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За інформацією болгарських правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих у ДТП з туристичним автобусом, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Події

За інформацією болгарських правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих у ДТП з туристичним автобусом, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що за інформацією болгарських правоохоронців серед постраждалих в ДТП в Болгарії українських громадян немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ніколенко повідомив у твітері.

"За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії", - написав він.

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Нагадаємо, у ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.

Автобус прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.

За інформацією болгарських правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих у ДТП з туристичним автобусом, - МЗС 01
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А Кулеба уже и соболезнование выразил!
Как то не хорошо получилось.
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23.11.2021 12:50 Відповісти
 
 