В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"

Кремль вважає нові санкції США щодо "Північного потоку - 2" незаконними та неправильними.

Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТАСС".

"Санкції щодо "Північного потоку" - це продовження цієї санкційної мови, від якої ніяк завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - наголосив він.

За словами Пєскова, Москва ставиться до цього вкрай негативно.

"Ми неодноразово про це говорили. Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог", - додав прессекретар Путіна.

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