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Пєсков про постачання американського озброєння до України: Це веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Можливі поставки озброєнь США в Україну ведуть до ескалації конфлікту на Донбасі.
Про це повідомив сьогодні журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "РИА Новости".
"Відправка в Україну військових радників і озброєння - це не треба виключати, тому що це має місце. Туди прибувають військові радники, туди надходять системи озброєнь не тільки зі Сполучених Штатів, але і з інших країн НАТО. І все це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення", - стверджує Пєсков.
Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що США розглядають можливість направлення в Україну військових радників та озброєння через російську загрозу.
Топ коментарі
+22 Green sheet
показати весь коментар23.11.2021 13:03
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+9 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар23.11.2021 12:59
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Будь ласка, зачекайте...
вот то-то!
вона тимчасова і умовна
лише щоб позначити
де ми зупиннили вас окупантів
та рашистських загарбників
та звідкіля починати вас свиней - гнати !
таку зброю можна купити в любому воєнторзі...разом до речі з формою...
Только жалко парней молодых!!!! Путин нелюдь- вы даже не можете представить какое это зло!!!!!
вас же там немає!!