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Новини Економіка
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Енергоатом (446) Гарантований покупець (45)

ГарПок не виключає використання 3 млрд грн "зелених" єврооблігацій для інших цілей

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ГарПок не виключає використання 3 млрд грн

ДП "Гарантований покупець" припускає, що 3 млрд грн коштів "зелених" єврооблігацій, які компанія тримає на своїх рахунках, можуть бути використані не за цільовим призначенням.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві компанії. 


"22 листопада Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь НАЕК "Енергоатом" у справі, де предметом позову є стягнення понад 4 млрд. грн. У разі примусового виконання зазначеного рішення з Гарантованого покупця можуть бути списані цільові кошти, призначені для розрахунків із виробниками електричної енергії за "зеленим" тарифом", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.
3 млрд грн ГарПок повернув на свої рахунки всупереч умовам кредитної угоди під державні гарантії.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 20%.
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Ах інвестор....
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23.11.2021 13:37 Відповісти
😁 Цікаааво! Але постраждав лише Ахметка. Структури, пов'язані з Коломойським гроші отримали. 😊 У зелених (не тих, що за здорове довкілля) олігархи поділяються на хороших і поганих. Чи вірніше, на своїх і чужих. 😁
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23.11.2021 13:49 Відповісти
Это целевые деньги. Не отдать их -- себе намного дороже. Придется потом еще оплатить штрафы и судебные издержки. Но что-бы это понять -- нужно иметь мозги, и не трускавецкое образование.
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23.11.2021 14:01 Відповісти
збитки країні, цим черговим недолугим рішенням зеленських, вже нанесені
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 20%. Джерело: https://censor.net/ua/n3301095

до ахмєтова ставлення як до злодія однозначне, але в даному конкретному випадку мова не про ахметова, а про рівність підходів, відповідальність та здатність виконувати прийняті зобов'язання України як держави. натомість зеленські вкотре ставлять свої дрібні образи вище за репутацію країни.
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23.11.2021 14:22 Відповісти
Інвестиційні няні гроші беруть зі всіх, а дають кому хочуть. Учітєсь там де Бєня.
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23.11.2021 14:34 Відповісти
Штучна енергетична криза була влаштована в Україні Зелей, щоб привести країну в стійло до Путіна. Відмова оплати за єврооблігації лише одна зі сторінок широкого плану дій.
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23.11.2021 15:36 Відповісти
 
 