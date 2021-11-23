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Новини Політика України
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МВФ (1343) Гетманцев (431)

Меморандум з МВФ передбачає призначення голови САП до грудня, а також підтримку населення в період підвищення світових цін на газ, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меморандум з МВФ передбачає призначення голови САП до грудня, а також підтримку населення в період підвищення світових цін на газ, -

Одним із структурних маяків меморандуму України з Міжнародним валютним фондом є завершення до кінця листопада 2021 року процесу відбору та призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та забезпечення її автономії.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Більше того, меморандум містить намір "продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми". Маються на увазі субсидії. Не те що підвищення тарифів немає, навпаки - є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ", - зазначив парламентар.

За словами Гетманцева, меморандум також передбачає ухвалення "ресурсного" законопроекту №5600, покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з продажу нерухомості та рентної плати.

Також, додав нардеп,меморандум із Фондом містить норму про "покращення адміністрування податків" та мінімізацію можливостей для зловживань, зокрема покращення адміністрування акцизів та ПДФО з продажу об'єктів нерухомості.

"Україна, згідно з меморандумом, має намір "закрити податкові лазівки, пов'язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів. ... Меморандум передбачає намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП (держбюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у 5,5%. - Ред.), проте це вже закладено у проект бюджету на 2022 рік. Крім того, Україна висловила намір" у відповідь на нещодавнє підвищення цін на газ впровадити прозорі заходи захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики", - пояснив Гетманцев.

Також читайте: Транш у розмірі $700 млн від МВФ вже у вівторок буде на рахунках українського уряду, - представник Фонду в Києві Рашкован

Меморандум також передбачає продовження впровадження пенсійної реформи.

Крім того, Україна зобов'язується оприлюднити результати аудиту Фонду боротьби з COVID-19 до кінця цього року.

Серед намірів України - запуск Бюро економічної безпеки та ліквідація до кінця грудня цього року Державної фіскальної служби.

"Особливо наголошується на послідовності грошово-кредитної та валютно-курсової політики. Мається на увазі інфляційне таргетування та зниження темпів інфляції", - повідомив Гетманцев.

Крім того, Україна зобов'язана забезпечити інституційну незалежність Національного банку, зазначив він.

Окремо наголошується на намірі вдосконалити систему гарантування вкладів фізичних осіб, додав голова парламентського комітету.

Нагадаємо, в ніч на 23 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що МВФ прийняв рішення про виділення Україні траншу у розмірі 700 млн долл.

Також читайте: Досягнувши прогресу в реформах, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, - Шмигаль про транш МВФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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23.11.2021 13:11
+6
Народ уже забыл видимо. А вот по инициативе этого ватного ушлепка гетманцева с нового года все фопам кассовые аппараты. Вот это поддержка населения от по слугонародовски
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23.11.2021 13:05
+6
Только он забыл сказать, что пообещали МВФ снова повысить тарифы на энергоносители. А количество получателей субсидий летом резко сократилось.

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23.11.2021 13:08
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Народ уже забыл видимо. А вот по инициативе этого ватного ушлепка гетманцева с нового года все фопам кассовые аппараты. Вот это поддержка населения от по слугонародовски
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23.11.2021 13:05 Відповісти
Только он забыл сказать, что пообещали МВФ снова повысить тарифы на энергоносители. А количество получателей субсидий летом резко сократилось.

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23.11.2021 13:08 Відповісти
У МВФ самые дешёвые кредиты, но с кучей сопутствующих политических условий.
Может не брать кредиты, даже самые дешёвые - себе дешевле?
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23.11.2021 13:10 Відповісти
И в дефолт уйти
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23.11.2021 13:18 Відповісти
"И туда можно." (с)
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23.11.2021 13:22 Відповісти
Можно, но не нужно. Дефолт это крах
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23.11.2021 13:27 Відповісти
каломойский,ты шоле?
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23.11.2021 13:57 Відповісти
А може краще ті умови виконувати? Ну, щоб в державі якийсь лад навести? Чи ні, ніззя, бо ж як тоді красти і грабувати. О тож...
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23.11.2021 13:26 Відповісти
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23.11.2021 13:11 Відповісти
Так может пусть мвф и назначит главу сап? Чего тянуть
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23.11.2021 13:22 Відповісти
Я предлагаю ещё круче - пусть МВФ назначит и Президента и Раду.
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23.11.2021 17:59 Відповісти
значит повышение тарифов таки будет, но с поддержкой от мвф
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23.11.2021 14:01 Відповісти
какого повышения тарифов? вы же сказали что до весны тарифы точно не будут повышаться. соврали?
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23.11.2021 14:05 Відповісти
Так они на газ не повысят, а зато на транспортировку в 4 раза, но это типа не тариф . " Главное не Порошенко ! " - жрите лохи !
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23.11.2021 14:11 Відповісти
Вы их не так поняли.
Весна - это время когда всё расцветает, растёт и т.п.
С точки зрения Зели это не календарная весна, это некое время в неопределённом будущем, когда Украина станет первой экономической державой в мире! Ну.... потом... когда-то...может быть....
Вот в ту весну тарифы и не поднимут.

А пока что - следите за своими платёжками, сэр!
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23.11.2021 18:01 Відповісти
рідкісна, підступна і дуже небезпечна мразь.
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23.11.2021 15:12 Відповісти
---Чергова профанація: СУБСИДІЇ---це найдієвиший батіг ЗЕ--ліліпутінської влади супроти патріотично--свідомих українців...Скажімо у Світловодську в Управління соцЖАХУ підібрані виключно садістки--КДБ-істки від яких НЕ має порятунку...Субсидія-- виключно своїм в доску мурлякам " русского мира! "Що вони лише витворяють--це НЕмислемо : монетизацію ігнорують...штучно /у . корумпованім тандемі із здирниками-- комунальниками-/ --- створюють штучні борги/шляхом переведення субсидійних коштів на безнадійні борги25- річної давнини... На низку судів --- спростувань--ніхто НЕ зважає...Кіровоградська ОДА--в одній же з ними корупційній упряжі /аж падають на причинне місце. покриваючи кишло ... Я бачив. як гірко плакала у розпачі -85--річна вчителька.яку заганяли по кабінетах .і виставили геть /я жебрав із нею оту клятенну субсидію.../ Я бачив як тіпався у нервовій пропасниці воїн--АТО-шник. який стояв попереду мене у загальній черзі. і якого мабуть теж погнали. як і мене... Він .мабуть. лише із окопу : щоки прокопчені пороховими газами. а від окопного життя--цистіт: через кожні 15-хв.--зривався і біг до туалету на автостанції...А соцзахисниці позачиняли/власними ключами/ свої .коридорні. туалети. Так що нам. українцям.-- НЕ варто сподіватися на оту віддушину--допомогу: вона піде. виключно. на розвагу ЗЕ-кишла!!!
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23.11.2021 18:17 Відповісти
 
 