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В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кремль вважає нові санкції США щодо "Північного потоку - 2" незаконними та неправильними.
Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТАСС".
"Санкції щодо "Північного потоку" - це продовження цієї санкційної мови, від якої ніяк завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - наголосив він.
За словами Пєскова, Москва ставиться до цього вкрай негативно.
"Ми неодноразово про це говорили. Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог", - додав прессекретар Путіна.
Топ коментарі
+5 Вальдемар Кепський
показати весь коментар23.11.2021 13:09
+4 Максим Максимович b5166c8f
показати весь коментар23.11.2021 12:36
+4 S. Fogger
показати весь коментар23.11.2021 13:08
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Санкции? Так им свободно процессоры для суперкомпов продают! Это ж уму непостижимо.
видать не совсем жёсткий и шершавый язык, а может уже привыкли к нему. надо эмбарго на карбоны вваливать, может начнёт доходить