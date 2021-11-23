Меморандум з МВФ передбачає призначення голови САП до грудня, а також підтримку населення в період підвищення світових цін на газ, - "слуга народу" Гетманцев

Одним із структурних маяків меморандуму України з Міжнародним валютним фондом є завершення до кінця листопада 2021 року процесу відбору та призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та забезпечення її автономії.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Більше того, меморандум містить намір "продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми". Маються на увазі субсидії. Не те що підвищення тарифів немає, навпаки - є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ", - зазначив парламентар.

За словами Гетманцева, меморандум також передбачає ухвалення "ресурсного" законопроекту №5600, покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з продажу нерухомості та рентної плати.

Також, додав нардеп,меморандум із Фондом містить норму про "покращення адміністрування податків" та мінімізацію можливостей для зловживань, зокрема покращення адміністрування акцизів та ПДФО з продажу об'єктів нерухомості.

"Україна, згідно з меморандумом, має намір "закрити податкові лазівки, пов'язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів. ... Меморандум передбачає намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП (держбюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у 5,5%. - Ред.), проте це вже закладено у проект бюджету на 2022 рік. Крім того, Україна висловила намір" у відповідь на нещодавнє підвищення цін на газ впровадити прозорі заходи захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики", - пояснив Гетманцев.

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Меморандум також передбачає продовження впровадження пенсійної реформи.

Крім того, Україна зобов'язується оприлюднити результати аудиту Фонду боротьби з COVID-19 до кінця цього року.

Серед намірів України - запуск Бюро економічної безпеки та ліквідація до кінця грудня цього року Державної фіскальної служби.

"Особливо наголошується на послідовності грошово-кредитної та валютно-курсової політики. Мається на увазі інфляційне таргетування та зниження темпів інфляції", - повідомив Гетманцев.

Крім того, Україна зобов'язана забезпечити інституційну незалежність Національного банку, зазначив він.

Окремо наголошується на намірі вдосконалити систему гарантування вкладів фізичних осіб, додав голова парламентського комітету.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

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