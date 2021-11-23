Через відсутність палива 20 блоків ТЕС і ТЕЦ не працювали зранку в понеділок, - "Укренерго"

Станом на ранок 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 360,5 тис. тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані "Укренерго".

Зазначається, що виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,1% (до 713,7 млн кВт∙год) попри збільшення споживання електроенергії.

"Причиною зниження є зростання обсягів виробництва інших видів генерацій - АЕС (на 13,8%) та ТЕЦ (на 59%). При цьому, у будні середньодобова генерація ТЕС склала 110 млн кВт∙год, а у вихідні - 81,2 млн кВт∙год", - повідомили в "Укренерго".

Водночас, станом на 10:00 22 листопада в аварійному ремонті перебувало 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 0,55 ГВт (1 на Трипільській ТЕС та 1 на Слов’янській ТЕС), тоді як на ранок 15 листопада - жодного блоку ТЕС та ТЕЦ. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7 ГВт (на ранок 15 листопада – 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт).

"Станом на ранок 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 360,5 тис. тонн, зокрема газового - 236,2 тис. тонн і антрацитового - 124,3 тис. тонн", - додали в "Укренерго".

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