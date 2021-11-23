Хтось із України може зірвати 224 мільйони доларів цієї середи. Дізнайтеся, як це зробити (реклама)

Найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день.

Джекпот лотереї США Powerball досяг 224 млн доларів .

Лотерея Powerball відома по всьому світу завдяки своїм неймовірним призам. Саме їй належить рекорд за найбільший у світі джекпот – 1,58 млрд доларів у США, встановлений у січні 2016 року.

Для виграшу джекпота потрібно вказати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазонів 1-69 та один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Також слід відзначити другий приз розміром у 1 мільйон доларів, який ви виграєте, вгадавши лише 5 основних чисел (без додаткової кулі).

Джекпот Powerball досяг 224 мільйонів доларів, це більше ніж 5,9 мільярда гривень. Найближчий тираж відбудеться в ніч з середи, 24 листопада.

Для вашої зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати квиток, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною в 5 доларів!

Можна грати в Powerball з України?

Відповідь на це запитання однозначно: так! Згідно з правилами, встановленими Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її квитки продаються лише на території США, але тут вам допоможе сервіс придбання лотерейних квитків theLotter.

Зареєструйтесь на сайті theLotter.net .

Оберіть лотерею Powerball з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Відмітьте 5 номерів (від 1 до 69) в ігровому полі.

Оберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) в оранжевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter в США купують квиток від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов’язані бути громадянином чи резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що відбудеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти в США куплять офіційні квитки від вашого імені. Ваші квитки будуть відскановані та завантажені у ваш обліковий запис перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не нараховуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за винятком відрахувань федеральних податків США, без комісії!

Більше ніж 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

Аура Д. з Панами під час оформленням паперу для передачі вигриша в розмірі 30 млн доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 мільйонів доларів в призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті - жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, і чоловік з Іраку, що виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

224 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може рости безкінечно, але, з іншого боку, хтось може виграти його цієї середи. Купуйте квитки прямо зараз на theLotter.net !

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