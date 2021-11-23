УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14845 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4 429 18
Кремль (417) Пєсков (1443) Росія (47244) санкції (6853) США (14482) Північний потік (1369)

В Кремлі відреагували на нові санкції США проти "Північного потоку - 2": "Це улюблена мова Вашингтона"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Кремлі відреагували на нові санкції США проти

Кремль вважає нові санкції США щодо "Північного потоку - 2" незаконними та неправильними.

Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ТАСС".

"Санкції щодо "Північного потоку" - це продовження цієї санкційної мови, від якої ніяк завзято не хоче відмовлятися Вашингтон. Улюблена мова Вашингтона", - наголосив він.

За словами Пєскова, Москва ставиться до цього вкрай негативно.

"Ми неодноразово про це говорили. Вважаємо це незаконним, неправильним, тим більше на тлі напружених спроб розвивати втрачений раніше діалог", - додав прессекретар Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не збирається нападати на Україну, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Санкции вас только укрепляют, правильно? Так что крепитесь, свинорусы!
показати весь коментар
23.11.2021 13:09
+4
"Tse i moya ********* mova".

показати весь коментар
23.11.2021 12:36
+4
Считаем санкции незаконными... Ну, да, письков, а Крым вы конечно с3,14здили законно.
показати весь коментар
23.11.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не будет никакого сп2)
показати весь коментар
23.11.2021 12:28 Відповісти
Як так? лаврік жеж казав що Байден умоляєт гульфіка про зустріч?херовато узгоджуються дати?
показати весь коментар
23.11.2021 12:32 Відповісти
показати весь коментар
23.11.2021 12:33 Відповісти
"Tse i moya ********* mova".

показати весь коментар
23.11.2021 12:36 Відповісти
Считаем санкции незаконными... Ну, да, письков, а Крым вы конечно с3,14здили законно.
показати весь коментар
23.11.2021 13:08 Відповісти
Санкции вас только укрепляют, правильно? Так что крепитесь, свинорусы!
показати весь коментар
23.11.2021 13:09 Відповісти
Хотелось ,чтобы у Вашингтона стал любимый не язык в отношении путинской России , а Кулак и Доллар!!!! А Также разрешение на вьезд в США!!!
показати весь коментар
23.11.2021 13:21 Відповісти
Свинорусы- красиво и ,главное , очень справедливо.
показати весь коментар
23.11.2021 13:26 Відповісти
16 ноября 2021 Россия внезапно ворвалась в мировой топ самых мощных суперкомпьютеров. В авторитетном рейтинге суперкомпьютеров Top500 Россия заняла 19 место с новым компьютером «Червоненкис» компании «Яндекс». Впервые за долгое время Россия оказалась в первой двадцатке этого рейтинга. В общей сложности в нем представлено семь российских суперкомпьютера - три «Яндекса», два Сбербанка и по одному МТС и МГУ. По числу компьютеров в Top500 Россия находится на десятом месте.

Санкции? Так им свободно процессоры для суперкомпов продают! Это ж уму непостижимо.
показати весь коментар
23.11.2021 13:30 Відповісти
затарились кацапы серверными процессорами и памятью на алиэкспресс и с 10 материнок Х99 собрали суперкомпьютер)) мне ихняя флешка на калёсиках понравилась больше, всеволишь 25 кг и надёжность на века))
показати весь коментар
23.11.2021 16:58 Відповісти
Не знаю чем они затарились, но против нас допустим санкций нет, но и не одного суперкомпьютера в Топ500 нет (да в Топ1000 тоже вряд ли).
показати весь коментар
23.11.2021 17:25 Відповісти
Письков, у тебя усы уже седеть начали от того бреда, который ты постоянно несешь.
показати весь коментар
23.11.2021 13:35 Відповісти
атож... анексований Крим і частина Донбасу це законно???!
показати весь коментар
23.11.2021 14:28 Відповісти
Сезон "Лебединого озера" открыт, господа !
показати весь коментар
23.11.2021 14:33 Відповісти
Та не сцысь, Писюков. И не мети ото пургу. ***** ж сказало ясна и панятна шо все санкции Запада рассиюшке на пользу
показати весь коментар
23.11.2021 14:38 Відповісти
Санкции по "Северному потоку" - это продолжение этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Любимый язык Вашингтона",
видать не совсем жёсткий и шершавый язык, а может уже привыкли к нему. надо эмбарго на карбоны вваливать, может начнёт доходить
показати весь коментар
23.11.2021 15:42 Відповісти
Санкции конечно очень потужжные - против суден-трубоукладчиков, которые уже нафиг никому не нужны, т.к. трубы уже проложены
показати весь коментар
23.11.2021 16:33 Відповісти
 
 