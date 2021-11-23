За інформацією болгарських правоохоронців, громадян України немає серед постраждалих у ДТП з туристичним автобусом, - МЗС
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Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що за інформацією болгарських правоохоронців серед постраждалих в ДТП в Болгарії українських громадян немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ніколенко повідомив у твітері.
"За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії", - написав він.
Нагадаємо, у ніч на 23 листопада на заході Болгарії щонайменше 45 людей загинули в результаті серйозної аварії та загоряння македонського автобуса.
Автобус прямував зі Стамбула в Скоп’є. За деякими даними, він міг врізатися в огородження, після чого загорівся. Поки у слідства дві версії: людська помилка водія та раптова технічна несправність.
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