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Новини Економіка
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ТЕС (219) ТЕЦ (99) електроенергія (1910) Укренерго (573)

Через відсутність палива 20 блоків ТЕС і ТЕЦ не працювали зранку в понеділок, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через відсутність палива 20 блоків ТЕС і ТЕЦ не працювали зранку в понеділок, -

Станом на ранок 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 360,5 тис. тонн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані "Укренерго".

Зазначається, що виробництво на ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 12,1% (до 713,7 млн кВт∙год) попри збільшення споживання електроенергії.

"Причиною зниження є зростання обсягів виробництва інших видів генерацій - АЕС (на 13,8%) та ТЕЦ (на 59%). При цьому, у будні середньодобова генерація ТЕС склала 110 млн кВт∙год, а у вихідні - 81,2 млн кВт∙год", - повідомили в "Укренерго".

Водночас, станом на 10:00 22 листопада в аварійному ремонті перебувало 2 корпуси ТЕС загальною потужністю 0,55 ГВт (1 на Трипільській ТЕС та 1 на Слов’янській ТЕС), тоді як на ранок 15 листопада - жодного блоку ТЕС та ТЕЦ. Крім цього, за заявками виробників, через відсутність палива не можуть працювати 20 блоків ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7 ГВт (на ранок 15 листопада – 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,85 ГВт).

"Станом на ранок 22 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 360,5 тис. тонн, зокрема газового - 236,2 тис. тонн і антрацитового - 124,3 тис. тонн", - додали в "Укренерго".

Також читайте: Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - "Укренерго"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Та вы шо? А Шмыгаль всем рассказал, что все путем и уже кораблик с углем в пятницу пришел. Опять соврамши? Или кораблик то пришел, только вот не для государства, а для Ахметки?
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23.11.2021 13:14
+13
То це вже досягнення Найвєлічайшого чи він тільки вчиться?
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23.11.2021 13:28
+12
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23.11.2021 13:25
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Працюють зедені чемпіони світу по кризам.
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23.11.2021 13:12 Відповісти
та ні, то прикол !
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23.11.2021 13:30 Відповісти
A San

"Працюють зедені чемпіони світу по кризам."

Ну причем тут Зеленский?

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23.11.2021 15:31 Відповісти
Та вы шо? А Шмыгаль всем рассказал, что все путем и уже кораблик с углем в пятницу пришел. Опять соврамши? Или кораблик то пришел, только вот не для государства, а для Ахметки?
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23.11.2021 13:14 Відповісти
Не сменяемый руководитель и владелец энергетики Украины Ахметов побил горшки с временными слугами народа Украины. Не трудно догадаться почему происходят перебои с топливом, если то же самое происходит с закупками из Казахстана. И кто выигрывает в конечном счёте.
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23.11.2021 13:24 Відповісти
Т.е. у нас страной реально управляет Ахметка?
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23.11.2021 13:53 Відповісти
А есть сомнения?
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23.11.2021 14:19 Відповісти
Зачем тогда Зеля, если реально управляет Ахметов?
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23.11.2021 14:28 Відповісти
представь себе, идиот, что ты купил половину электростанций, шахты и облэнерго, у тебя работает 700 000 человек, а ты такой дебил, остановил работу, потому что какой то шнырь полупокер, который делал тебе приятное в бане по свистку, кукарекнул в твою сторону.
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23.11.2021 14:02 Відповісти
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23.11.2021 13:25 Відповісти
ЗЕ-бізяна
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23.11.2021 13:31 Відповісти
Вообще СБУ ПОРА заниматся этим вопросом - на кону безопасность граждан Украины
пора поднять инвестиционные договора и начать национализировать у нарушителей предприятия.
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23.11.2021 13:27 Відповісти
Софія, щойно лейтенант Баканов прочитає вами написане- одразу настане Бубочці, жіночий орган у вульгарному написанні.
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23.11.2021 13:45 Відповісти
😀😀😀

а якщо без жартів , то як ще заставити олігархів перестати дуркувати з народним майном . Яке вони за копійки наколядували ?
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23.11.2021 14:20 Відповісти
А без жартів- це невідворотність покарання, втрата ділової репутації та продовження прибуткового бізнесу... Ніби й не так багато, але за моє життя можу й не застати.
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23.11.2021 22:11 Відповісти
Рекомендую совсем свежак 😀

Прямим текстом: На порозі грандіозного шухеру

https://youtu.be/jt-9vUpNqTc

очень интересны 10 минут в конце про Сингапур и Ли Куан Ю
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24.11.2021 00:27 Відповісти
Хужынібудіт...
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23.11.2021 13:27 Відповісти
нє не буде, буде ще прикольніще на хрещенські морози
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23.11.2021 13:32 Відповісти
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23.11.2021 14:03 Відповісти
Вообще-то стоят государственные ТЭС, а частные как раз работают
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23.11.2021 15:08 Відповісти
То це вже досягнення Найвєлічайшого чи він тільки вчиться?
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23.11.2021 13:28 Відповісти
тільки вчиться.. ще один термін потрібен щоби навчилося і тоді б яааак почало б...щось...
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23.11.2021 14:07 Відповісти
ух ты.... типа... угля нет... но вы держитесь и хорошего всем настроения...
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23.11.2021 14:08 Відповісти
И самое главное.. Нигде не выключали электричество.
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23.11.2021 14:11 Відповісти
А профільні міністр та віце-премьєр мають до цього якесь відношення? Чи вони на посадах "по приколу"?
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23.11.2021 14:52 Відповісти
Наймудріший нарід выбрал во власть жуликов/воров/российских крыс, ворующих все, что плохо лежит, и саботирующих все проекты развития Украины. Эти преступники орудуют в стране нагло, безпринципно и с усмешкой, потому что мудрий нарід глядя на все это, чухает свою репу и увлечен разгадыванием того, а что же эти клоуны тут делают? И сами же подсказывают - А вот Бубачке надо сделать это и это, ведь он же гарант, ****!
Наймудріший нарід до сих пор верит в то, что когда ему ссут на голову, это божья роса. В иллюзии верить легче, чем в правду, потому что правда - это реальность, в которой Россия ведет войну против Украины. Большинство даже думать не хочет о том, что Украина живет в условиях войны.
Не перестаю повторять, Зе-клоун - это троянский конь России, который завел на все ключевые должности российских крыс. 95% из того, что они делают, это САБОТАЖ! И только 5% своих действий они направляют на то, чтобы бросить кость с "барско-русского" плеча наймудрішому наріду, дабы тот довольствовался малым и тихонько сопел в две дырочки.
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23.11.2021 15:51 Відповісти
 
 