Через відсутність палива 20 блоків ТЕС і ТЕЦ не працювали зранку в понеділок, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Станом на ранок 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 360,5 тис. тонн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані "Укренерго".
Зазначається, що виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,1% (до 713,7 млн кВт∙год) попри збільшення споживання електроенергії.
"Причиною зниження є зростання обсягів виробництва інших видів генерацій - АЕС (на 13,8%) та ТЕЦ (на 59%). При цьому, у будні середньодобова генерація ТЕС склала 110 млн кВт∙год, а у вихідні - 81,2 млн кВт∙год", - повідомили в "Укренерго".
Водночас, станом на 10:00 22 листопада в аварійному ремонті перебувало 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 0,55 ГВт (1 на Трипільській ТЕС та 1 на Слов’янській ТЕС), тоді як на ранок 15 листопада - жодного блоку ТЕС та ТЕЦ. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7 ГВт (на ранок 15 листопада – 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт).
"Станом на ранок 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 360,5 тис. тонн, зокрема газового - 236,2 тис. тонн і антрацитового - 124,3 тис. тонн", - додали в "Укренерго".
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"Працюють зедені чемпіони світу по кризам."
Ну причем тут Зеленский?
пора поднять инвестиционные договора и начать национализировать у нарушителей предприятия.
а якщо без жартів , то як ще заставити олігархів перестати дуркувати з народним майном . Яке вони за копійки наколядували ?
Прямим текстом: На порозі грандіозного шухеру
https://youtu.be/jt-9vUpNqTc
очень интересны 10 минут в конце про Сингапур и Ли Куан Ю
Наймудріший нарід до сих пор верит в то, что когда ему ссут на голову, это божья роса. В иллюзии верить легче, чем в правду, потому что правда - это реальность, в которой Россия ведет войну против Украины. Большинство даже думать не хочет о том, что Украина живет в условиях войны.
Не перестаю повторять, Зе-клоун - это троянский конь России, который завел на все ключевые должности российских крыс. 95% из того, что они делают, это САБОТАЖ! И только 5% своих действий они направляют на то, чтобы бросить кость с "барско-русского" плеча наймудрішому наріду, дабы тот довольствовался малым и тихонько сопел в две дырочки.