.
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23.11.2021 12:56 Відповісти
Москалі всіма фібрами за виконання "мінских домовленностей", про які Петро з гордістю говорив що їх текст він власноруч створював.
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23.11.2021 13:02 Відповісти
Тільки чомусь не бажають їх виконувати!
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23.11.2021 13:08 Відповісти
ситуація на донбасі - суто Українське внутрішнє питання , яким боком ти там ?
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23.11.2021 13:03 Відповісти
То чого рефія не бажає їх виконувати?!
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23.11.2021 13:07 Відповісти
действительно...
только не так как их видит рашка и ее пургоносец... а так как это видят остальные...
и да! Дебальцево по Минским угодам - НАШЕ... от слова - украинское...
и шо по этому поводу каркнет письков???
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23.11.2021 13:17 Відповісти
По Минским все наше, там никаких республик)
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23.11.2021 14:35 Відповісти
петух обдрыстаный, усохни и здохни, падаль козлорылая
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23.11.2021 13:17 Відповісти
Песков - преступник!!!! Вот и все!!!
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23.11.2021 13:26 Відповісти
парашинскими гарантиями можно только жопу подтереть! А потом, засвнуть их в глотки лживых пидаров, пескова и *****.
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23.11.2021 13:52 Відповісти
Ну так Лавров,на днях вже спалился назвав хотелки Мордора,когда нечаянно произнёс вместо децентрализация федерализация.Поэтому намерения Мордора чётко обозначены как вмешательство в дела суверена Украины с целью федерализации.А Минск-это всего лишь инструмент к этому
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23.11.2021 14:19 Відповісти
 
 