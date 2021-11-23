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Суд дозволив заочне слідство проти екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян

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Суд дозволив заочне слідство проти екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян

Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне слідство проти колишнього Командувача Військово-Морських Сил України Дениса Березовського. Він перейшов на службу до росіян і зараз обіймає посаду замкомандуючого Тихоокеанським флотом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вказано, що 18 листопада суд надав дозвіл на провадження спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження проти Березовського. Він підозрюється у держзраді та створенні злочинної організації.

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Більше того, правоохоронці опублікували повістку на допит екскомандувачу ВМС. Він має з'явитися 24 листопада до Херсона для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи, отримати обвинувальний акт та повідомлення про підозру.

Нагадаємо, Березовського було призначено командувачем ВМС 1 березня 2014 року під час окупації Криму Росією, але вже наступного дня він зрадив присягу Україні і перекинувся до противника. У РФ його призначили заступником Командувача Тихоокеанського флоту та підвищили до віце-адмірала.
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Топ коментарі
+9
Предатель.
И детям с внуками его жить с осознанием того, что их папаша и дед предатель.
Впрочем яблоко от яблони далеко не падает.
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23.11.2021 13:33
+8
не прошло и десяти лет как они начали следствие)))) это просто позор
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23.11.2021 13:57
+4
Не получится до конца дней в раше прятаться, пуйло не вечен, придется отвечать...
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23.11.2021 13:57
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Предатель.
И детям с внуками его жить с осознанием того, что их папаша и дед предатель.
Впрочем яблоко от яблони далеко не падает.
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23.11.2021 13:33 Відповісти
А собственность в Украине у него есть?
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23.11.2021 13:35 Відповісти
На Кримі 90% зрадили присязі. Як було захищати Крим?
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23.11.2021 13:37 Відповісти
то было давно. а это сегодня. и ШО?
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23.11.2021 14:10 Відповісти
А надо было Вофку туда направит. Выловить в Москве, где он концерты в то время давал и бабло косил без уплаты налогов и отправит. Вофка сам говорил, что он бы защитил Крым. Так, что Порошенко виноват.
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23.11.2021 14:12 Відповісти
Так він ще живий і здоровий?!
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23.11.2021 13:50 Відповісти
В Мурманске где то, красота, радом Мончегорск, Кандалакша, ...а народишко, каждый третий враг...
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23.11.2021 13:59 Відповісти
представляю, как эта мелкая душонка, понимая, что осознанно совершила страшное предательство всякий шорох теперь - воспринимает как начало возмездия
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23.11.2021 13:56 Відповісти
Не получится до конца дней в раше прятаться, пуйло не вечен, придется отвечать...
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23.11.2021 13:57 Відповісти
не прошло и десяти лет как они начали следствие)))) это просто позор
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23.11.2021 13:57 Відповісти
А какое там следствие нужно? Чтобы замылить его предательство,так оно на лицо. 8 лет суд идет и ещё необходимо следствие? Да вы сами предатели ,в таком случае.
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23.11.2021 14:02 Відповісти
Когда будет так?
Суд разрешил заочное следствие против экс-президента Зеленского, перешедшего на службу к россиянам
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23.11.2021 14:10 Відповісти
дивно, що тільки зараз..(
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23.11.2021 14:37 Відповісти
Пройшло 8 років від зради а вони тільки-но додумались розпочати слідство!!!! При такій владі все що здобули патріоти про'*руть і продадуть. Сумно тільки за жертви героїв захисників
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23.11.2021 14:40 Відповісти
А захоплення наших військових катерів в Азовському морі - у власних територіальних водах, військовими кораблями противника без єдиного пострілу! Віддали зброю і катери, обісралися і здалися. Та ще й "героями" повернулися...
Їх судити треба трибуналом і розстріляти за зраду.
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24.11.2021 13:50 Відповісти
 
 